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 Политика Украины
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Все про:армия (7163) Минобороны (4485) топливо (353)

 Минобороны предотвратило попытки блокирования поставок армии горюче-смазочных материалов на сумму 189,3 млн грн

Благодаря своевременному реагированию Министерства обороны Украины предупреждена попытка субъекта хозяйствования в судебном порядке заблокировать выполнение договоров о поставках Вооруженным Силам Украины горюче-смазочных материалов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.

Так, 21.12.16 и 22.12.16 постановлениями Хозяйственного суда города Киева отменены меры обеспечения иска о запрете Министерству обороны Украины совершать любые действия направленные на исполнение договоров о поставках горюче-смазочных материалов на сумму 189,3 млн. грн.

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По информации Юридического департамента Министерства обороны Украины, принятие этих судебных постановлений позволит поддержать на должном уровне боевую готовность Вооруженных Сил Украины, решит вопрос их обеспечения горюче-смазочными материалами в период и использования оборонным ведомством финансового ресурса, выделенного на нужды обороны в 2016 году.

Справочно. О попытке блокирования поставок Вооруженным Силам Украины горюче-смазочных материалов проинформирована Генеральная прокуратура Украины.

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В Юридическом департаменте оборонного ведомства отмечают - работа по защите интересов Министерства обороны Украины продолжается.



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А такой вот дурдом, что какой нить вшивенький суд раз и запрещает поставки топлива на фронт.
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у кожному такому випадку треба називати компанію а для СБУ пройтись по ланцюжку - бо є посади і імена. Та і у ЗМІ публікувати звіт після арешту винних або після суду
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Без війскового стану, такі пі...аси дадуть вам перемогти?
Вони через суд доведуть , що то на благо...
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Какие то субьекты - обьекты, всякие субчики, снующие как муравьи около финансирования. Значит, не завелись бы танки, БТР, БМП, машины... На Фронте? (Сражение под Фиами - было проиграно из-за подрядчика и решения суда!?!? ). Но имеем то, что имеем. Смешно, грустно и явно не нормально, т.к. система МО - так работать не должна. Круг - замыкается. Надолго ли? Ведь рванет же?
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за такое блокирование без ссылки кто это
сделал растрелять тех и тех
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Патроны пригодятся на фронте. Есть более демократический способ - посадить на кол, а точнее на ёлку и надеть на голову какашник.

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