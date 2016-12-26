 Минобороны предотвратило попытки блокирования поставок армии горюче-смазочных материалов на сумму 189,3 млн грн

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.
Так, 21.12.16 и 22.12.16 постановлениями Хозяйственного суда города Киева отменены меры обеспечения иска о запрете Министерству обороны Украины совершать любые действия направленные на исполнение договоров о поставках горюче-смазочных материалов на сумму 189,3 млн. грн.
По информации Юридического департамента Министерства обороны Украины, принятие этих судебных постановлений позволит поддержать на должном уровне боевую готовность Вооруженных Сил Украины, решит вопрос их обеспечения горюче-смазочными материалами в период и использования оборонным ведомством финансового ресурса, выделенного на нужды обороны в 2016 году.
Справочно. О попытке блокирования поставок Вооруженным Силам Украины горюче-смазочных материалов проинформирована Генеральная прокуратура Украины.
В Юридическом департаменте оборонного ведомства отмечают - работа по защите интересов Министерства обороны Украины продолжается.
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Вони через суд доведуть , що то на благо...
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сделал растрелять тех и тех
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