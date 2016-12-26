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 Пенсии за январь начнут выплачивать 27 декабря, - Пенсионный фонд

Выплата пенсий за январь 2017 года начнется 27 декабря.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявила заместитель главы Управления Пенсионного фонда в Киеве Светлана Глущенко.

"Правительство приняло постановление 21 декабря 2016 года, которым предусмотрена частичная выплата пенсий за январь 2017 года в декабре 2016 года", - сказала она.

По ее словам, если начисление пенсии происходит через банк с 4 по 15 января включительно, эти пенсии будут выплачены с 27 по 29 декабря. Если пенсии начисляются через почту с 4 по 10 января включительно, они будут выплачиваться с 27 декабря.

Глущенко добавила, что те из пенсионеров, кто не сможет получить выплаты до конца месяца, смогут сделать это начиная с 5 января.

Также, по словам чиновницы, для людей, которые получают пенсионные выплаты с 16 по 25 января через банки и с 11 по 25 января через почтовые отделения, выплаты будут совершаться в обычном режиме в установленные сроки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В 2017 году планируем увеличение пенсий на 10%, - Гройсман
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27 28 29 12 2016 за январь 2017 г с1 по 10 января 2017 г
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27 28 29 2016 г будут выплачивать пенсию на 2017 год кто получает пенсию дни с 1-10
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Ну выплатят на неделю - две раньше и что это меняет?
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тут така справа... виплатили наперед, дехто подумає, що це обіцяне підняття пенсії, а в січні грошей вже не буде, так як і в минулому році.
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Не! Не хунта и не зрада. Просто идиоты! Ну пропьёт какой-то пенс-забулдыга свою январскую пенсию в Новогоднюю ночь и будет до 10 февраля хвост сосать. А бабушка внучку подарит январскую пенсию, как с неба упавшую и тоже забулдыгин хвост сосать будет...
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Ужосс... Это из твоего жизненного опыта? Часто сосёшь?
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Приезжай весной-сейчас земля мёрзлая, мне копать тяжело будет.
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Думаешь пенс-забулдыга не пропьёт свою январскую пенсию в новогодние праздники, если ему её не выплатить до Нового года?
Пф-ф-ф-ф... Ты совсем не знаешь забулдыг. Они январскую пропили ещё в октябре.
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Да за такие пенсии 1200грн обожрутся с сегодняшними ценами--- цирк на дроте ,офшорники- богатые прикалываются, у богатых "слуг народа" свой специфический юмор для людей
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А забулдыге ириски в закусь хватит, коль скоро мы о забулдыгах. А на шмурдяк хватит.
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О, друг Валерий объявился!
Валерий, вам после последнего раза погоны прапора то сорвали, или все в ефрейторах ходите ?
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Коли розпродаж землі розпочнеться в Україні,тоді і пенсії зростуть на всі 100%
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значит почтой после праздников:
деньги на телегах пока от банка на соседнюю улицу довезут, вот и пара недель
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А кого то банк на на соседней улице...а у кого то его там нет...... в селах к примеру....
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а развезут одинаково-деньги должны поработать на уважаемых людей
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Развезут согласно графика.....так как обычно и развозят......
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Это хорошо......значит водичку можешь не пить...и так тебя попустит.....
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Но тех кто получает пенсию на почте...сейчас очень мало...... в основной массе все получают на карточку....так что развозить там надо мизер....
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У меня в селе...нет ни одного человека получающего на почте.....у всех карточки....
В магазинах...и даже ларьках терминалы.....
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Ну может продвинутое село , у тещи в Тернопольской области почтальонша круче Коломойского стоит , все через нее , и пенсия и мобилки заправить .
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Угу...продвинутое....7 км...от границы с лугандоном......
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Это не имеет значения , важнее сколько до ближайшего банкомата , теще 25 км .
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15 км...до ближайшего Приватбанковского...и 35 до ощада.....
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Я и говорю что продвинутое , там не сходишь , только наличка .
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Согласно Закона...все магазины...и все ларьки...должны быть оборудованы терминалами.....
Так что тут дело не продвинутости.....
Достаточно один раз потребовать.....
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...... и закроется единственный магазин в селе .
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Нет...не закроется.....
Терминал от Приватбанка....выдается бесплатно......
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А интернет где взять ? Там такая связь что проще голубями .
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Мобильная связь есть..?? Это все что нужно для работы терминала....GPRS...и все....
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Ну как есть , если залезть на морву и подпрыгнуть .
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Ты не поверишь....но даже те кто занимаются продажей молока...яиц..мяса..кур.....уже начинают принимать платежи по карте......
Покупают приблуду для смартфона....и вперед и с пестней.....
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Ну у нас тоже такие есть , просто село в яме а усилитель не ставят .
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У меня село тоже в яме.....но ЮМСи в свое время вышку поставило......это и спасает.....
Других операторов нет....
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Там рядом в 20 км село Синькив , там есть и вышка и отделения банков и все что ни хочешь , только прямой дороги нет , родина Фирташа , дороги лучше чем у нас в Черновцах .
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У меня до трассы 6 км.....но зимой их надо еще проехать.....что получается далеко не всегда...и не у всех....
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Лечись болезный....тебе обязательно полегчает.....
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А нах нужен банк? Комуналку через инет, в магазах(у нас в селе только в одном карты не принимают, сепары) по карте. Клево, что пенсию кинут до НГ, я собирался первого в карпаты чухнуть на лыжах покататься. Пригодятся...
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Все так как было и в прошлом году...... пенсию за январь выплатили перед новым годом.....
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скажите, а Вы пенсионер, представитель пенсионного фонда или почты, др. госслужб?
откуда такая старательность разъяснительно -успокаительной работы?
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Провоцируют пенсионеров потратить деньги перед НГ , необязательно на водку , можно и на всякие вкусняшки .
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ЗРАДААААААААААААААААААААААА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Не...ну ты смотри что Петя соевый творит то..???
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Это чисто жидовская благотворительность, с Гройсманом и Вальцманом всё согласовано.
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Еще в прошлом году..... с Сеней.....все согласовали....
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я не понимаю о каких достижениях власти тут воспевают некоторые комментаторы (чтоб не назвать их иначе)? перенос даты выплаты пенсий как-то существенно влияет на социальные стандарты? или это брошенная кость от власти электорату перед праздниками?
реалии видимо таковы что на жизнь этой пенсии не хватает, это очень гуманно с вашей стороны
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Если бьі тринадцатую пенсию к праздникам давали,а так...
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