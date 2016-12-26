 Пенсии за январь начнут выплачивать 27 декабря, - Пенсионный фонд

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявила заместитель главы Управления Пенсионного фонда в Киеве Светлана Глущенко.
"Правительство приняло постановление 21 декабря 2016 года, которым предусмотрена частичная выплата пенсий за январь 2017 года в декабре 2016 года", - сказала она.
По ее словам, если начисление пенсии происходит через банк с 4 по 15 января включительно, эти пенсии будут выплачены с 27 по 29 декабря. Если пенсии начисляются через почту с 4 по 10 января включительно, они будут выплачиваться с 27 декабря.
Глущенко добавила, что те из пенсионеров, кто не сможет получить выплаты до конца месяца, смогут сделать это начиная с 5 января.
Также, по словам чиновницы, для людей, которые получают пенсионные выплаты с 16 по 25 января через банки и с 11 по 25 января через почтовые отделения, выплаты будут совершаться в обычном режиме в установленные сроки.
4283 70
Правительство Германии выплатит семье украинца, погибшего при теракте в Берлине, 10 тыс. евро, - посол Мельник(42)
С начала проведения АТО статус участника боевых действий получили более 187 тыс. человек, - Минобороны(37)
КС сегодня обнародует решение по конституционности временной отмены выплаты пенсий работающим чиновникам пенсионного возраста(8)
В 2025 году лишь 8% мужчин и 10% женщин смогут получать пенсию по возрасту, - Рева(118)
Судове рішення: Пенсійний фонд зобов'язали поновити виплату пенсії Азарову(0)
Минобороны направило 8 миллионов гривен на выплаты семьям военнослужащих, находящихся в заложниках у боевиков, - Ирина Геращенко(8)
Кабмин планирует выплатить пенсии за январь до Нового года, - Розенко(35)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Пф-ф-ф-ф... Ты совсем не знаешь забулдыг. Они январскую пропили ещё в октябре.
Ответить
Ответить
Ответить
Валерий, вам после последнего раза погоны прапора то сорвали, или все в ефрейторах ходите ?
Ответить
Ответить
Ответить
деньги на телегах пока от банка на соседнюю улицу довезут, вот и пара недель
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
красивое слово, успокаивает моментально
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
В магазинах...и даже ларьках терминалы.....
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Так что тут дело не продвинутости.....
Достаточно один раз потребовать.....
Ответить
Ответить
Терминал от Приватбанка....выдается бесплатно......
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Покупают приблуду для смартфона....и вперед и с пестней.....
Ответить
Ответить
Других операторов нет....
Ответить
Ответить
Ответить
я например
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
откуда такая старательность разъяснительно -успокаительной работы?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
реалии видимо таковы что на жизнь этой пенсии не хватает, это очень гуманно с вашей стороны
Ответить
Ответить
Ответить