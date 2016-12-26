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Все про:Крым (17837) Лутковская (287) Чийгоз (79)

 Лутковская встретилась с крымским политическим узником Чийгозом

В оккупированном Крыму таки состоялась встреча украинского омбудсмена Валерии Лутковской с политзаключенным Ахтемом Чийгозом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в Фейсбуке адвокат Чийгоза Николай Полозов

"Сейчас принял участие во встрече Ахтема Чийгоза в СИЗО Симферополя с омбудсменами России и Украины. Подробности чуть позже", - написал Полозов.

Как известно, Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская в понедельник прибыла в Крым для встречи с украинскими политзаключенными. Вместе с российским омбудсменом Татьяной Москальковой она посетила СИЗО Симферополя. Сначала ей отказали во встрече с Чийгозом. Кроме того, вместо 42 политзаключенных ей разрешили посетить только трех.

Смотрите на "Цензор.НЕТ": Оккупанты разрешили Лутковской встретиться с тремя политзаключенными в Крыму. ФОТОрепортаж

Напомним также, Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховного Совета Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе из партии "Русское единство", руководство которой осуществлял нынешний "глава" Крыма Сергей Аксенов.

Российские власти оккупированного Крыма обвиняют Чийгоза в организации массовых беспорядков. Однако долгое время ни один допрошенный свидетель не смог сообщить о каких-либо действиях Чийгоза во время митинга у стен ВС АРК.


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КРЫМский УКР ‏@Crimea_Ukr 55 хв.
55 хвилин томуА помните, как аксенов обещал накормить не только весь #Крым, но и россию?
Результат: в Крыму на 80% упало производство мяса и на 30% молока

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Так воды нет. И не будет-какое к чёрту производство...
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А опреснительные станции? А артезианские скважины, которые ихтамнеты для пропагандонов на камеру бурили? А водопровод из Кубани?

Что-то тынаговариваешь на крыссянские власти.
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Вот ведь как забавно...
Доля скота мясных пород в производстве мяса невелика. Навскидку данных для Крыма не нашел, но, полагаю, это должно быть порядка 10%, что-то вроде http://www.agro-ferma.ru/dayatelnost/ferma-krs/ferma-krs-stati/razvitie-myasnogo-skotovodstva-v-rossii/
Т.е. можно сказать, что практич. вся говядина берется из выбраковки молочного скота.
А теперь, уважаемые знатоки, внимание, вопрос!
Если поголовье молочного (ибо другого нет) скота сократилось примерно втрое, то из чего делается то молоко, производство которого упало отн. незначительно?
Вопрос риторический?
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* Сори, конечно же, "поголовье скота сократилось примерно втрое" впятеро
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Видимо, как-то так.
Ягель + антибиотики = хлеб.
Метанол + дерьмо для цвета и запаха = коньяк.
Макулатура + бустилат = колбаса.
Еда + Беларусь = импортозамещение.
Ложь + мракобесие = скрепы.
Рюзгемир, чо. Привыкайте, крымчане! Потому как это только начало.
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