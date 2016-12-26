 На Ривненщине произошла массовая драка со стрельбой, есть пострадавшие, - Нацполиция

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении полиции Ривненской области.
Сообщается, что ночью в селе Деражне возле одного из развлекательных заведений произошел конфликт между местными жителями и мужчинами из Цумани Киверцовского района Волынской области. Владельцы заведения пытались самостоятельно прекратить конфликт.
"Около 20 человек продолжили выяснять отношения на улице, начав драку, а затем и стрельбу. 52-летний супруг владелицы заведения в результате падения у автомобиля сломал руку. Кроме того, с непроникающими ранениями от выстрелов из травматического оружия за помощью к медикам обратились 19-и 22-летний жители Волынской области. Еще восемь жителей Деражного получили незначительные телесные повреждения", - говорится в сообщении.
Полиция устанавливает всех участников ночного инцидента, на месте изъяли гильзы от устройства для отстрела резиновых пуль и газовый баллончик.
"Со слов приезжих парней из Волыни, они отправились отдыхать в соседнюю область, потому что в родном селе все заведения работают только до полуночи", - говорится в сообщении.
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то кровь из носа должна остановиться...
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то гріх
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То влада просто не хоче короткоствол легалізувати. От і видумують.
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