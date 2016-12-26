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Все про:драка (1972) Ривненщина (499) стрельба (2047)

 На Ривненщине произошла массовая драка со стрельбой, есть пострадавшие, - Нацполиция

В Ривенской области произошла массовая драка со стрельбой, в результате чего пострадали более десятка человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении полиции Ривненской области.

Сообщается, что ночью в селе Деражне возле одного из развлекательных заведений произошел конфликт между местными жителями и мужчинами из Цумани Киверцовского района Волынской области. Владельцы заведения пытались самостоятельно прекратить конфликт.

"Около 20 человек продолжили выяснять отношения на улице, начав драку, а затем и стрельбу. 52-летний супруг владелицы заведения в результате падения у автомобиля сломал руку. Кроме того, с непроникающими ранениями от выстрелов из травматического оружия за помощью к медикам обратились 19-и 22-летний жители Волынской области. Еще восемь жителей Деражного получили незначительные телесные повреждения", - говорится в сообщении.

Полиция устанавливает всех участников ночного инцидента, на месте изъяли гильзы от устройства для отстрела резиновых пуль и газовый баллончик.

"Со слов приезжих парней из Волыни, они отправились отдыхать в соседнюю область, потому что в родном селе все заведения работают только до полуночи", - говорится в сообщении.

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Если вечером выйти из сельского клуба и посмотреть на звёзды,
то кровь из носа должна остановиться...
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А я раз, опі....лившись, вийшов з клубу, зняв з мота вихлопну і повернувся. Мені було по фіг. Я вже стояв на обліку.
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Вот поэтому тебе лично оружие носить нельзя категотически.Злобный ты.
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Молодёжь "отдыхает". Это будет всегда и есть везде.
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ну а чо,бурштину накопали- гроши е ,можно и покутить с марухами в ночном клубу,а в АТО ни ни
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Знову брешуть. Всі добре знають що в бар чи ресторан волину ніхто тягти не буде. Волина- вона суто для самозахисту і боротьби з барижною владою.
То влада просто не хоче короткоствол легалізувати. От і видумують.
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для таких "отдыхающих"- лучшим напитком должен стать"боярышник"
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Ех! А був би не травмат а нормальний короткоствол- штук п'ять трупів було б!
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Тю. Гільзи... В часи моєї молодості вистачало в крайніх случаях і штахет.
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...ага.., а ще цепка з лісапєта, ну і антена "куликовка" ))))))))
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Значить, як на спокійній частині країни "потрясти мускулами", показать який ти "крутий" пацан то це, як має бути...А от коли піти захищати Україну від наволочі, то ми бздимо так, аж смердить...А фулі...мама, мабуть справку тобі зробила...шо ти полний дебіл, а тато у військкомат бабло за тебе лобуря закинув, щоб, не дай Бог, "кровинка" його на війні не загинула...От з отаких пустоголових і з"являються "тітушки"...Не здивуюся ніскільки, якщо "таке" за кілька сот баксів і тата з мамою "замоче"...
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Во времена моей молодости в сельском клубе были танцы, потом дискотеки, теперь это называется развлекательные центры. Что же вы в гости без РПГ ходите?
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да ладно во все времена и везде на просторах сраного совка дрались на всех сельских дискотеках, подрезали, иногда убивали. Что творилось на дискотеках городских в "пролетарских" районах, вообще страшно вспомнить. Любой уличный мальчишка "по фене ботал", нынешнее увлечение паршивым тюремным "шансоном" родом как раз из "счастливого" советского детства.
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