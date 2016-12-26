 Минэкономразвития РФ ухудшило прогноз по доходам россиян

Как сообщает Цензор.НЕТ, в докладе ведомства говорится: "Росстат пересмотрел данные по реальным располагаемым доходам за 2015 г. в сторону увеличения. Годовое снижение составило 3,2% против 4,3% по предварительной оценке. Это уточнение повлияло на динамику доходов в 2016 г. В результате в сторону понижения была пересмотрена оценка реальных располагаемых доходов в целом за 2016 г.: снижение может составить 5,8% (ранее 5,6%)".
"Несмотря на некоторое замедление снижения реальных располагаемых доходов в годовом выражении (сокращение в ноябре 5,6%, в октябре - 6%), сезонно очищенные данные свидетельствуют о продолжении негативных тенденций: снижение на 1,7%", - добавили в ведомстве.
Напомним, в докладе, который представил Институт социального анализа и прогнозирования Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, сказано, что за период с октября 2014 года по октябрь 2016 года реальные располагаемые доходы россиян упали на 12,3%.
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Ну и ладно..
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Надеюсь в дальнейшем будем искать только точки соприкосновения..
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У меня кошка жену лечит-а я их двоих. Энергетика, АднАка...
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https://www.youtube.com/watch?v=SXh0QQTseUM
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Я авторскую музыку и песню люблю. Высоцкого например.
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или ты перебрался в Америку и думаешь Бога за бороду схватил...?
так это может быть и не Бог - и не борода...
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От туда только лошадью, а их поели под боярышник...)))
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но где бы он ни жил он так и останется кацапсиной...
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кацапа можно вывезти из паРаши - а вот парашу из него не выведешь...
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Это, кстати, ещё одна , и довольно весомая, составляющая обнищания ватников.
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- сказано в повідомленні агентства, передає RNS.
Таке рішення було прийнято після введення в Росії нової нормативно-правової бази у сфері кредитних рейтингів, пояснили в агентстві. Ці нові норми ввели вимоги, які призвели до того, що рейтинги Fitch Ratings за російською національною шкалою стали непридатними для використання в регулятивних цілях.
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- Представьте, семнадцатый год, февраль, холод. Люди недовольны бессмысленной войной. Нет больше самодержавия, власть перешла к Временному правительству...
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