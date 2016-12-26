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 Минэкономразвития РФ ухудшило прогноз по доходам россиян

Министерство экономического развития РФ ухудшило прогноз относительно доходов россиян по итогам 2016 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в докладе ведомства говорится: "Росстат пересмотрел данные по реальным располагаемым доходам за 2015 г. в сторону увеличения. Годовое снижение составило 3,2% против 4,3% по предварительной оценке. Это уточнение повлияло на динамику доходов в 2016 г. В результате в сторону понижения была пересмотрена оценка реальных располагаемых доходов в целом за 2016 г.: снижение может составить 5,8% (ранее 5,6%)".

"Несмотря на некоторое замедление снижения реальных располагаемых доходов в годовом выражении (сокращение в ноябре 5,6%, в октябре - 6%), сезонно очищенные данные свидетельствуют о продолжении негативных тенденций: снижение на 1,7%", - добавили в ведомстве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Правительство России снизило прожиточный минимум

Напомним, в докладе, который представил Институт социального анализа и прогнозирования Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, сказано, что за период с октября 2014 года по октябрь 2016 года реальные располагаемые доходы россиян упали на 12,3%.




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Зачем кормить сброд,пусть смотрят телевизор,козлы😊
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Никахда ещё так хреново не процветала расеюшка как при президенте Обаме
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А чаво в этом изысканном коллехционном наборе нету напитка для ихних мадмуазелей? Там обязательно должен быть мадмуазельский лосьён для тела и души с романтическим названием "ленточка гей-оргиевская"!
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А классика где? Без боярышника это не стол, а сплошное баловство
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Те ж саме стосується і нас! И в россії і в нас при владі поставлені, я підкреслюю саме поставленні, ті ублюдки, завдання і ціль яких зніщити нас з середини, стравити між собою, і говорить, що в усьому винні хтось, а не вони і відвести увагу і розуміння від тих хто це організовує. Наші "керівніки", це личинки паразита, які відкладені в організм держави для того, щоб його знищити з середини. Погано, що це практично ніхто не розуміє. І підкреслю, що це стосується, як і нас так і росіян.
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Треба ж за чийсь рахунок списувати літаки-пірнальники і солярку на авіоносець
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Это потому что по Юкосу придется выплачивать из бюджета засраши?
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Обеднение орды это хорошо, но меня больше беспокоит наше..
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У меня 17 лет был русский голубой..2 июля схоронил тварынку..(
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Спасибо..С той поры с котами завязал..На даче..в тенёчке под вишней..Многие не поняли..
Ну и ладно..
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Понимаю, но не разделяю. Моей тоже не долго осталось-была онкология и операция. Да и возраст 12 лет уже. Но кошка у меня в семье обязательно будет-ведь я Тигр по году рождения.
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просто не могу..умный был..лечил меня..
Надеюсь в дальнейшем будем искать только точки соприкосновения..
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Украина у нас одна и делить ёё как минимум глупо.
У меня кошка жену лечит-а я их двоих. Энергетика, АднАка...
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коты имеют лечебное воздействие на людей своего пола..
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Я правду сказал-ненавижу враньё.
Я авторскую музыку и песню люблю. Высоцкого например.
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Ну теперь Украина заживёт!
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Угу. Это же Украина бредит "многополярным" миром предполагая одним из этих полюсов себя любимую.
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смотри падла кацапская дошутишься...\тут один твой соплеменник про самолёт пошутил...\
или ты перебрался в Америку и думаешь Бога за бороду схватил...?
так это может быть и не Бог - и не борода...
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Да он из области своей не выезжал ещё ни разу...
От туда только лошадью, а их поели под боярышник...)))
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не - это кацап точно в США живёт...\уж поверь - проверено...\
но где бы он ни жил он так и останется кацапсиной...
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Я не понимаю, как можно быть таким ХАМОМ и Гандоном, жить в США, пользоваться всеми достижениями и развитием этой страны и таким быть деьилом, какого хера тогда попёрся к "Америкосам враждебным", а в Крым переехать в исконно русские земли СЛАБО!
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ты хочешь что бы я за этого казламордого ответил...?
кацапа можно вывезти из паРаши - а вот парашу из него не выведешь...
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В тему " Приватбанка". На мацковии банкротства из-за воровства средств вкладчиков идут чередой. http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/cb-utochnil-ocenku-otricatelnogo-kapitala-rosinterbanka-79-5-mlrd-rub-1001629491
Это, кстати, ещё одна , и довольно весомая, составляющая обнищания ватников.
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10 тыщ деревянных....в ростовской губернии ...это за счастье...причем за большое.....
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v rosiji zyzn stanovitsia xuze i xuze s kazdym godom,plius segodnia ecio i lasjony zapretyli prodavat
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Минэкономразвития РФ ухудшило прогноз по доходам россиян


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Дворянка....из паРаши... может позволить себе хенеси...но из экономии ..ради детей....пьет боярышник.....
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От новости прут дохлые кацапы от боярышника опять же Аэрофлот не подкачал наши воины молодцы - а теперь еще и Минэкономразвития сообщил о том что будут голодать и живые позавидуют мертвым не ну класс
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С таким руководителем - вождем с каждым днем и месяцем рабам его желаний и фантазий которые они "реализуют" в этой жизни естественно будит все "луче и лучше" барин от богатства и безделья в царька захотел поиграть, а остальные в нищих холопов при дворе.
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Fitch відкликає всі національні рейтинги в Росії
- сказано в повідомленні агентства, передає RNS.

Таке рішення було прийнято після введення в Росії нової нормативно-правової бази у сфері кредитних рейтингів, пояснили в агентстві. Ці нові норми ввели вимоги, які призвели до того, що рейтинги Fitch Ratings за російською національною шкалою стали непридатними для використання в регулятивних цілях.
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Идёт урок истории.
- Представьте, семнадцатый год, февраль, холод. Люди недовольны бессмысленной войной. Нет больше самодержавия, власть перешла к Временному правительству...
- Мариванна, это вы нам из учебника рассказываете или просто мечтаете?
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я не Бог весть какой аналитик и политолог, но мне кажется что когда руководство страны: 1. Имея на руках системный экономический кризис, 2. Низкие цены на основной экспортный продукт и связанный с этим усохший пртиок денег, 3. необходимость содержать "новые территории" - 1. Участвует во внутресирийском кризисе в качестве самой затратной составляющей - авиационной (также не понятны каковы экономические выгоды данных расходов), 2. Продолжать поддержку непризнанных сепаратистких режимов - ЛДНР, ПМР, Абхазия и Южная Осетия. 3. Тратит деньги на поддержку партий в Европе - ведет себя не очень умно.... кто захочет иметь дело со страной которая решает свои проблемы за счет своего населения... это неразумно... сегодня есть бизнес, а завтра бунт и как всегда, бессмысленный и беспощадный.... как доверть такому партнеру?
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Надо громче кричать про перекрыть хохлам газ что бы они замерзли может сердобольные и богатодуховные заметят и посочувствуют .
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glavcom.ua/news/u-rosiji-ne-zmogli-zapustiti-raketu-cherez-smittya-v-dviguni-389992.html
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