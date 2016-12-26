 Глава ЦИК Охендовский будет судиться и с НАБУ, и с журналистами

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом он заявил в одном из своих интервью.
"Безусловно, свое незаконное привлечение к уголовной ответственности, с одной стороны, и свою системную дискредитацию со стороны некоторых нечистых на руку СМИ, с другой, я уже обжалую и ещё буду обжаловать как в уголовном, так и в гражданском порядке", - отметил Охендовский.
Кроме того, глава ЦИК рассказал, что адвокаты уже подали заявление о привлечении к ответственности эксперта, который якобы подтвердил подлинность его подписи в так называемой "амбарной книге" Партии регионов.
"Подпись не моя. Была б она моей, разве стал бы я ещё в июне добровольно давать следствию образцы моего почерка для проведения экспертизы? И, кстати, первая же экспертиза в этом деле, проведенная в независимом научно-исследовательском институте по обращению НАБУ, подтвердила расхождения между образцами моего почерка и тем, которым были сделаны записи на этих фейковых листках... Руководство НАБУ решило провести ещё одну экспертизу. Наверное, гарантированный результат они могли получить только в криминалистическом центре МВД", - добавил Охендовский.
1920 42
НАБУ заявило о достаточном количестве доказательств подлинности "черной бухгалтерии" Партии регионов. ДОКУМЕНТ(69)
Суд не отстранил Охендовского от должности главы Центризбиркома. ФОТОрепортаж+ВИДЕО(69)
Суд начал рассмотрение отстранения Охендовского от должности председателя Центризбиркома(12)
"На этот момент заграничные командировки не планируются", - Охендовский обещает не выезжать из Украины. ВИДЕО(22)
"Черная бухгалтерия": коррупционеры побегут доносить друг на друга(0)
НАБУ собирает доказательства возможной причастности Охендовского к другим делам, - САП(36)
Суд рассмотрит меру пресечения главе ЦИК Охендовскому 21 декабря, - Антикоррупционная прокуратура(9)
Ответить
Потім дивуємось чому помирають діти.-Тому що в минулому житті були олігархами,президентами,прим"єрміністрами і головами ЦВК.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Самое популярное граффити в Сирии на сегодняшний день.
Кацапы, вам надписи про вас переводить, или с помощью Гугла поймете, как вас там "любят"?
Ответить
В смысле, в суд.
Ответить
Ответить
Посмотрите на морду этого главы ЦИК. Согласно физиогномике максимум маменькин сынок или муж-подкаблучник. Ан нет. ГлаваЦИК.
Точно шарлатанство вся эта ваша физиогномика.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
совестинаглости
Ответить
Ответить
Ответить
"Когда коррупция проникает во все слои правительственной иерархии, от глав государства до мелких чиновников, проблема особенно усложняется. Чистку и дезинфекцию необходимо начинать с верхушки, систематически проходя все уровни до самого низа. Это долгая и мучительная работа, с которой справится только очень сильная группа лидеров, чьи честность и моральный авторитет не подвергаются ни малейшему сомнению".
1993 годЛи Куан Ю о коррупции
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Имущество описать не пробовали? И сравнить с доходами? Или тямы не хватает??
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Нема козла - нема проблем
Ответить
в клетку и кайло в зуби!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить