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Все про:НАБУ (1263) Охендовский (221) суд (19753) ЦИК (2723) черная бухгалтерия (26)

 Глава ЦИК Охендовский будет судиться и с НАБУ, и с журналистами

Глава Центральной избирательной комиссии Михаил Охендовский заявил, что обжалует открытие против него уголовного дела, а также пойдет в суд из-за деятельности некоторых СМИ.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом он заявил в одном из своих интервью.

"Безусловно, свое незаконное привлечение к уголовной ответственности, с одной стороны, и свою системную дискредитацию со стороны некоторых нечистых на руку СМИ, с другой, я уже обжалую и ещё буду обжаловать как в уголовном, так и в гражданском порядке", - отметил Охендовский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАБУ заявило о достаточном количестве доказательств подлинности "черной бухгалтерии" Партии регионов. ДОКУМЕНТ

Кроме того, глава ЦИК рассказал, что адвокаты уже подали заявление о привлечении к ответственности эксперта, который якобы подтвердил подлинность его подписи в так называемой "амбарной книге" Партии регионов.

"Подпись не моя. Была б она моей, разве стал бы я ещё в июне добровольно давать следствию образцы моего почерка для проведения экспертизы? И, кстати, первая же экспертиза в этом деле, проведенная в независимом научно-исследовательском институте по обращению НАБУ, подтвердила расхождения между образцами моего почерка и тем, которым были сделаны записи на этих фейковых листках... Руководство НАБУ решило провести ещё одну экспертизу. Наверное, гарантированный результат они могли получить только в криминалистическом центре МВД", - добавил Охендовский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд не отстранил Охендовского от должности главы Центризбиркома. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
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я буду жаловаться королю...я буду жаловаться на короля...
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І Бог ,теж,накосячив.
Потім дивуємось чому помирають діти.-Тому що в минулому житті були олігархами,президентами,прим"єрміністрами і головами ЦВК.
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Окуе..ский явно наглеет пацан.. ему же обидно столько ублюдков пидера.. и през..в протащил незаконно незаконным составом ЦИК с кучей подделок докумнетов и нате за вы меня пинаетет ну взял я там лямы баксов а вы лучше.. обидно ему.. вот и гавкает в суд побегу как будто суды у нас СУДЫ?!
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он как и все сдрыснет,а жаловаться будет из за бугра
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и этот честный человек, которого обидели, пускай вернет еще орден
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Нююююю....шакалАД паможет, орденоноСсссцууу...
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Оффтоп.

Самое популярное граффити в Сирии на сегодняшний день.
Кацапы, вам надписи про вас переводить, или с помощью Гугла поймете, как вас там "любят"?


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Не друзья. Физиогномика - это же читейшее шарлатанство.

Посмотрите на морду этого главы ЦИК. Согласно физиогномике максимум маменькин сынок или муж-подкаблучник. Ан нет. ГлаваЦИК.

Точно шарлатанство вся эта ваша физиогномика.

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Охендовского не судить надо,а утопить в его личном озере,что за его замком находится,все это он купил на деньги,за которые он продал всех нас.Враг народа.
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Идиот! Ему сейчас нужно проходить технику безопасности по полётам с окна 8-го этажа, а он время на эту хреновину переводит.
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Похоже, что ему ничего не грозит, - иначе бы уже давно свалил в московию. Хотя, с такой крышей, пока она у власти, он может спать спокойно...
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ОвощБарбара, ЕфремкаБарбара, Гепа Барбара................итд.....+ ОхендаБарбара....
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Там где закон не работает просто разыгрывается спектакль
"Когда коррупция проникает во все слои правительственной иерархии, от глав государства до мелких чиновников, проблема особенно усложняется. Чистку и дезинфекцию необходимо начинать с верхушки, систематически проходя все уровни до самого низа. Это долгая и мучительная работа, с которой справится только очень сильная группа лидеров, чьи честность и моральный авторитет не подвергаются ни малейшему сомнению".
1993 годЛи Куан Ю о коррупции
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Оборзевшая погань...когда у нас уже введут презумпцию вины для госслужащих, дабы они оправдывались, откуда и на какие шиши построили свои дворцы.
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Шо, опять? "Рафик неуиноват"???

Имущество описать не пробовали? И сравнить с доходами? Или тямы не хватает??
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Млять, виявляється він найчесніша в Україні людина. Чесніший тільки Порошенко! Подавай на суд і всіх, або майже усіх дописувачів цензора. Тут тебе і твого шефа поносять погірше ніж журналісти. Гандон штопаний.
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"Глава ЦИК Охендовский будет судиться и с НАБУ, и с журналистами" - с НАБУ понятно, а с журналистами за что судиться? За то, что кто-то из журналистов сказал, что хата Охреновского меньше чем Белый дом у американского президента?
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охендовский, может поедем твой дворец с маетком посмотрим? а потом ты интервью журналистам дашь как ты на зарплату держслужбовця даже самого высокого ранга и за какое время накопил бабла на "хатынку". бля ну все честные такие хоть в глаза сцы....
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расстрелять падлу как в китае делают и так по списку
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нда.....похоже Охундянский не ожидал ,что его, орденоносца, будут брать за жопу....эх знал бы.........
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З усіма нехай судиться. З країною, народом, своєю совістю(але зазвичай у таких людей немає ні совісті ні честі). При всього світу. Це тільки в Україні можливо,щоб тварюка , яка крала мільойнами буде судитися за те,що його судять за злочини.
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А може його пристрелити

Нема козла - нема проблем
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только в нашей стране отпетий вор и негодяй позволяет себе подобную наглость
в клетку и кайло в зуби!
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