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Все про:прокуратура (2484) расследование (1770) МАФы (121)

 Столичная прокуратура взяла на контроль расследование конфликта на Харьковском строительном рынке в Киеве

Прокуратура города Киева взяла на контроль расследование конфликта, который произошел 23 декабря во время сноса МАФов на Харьковском строительном рынке, что сопровождалось хулиганскими действиями и уничтожением имущества.

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе прокуратуры города Киева, по поручению прокурора столицы Романа Говды, расследование в указанном уголовном производстве будет осуществляться следственным управлением ГУ НП Украины в г. Киеве под процессуальным руководством столичной прокуратуры.

С целью быстрого и объективного расследования в уголовном производстве создана усиленная следственно-оперативная группа и группа прокуроров, отметили в прокуратуре.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Это рейдерство: приехали люди разнесли все киоски", - владельцы снесенных МАФов пикетировали КГГА. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Напомним, утром 23 декабря представители строительного рынка ООО "Козак", привлеченные для освобождения торговой площадки, с помощью спецтехники начали демонтаж МАФов, расположенных на территории рынка. При попытке сноса указанных конструкций между предпринимателями и представителями рынка произошла стычка, которая переросла в драку. Во время конфликта неустановленными лицами были применены слезоточивый газ, средства пожаротушения, камни и палки в отношении представителей обеих сторон.

В связи с этими событиями в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ч. 2 ст. 296 (хулиганство), ст. 356 (самоуправство) и по ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Смотрите также: Врачи сообщили о пяти пострадавших в ходе конфликта во время сноса строительного рынка в Киеве, - полиция. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

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Результаты будут - посадят тех кто защищал свое имущество . Ни чиновники, отдающие приказы сносить киоски, ни "титушки" не пострадают .
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И каким боком к данному случаю чиновники? У этой земли частный собственник-с него и спрос.
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да да..теперь за судьбу рынка можно не беспокоится..
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место там больно "сладкое"..метро рядом и озеро..правда мусорка постоянно дымиться, но построить пару высоток по безбашенной цене за метр вполне реально..какой нах базар..?
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Ну взяли на КОНТРОЛЬ теперь будет все серьезно очень даже серьезно ЛЕТ НА ПЯТЬ серьезности будет!!
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Нормальный подход. -
Успей "порешать" дела до нового года, получи скидку в 25% и территорию рынка в ПОДАРОК!!!
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"Киевлянин: Это война! Власть в лице «мусоров», мафии, «титушек» начала убивать нас как в лихие 90-ые"
http://elise.com.ua/?p=229710
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