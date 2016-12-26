 Столичная прокуратура взяла на контроль расследование конфликта на Харьковском строительном рынке в Киеве

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе прокуратуры города Киева, по поручению прокурора столицы Романа Говды, расследование в указанном уголовном производстве будет осуществляться следственным управлением ГУ НП Украины в г. Киеве под процессуальным руководством столичной прокуратуры.
С целью быстрого и объективного расследования в уголовном производстве создана усиленная следственно-оперативная группа и группа прокуроров, отметили в прокуратуре.
Напомним, утром 23 декабря представители строительного рынка ООО "Козак", привлеченные для освобождения торговой площадки, с помощью спецтехники начали демонтаж МАФов, расположенных на территории рынка. При попытке сноса указанных конструкций между предпринимателями и представителями рынка произошла стычка, которая переросла в драку. Во время конфликта неустановленными лицами были применены слезоточивый газ, средства пожаротушения, камни и палки в отношении представителей обеих сторон.
В связи с этими событиями в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ч. 2 ст. 296 (хулиганство), ст. 356 (самоуправство) и по ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.
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