 Террористы "ДНР" и "ЛНР" не намерены создавать единое "государство"

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявили представители боевиков "ДНР" Денис Пушилин и "ЛНР" Владислав Дейнего на пресс-конференции в Москве.
"Никто не рассматривает на данном этапе целесообразность данного объединения", - сказал Пушилин. "Сейчас пожарных событий, способствующих объединению, мы пока не видим. Не исключаем это в будущем", - добавил он.
В свою очередь, Дейнего заявил, что "республики" тесно сотрудничают и взаимодействуют.
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Напомним, ранее руководитель группы "Информационное сопротивление", нардеп Дмитрий Тымчук заявил, что среди боевиков ходят слухи об объединении "ЛНР" и "ДНР" в одно "государственное образование".
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Неужели язык? Рускай и расейский?
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http://echo.msk.ru/programs/just_think/1898142-echo/
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"Мы никогда считали этих пидоров из ЛНР полноценными людьми", - отметил чеПушилин.
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А пусть поженятца и...объейобдинятца...
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