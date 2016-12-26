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 Террористы "ДНР" и "ЛНР" не намерены создавать единое "государство"

Террористические организации "ДНР" и "ЛНР" не намерены объединяться в одно "государство".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявили представители боевиков "ДНР" Денис Пушилин и "ЛНР" Владислав Дейнего на пресс-конференции в Москве.

"Никто не рассматривает на данном этапе целесообразность данного объединения", - сказал Пушилин. "Сейчас пожарных событий, способствующих объединению, мы пока не видим. Не исключаем это в будущем", - добавил он.

В свою очередь, Дейнего заявил, что "республики" тесно сотрудничают и взаимодействуют.

Читайте также: Сурков пообещал "ДНР" и "ЛНР" включение в состав РФ через год-полтора, - Тымчук

Напомним, ранее руководитель группы "Информационное сопротивление", нардеп Дмитрий Тымчук заявил, что среди боевиков ходят слухи об объединении "ЛНР" и "ДНР" в одно "государственное образование".


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а фиг с этой новодросией, свой карман ближе.
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Каждая собака мечтает стать хозяином., так зачем им власть делить
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Каждый доит свою корову, при помощи шоколадных барыг......
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И размещать вооружение в космосе тоже не будут... Там воздуха нет.
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Космолифт не прошел испытание и забрал с собой главный экспонат космозоо
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Как!!!!!!????? Ужеж гимн Новоотсоии написан и Кабздоном спет!
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И что же разъединяет эти два "братских" народа?
Неужели язык? Рускай и расейский?
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Разви ани не единыйнарот??? Может это происки Обамы ,мечтающего напоследок разделить два вяликих народа ?
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ну и правильно, будет в два раза больше клоунов
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Веллер о крушении Ту-154: Есть три признака, которые указывают на вполне вероятную возможность теракта

http://echo.msk.ru/programs/just_think/1898142-echo/
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Денис чеПушилин опроверг циркулирующие слухи об объединении ДНР и ЛНР по приказу Москвы, которая как известно ни разу "не сорона конфликта":
"Мы никогда считали этих пидоров из ЛНР полноценными людьми", - отметил чеПушилин.
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Гыыыыыы...

А пусть поженятца и...объейобдинятца...

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оно и понятно...больше голосов будет в новосозданной Раде,в которую бандиты-террористы войдут в костюмах и галстуках как депутаты Верховной Рады...Во всяком случае,так планируют и,судя по бздливым манёврам нашего "гибридного президента" со компашкой-такая вероятность совсем не иллюзорна.
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а шо так? прикольно бы получилось: объединенные угольные эмираты
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