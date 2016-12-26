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Все про:бюджет (4180) госзакупки (741) тендер (511) торги (46) экономия (87) Prozorro (38)

 Количество торгов в ProZorro по сравнению с прошлым годом выросло почти в 10 раз

С помощью электронной системы закупок ProZorro в 2016 году проведено 350 тыс. тендеров, государство сэкономило 8 млрд гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

"Главными достижениями Системы электронных государственных закупок ProZorro за 2016 можно назвать сумму сэкономленных бюджетных средств - более 8 млрд грн и сумму, которую в торгах с государством заработал бизнес - более 60 млрд грн (сумма подписанных контрактов)", - говорится в сообщении пресс-службы торговой площадки Zakupki.Prom.ua.

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В течение года через ProZorro было проведено около 350 тыс тендеров. За год в системе в целом было подано более 150 тыс. победных предложений от поставщиков. Количество торгов в ProZorro по сравнению с прошлым годом выросло почти в 10 раз.

Напомним, что 1 августа 2016 года все госзакупки перешли в электронный формат.

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Кто-то торговал в этой ProZorro, знает что и как?
Иначе сложно судить
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я торговал.
в принципе, если заказ до миллиона, то всё более-менее по честному
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Оффтоп.

Из оккупированного русней Алеппо сообщают.

В субботу патруль "Отрядов порядка" (это вроде Добровольной народной дружины в СССР, вооруженной палками, против которой диктатор Асад не возражает) задержал в Алеппо и доставили в комендатуру патруль русских "освободителей", занимавшихся мародерством в брошенных жителями домах.

ПС
Не могу не отдать дань уважения людям, которые имея только палки в руках не зассали повязать путинских вооруженных до зубов головорезов.
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