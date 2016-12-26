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 510 дел о восстановлении в должности люстрированных чиновников остановлены до решения КС, - Верховный Суд

Верховный Суд констатирует остановку судами рассмотрения 510 дел о восстановлении в должности чиновников, уволенных в порядке выполнения закона "Об очищении власти" (люстрации).

Об этом на брифинге сообщил председатель Верховного Суда Ярослав Романюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

"На сегодняшний день в судебной системе остановлено 510 судебных производств", - сказал он.

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В этой связи он призвал Конституционный Суд в ближайшее время принять решение относительно конституционности норм закона о люстрации.
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етож аваковский сынок проигрывающий в казино за вечер ночь по 10-15к баксов -вакарчук дол мышей опустился стал такой нерозборчивый в связях
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Сын министра внутренних дел гневно отреагировал на пост диджея, - Корреспондент.net
Сын главы МВД Арсена Авакова - Александр - ответил Анастасии Топольской, которая назвала "жалкими малодушными ушлепками" всех, кто радовался катастрофе ТУ-154 над Черным морем.
"Ушлепками" мы стали тогда, когда после революции поехали на войну с расией отбивать наши земли. С расией в которой ты активно играешь свое дерьмовое техно", - написал Александр Аваков.
Также он обвинил Топольскую, которая является девушкой нардепа Сергея Лещенко, что она содержит его.
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ну дак че простить ему его рюкзки и казино на награбленное главмусором -в окопы искупать вину а не в киеве в кзино он отреагировал срмниваюсь что он вообще сам пишет ему некогда иночь в казино день спит ночь в казино ему некогда писать
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Доктор Лиза Глинка это тот доктор,который лечил и возил детей на коленях с Донбасса. Это тот украинский Донбасс,который разбомбила российская армия и из за которой дети погибели люди и становились дети инвалидами
ни какой жалости к тем кто погиб в самолёте
они все соучастгикми преступлений против Украины и украинцев

Почему я должен кого то желеть?
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[Ту-154 с кучей пропагандистов «Русского мира» не мог не упасть, - блогер] хорошо, посмотри! http://uainfo.org/blognews/1482742273-tu-154-s-kuchey-propagandistov-russkogo-mira-ne-mog-ne-upast.html
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я думаю как оыбчно винватых в параши много . что нить придумают что бы поднять патриотизм и снова всех переиграть
Короче как обычно
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[Крушение ТУ-154 - чудовищное символическое поражение Путина] хорошо, посмотри! http://uainfo.org/blognews/1482750293-krushenie-tu-154-chudovishchnoe-simvolicheskoe-porazhenie-putina.html

ГыыыыЫЫЫЫ...
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Наверна счас, енти чинуши, с голоду пухнут и на паперти милостыню
униженно просют....пэчалька...
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