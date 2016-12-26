 510 дел о восстановлении в должности люстрированных чиновников остановлены до решения КС, - Верховный Суд

Об этом на брифинге сообщил председатель Верховного Суда Ярослав Романюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
"На сегодняшний день в судебной системе остановлено 510 судебных производств", - сказал он.
В этой связи он призвал Конституционный Суд в ближайшее время принять решение относительно конституционности норм закона о люстрации.
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Сын главы МВД Арсена Авакова - Александр - ответил Анастасии Топольской, которая назвала "жалкими малодушными ушлепками" всех, кто радовался катастрофе ТУ-154 над Черным морем.
"Ушлепками" мы стали тогда, когда после революции поехали на войну с расией отбивать наши земли. С расией в которой ты активно играешь свое дерьмовое техно", - написал Александр Аваков.
Также он обвинил Топольскую, которая является девушкой нардепа Сергея Лещенко, что она содержит его.
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ни какой жалости к тем кто погиб в самолёте
они все соучастгикми преступлений против Украины и украинцев
Почему я должен кого то желеть?
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Короче как обычно
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ГыыыыЫЫЫЫ...
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униженно просют....пэчалька...
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