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Все про:боевик (17624) СБУ (12881) ТОП (223) финансирование (1055)

 Топ-менеджер сети супермаркетов задержан в Киеве за финансовую помощь боевикам "ДНР", - СБУ

В Киеве сотрудники Службы безопасности Украины задержали одного из топ-менеджеров сети супермаркетов, через которую финансировалась террористическая организация "ДНР".

Об этом Цензор.НЕТ, сообщили в пресс-центре СБ Украины.

В сообщении отмечается: "В конце ноября сотрудники спецслужбы разоблачили в столице коммерсантов, часть бизнеса которых продолжала функционировать на временно оккупированной территории.

Правоохранители установили, что процент с прибыли магазинов бизнесмены платили незаконным учреждениям террористов.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины, одному из топ-менеджеров коммерческой структуры объявлено о подозрении в совершении преступления.

Решением суда злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для привлечения к ответственности всех бизнесменов и менеджеров, причастных к сделке".

Также читайте: СБУ перекрыла канал финансирования терроризма через поставки продуктов в "ДНР"
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Как насчет еще одного топ-менеджера? Он-то, поди, куда больше налогов платит...
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Топ-менеджер без позволения, а то и принуждения хозяев так делать не будет.
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А СБУ не хочет проверить откуда на оккупированной территории продукция заводов президентика?
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Ты сильно удивишься если я дам список украинских продуктов в магазинах ДЫныРЫ.
Кстати в магазинах Киева продаются конфеты Конти и АВК произведенные в Лугандоне. И быттехника собранная в Рашке.
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Ты удивишься, но по закону они будут чисты. Тут только штрафовать.
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та же мысль в голову пришла - был некоторым образом связан с АТБ и до сих пор не пойму как им удалось вывести торговое оборудование с оккупированных территорий
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Скорее нет. АТБ отжат, теперь это Первый республиканский, по слухам в нем чета Захарченко.
Возможно Амстор или Брусничка
или Комфи с Фокстротом....
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Они ведь в Крыму под вывеской ПУД сейчас работают.
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И в лугандоне. Неделю назад активисты спалили этого топ-манагера.
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атб. они и на дамбасе кормящем подъедаются и крысмом не брезгуют.
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Видать к "национализации" стремятся. Жаль, ведь неплохая сеть.
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Сеть случайно не АТБ? Уже давно говорили что ети супермаркеты родственники боевиков держат.
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Ну...пра сеть молчат..АТО пол страны окуеет шо кормит убийц!!!!
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