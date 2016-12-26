 Топ-менеджер сети супермаркетов задержан в Киеве за финансовую помощь боевикам "ДНР", - СБУ

Об этом Цензор.НЕТ, сообщили в пресс-центре СБ Украины.
В сообщении отмечается: "В конце ноября сотрудники спецслужбы разоблачили в столице коммерсантов, часть бизнеса которых продолжала функционировать на временно оккупированной территории.
Правоохранители установили, что процент с прибыли магазинов бизнесмены платили незаконным учреждениям террористов.
В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины, одному из топ-менеджеров коммерческой структуры объявлено о подозрении в совершении преступления.
Решением суда злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для привлечения к ответственности всех бизнесменов и менеджеров, причастных к сделке".
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Кстати в магазинах Киева продаются конфеты Конти и АВК произведенные в Лугандоне. И быттехника собранная в Рашке.
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Возможно Амстор или Брусничка
или Комфи с Фокстротом....
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https://life.ru/t/новости/952503/nachalnik_upravlieniia_apparata_priezidienta_rosniefti_naidien_miortvym_v_moskvie
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