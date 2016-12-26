 На 120 мест в новом Верховном суде Украины претендует 653 кандидата

Об этом заявил председатель Высшей квалификационной комиссии судей Украины Сергей Козьяков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Документы нам подали немногим более 800 кандидатов, документы они подавали лично в бумажном виде. Они обязаны были принести определенное количество документов, надлежащим образом оформленных и доказать, что у них есть опыт. После проверки документов допущены к участию в конкурсе 653 кандидата. Больше всего допущено - 69% - судьи, ученые - 12,5%, адвокаты - 11% и совокупный стаж - 7,5%", - сказал Козьяков.
Он напомнил, что такой конкурс в высший суд Украины проводится впервые, ранее судьи выбирались по другим механизмам. В частности, в новом Верховном суде будет четыре кассационных суда - гражданский, хозяйственный, административный и уголовный. То есть из 120 вакантных мест - по 30 в каждый суд. В гражданский суд подали документы больше всего кандидатов - 211, в уголовный - 185, хозяйственный - 134, а меньше всего в административный - 123. Что касается гендерного вопроса, то судьями хотят стать 230 женщин и 423 мужчины. Самому молодому кандидату 32, а самому старшему - 63.
"Что касается географии: больше всего - это Киев и Киевская область, меньше всего - Хмельницкая область - 4", - резюмировал он.
Напоминаем, 7 ноября ВККС объявила конкурс на занятие 120 вакантных должностей кассационных судов Верховного суда. Впервые претендовать на должности судей Верховного Суда смогли адвокаты и ученые, которые имеют 10 лет профессионального стажа. Победители будут определены до конца марта 2017 года. В соответствии с Законом "О судоустройстве и статусе судей" новый Верховный Суд должен заработать с начала апреля 2017 года.
231 23
Радикальная партия делегирует на конкурс на руководителя Национальной полиции Мосийчука, - Ляшко(131)
ВСЮ намерен рассмотреть отстранение от должности судьи Высшего хозсуда Емельянова 30 декабря(5)
Подсудимого в деле об убийстве журналиста Веремия в третий раз отпустили из-под стражи, - адвокат(30)
Высший совет юстиции трансформируется в Высший совет правосудия через 20 дней после вступления в силу закона, - глава совета Бенедисюк(25)
"Будет гореть эта страна огнем. Я себе заработаю. Мне говорят, что не хватает баллов. Бред!", - Червоненко о конкурсе на место главы Одесской ОГА. ВИДЕО(432)
Судья Киевского апелляционного админсуда Василенко записал на сестру 700-метровый дом в Киеве, - "Наші гроші". ВИДЕО(54)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ех , лише один судя спасе УКРАЇНУ - СУДДЯ ЛІНЧ...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Для начала я бы потребовал с них - декларации (имущественные) перед вступлением в должность, а через полгодика проверил бы - как поживает слуга народа и защитник законности.
Ответить
Ответить