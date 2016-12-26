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Все про:адвокат (757) Верховный суд (308) конкурс (553) судебная реформа (490) судья (1630) Высшая квалификационная комиссия судей Украины (41)

 На 120 мест в новом Верховном суде Украины претендует 653 кандидата

Из 653 кандидатов, которые допущены к участию в конкурсе на должности судей Верховного суда Украины, 69% - судьи, а 11% - адвокаты.

Об этом заявил председатель Высшей квалификационной комиссии судей Украины Сергей Козьяков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Документы нам подали немногим более 800 кандидатов, документы они подавали лично в бумажном виде. Они обязаны были принести определенное количество документов, надлежащим образом оформленных и доказать, что у них есть опыт. После проверки документов допущены к участию в конкурсе 653 кандидата. Больше всего допущено - 69% - судьи, ученые - 12,5%, адвокаты - 11% и совокупный стаж - 7,5%", - сказал Козьяков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВККС не допустила к конкурсу в Верховный Суд почти половину адвокатов и ученых, - подсчеты ЧЕСНО.Фильтруй суд!. ИНФОГРАФИКА

Он напомнил, что такой конкурс в высший суд Украины проводится впервые, ранее судьи выбирались по другим механизмам. В частности, в новом Верховном суде будет четыре кассационных суда - гражданский, хозяйственный, административный и уголовный. То есть из 120 вакантных мест - по 30 в каждый суд. В гражданский суд подали документы больше всего кандидатов - 211, в уголовный - 185, хозяйственный - 134, а меньше всего в административный - 123. Что касается гендерного вопроса, то судьями хотят стать 230 женщин и 423 мужчины. Самому молодому кандидату 32, а самому старшему - 63.

"Что касается географии: больше всего - это Киев и Киевская область, меньше всего - Хмельницкая область - 4", - резюмировал он.

Также читайте: "У нас есть шанс, что судебная система обновится", - Петренко о конкурсе по замещению должностей судей Верховного суда

Напоминаем, 7 ноября ВККС объявила конкурс на занятие 120 вакантных должностей кассационных судов Верховного суда. Впервые претендовать на должности судей Верховного Суда смогли адвокаты и ученые, которые имеют 10 лет профессионального стажа. Победители будут определены до конца марта 2017 года. В соответствии с Законом "О судоустройстве и статусе судей" новый Верховный Суд должен заработать с начала апреля 2017 года.
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Как же все хотят Народу послужить, так глядишь и до драки дойдет.
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Нет это спланированный хорошо организованный гос-офшор-бизнес, и все "нелепости" это продуманные ходы, все миллиардеры во власти и с власти, это - ж не производители компьютеров или другой конкурентной продукции в мире их продукция это народ на котором делают себе огромные деньги , и со стороны кажется что все происходит хаотично на самом деле результат им удается значит это уже система работающая как швецарские часы под видом хаоса и типа что то делания...... это их рычаги и маскировка.......
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Если что-то под любым предлогом и разными фразами все время повторяется со стабильным результатом, значит это система....может так оно и есть.
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і главноє СТАЖ У КОЖНОГО ОФІГЕНИЙ ..... а налічки під подушкою ТАКІ ІЩЕ БІЛЬШЕ...
Ех , лише один судя спасе УКРАЇНУ - СУДДЯ ЛІНЧ...
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А кажут суддів не хватає . Да повно , їх експортувати треба .
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таких суддів тільки тюрьми приймуть на експорт
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А чо ? більше нікому не треба українське правосуддя ?
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Хмм А кудиж то добро дівати ? у нас цего добра навалом . ))
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Срочно арендую Ту-154 для перевозки всех конкурсантов.
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120 отобрать - непрошедших повесить в назидание 120 отобранным.
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Ну а что? Работать-то эти, даже если не пройдут, всё равно не пойдут. Не для того, как говорится " ця квітка розцвіла", чтоб работатьи приносить пользу обществу. Потому или изгнать, или уничтожить. Уничтожение в назидание более своспитательная мера, как для одних, так и для других.
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Круто!
Для начала я бы потребовал с них - декларации (имущественные) перед вступлением в должность, а через полгодика проверил бы - как поживает слуга народа и защитник законности.
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нормально всплыли главные коррупционеры .всех под нож
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