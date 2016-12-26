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 На телах погибших под Светлодарском украинских бойцов Ярового и Байбуза следов пыток не обнаружено, - официальная экспертиза

Переданные, в рамках гуманитарного проекта Вооруженных Сил Украины "Эвакуация 200", украинской стороне тела погибших военнослужащих 54 отдельной механизированной бригады прошли судебно-медицинскую экспертизу и процедуру опознания.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в организации Гражданско-военного сотрудничества ВСУ.

 В сообщении отмечается: "Переданные, в рамках гуманитарного проекта Вооруженных Сил Украины "Эвакуация 200", украинской стороне тела погибших военнослужащих 54 отдельной механизированной бригады прошли судебно-медицинскую экспертизу и процедуру опознания.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Побратимы рассказали, как погибли бойцы 54-й мехбригады, тела которых сегодня забрали у боевиков

Так специалистами Днепропетровского морга было установлено, что лейтенант Никита Яровой и солдат Андрей Байбуз погибли от полученных несовместимых с жизнью пулевых ранений. Также при осмотре тел признаков насильственных действий не зафиксировано.

Лейтенанта Никиту Ярового идентифицировал его сослуживец, а солдата Андрея Байбуза - жена.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: После пятидневных переговоров украинской стороне вернули тела двух военных погибших на Светлодарской дуге. ФОТО

Напомним, что 25 декабря, в городе Счастье Луганской области, в рамках гуманитарного проекта Вооруженных Сил Украины "Эвакуация 200", после пятидневных переговоров, во время которых представители противоположной стороны постоянно меняли условия передачи тел украинской стороне были переданы тела двух украинских военных, которые погибли на Светлодарской дуге 18 декабря. В свою очередь украинская сторона передала тела двух погибших нападавших.

Передача состоялась в присутствии представителей СММ ОБСЕ и СЦКК в рамках Минских договоренностей.

После проведения всех необходимых экспертиз представители гуманитарного проекта ВС Украины "Эвакуация 200" доставят тела погибших военных их семьям для захоронения".

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Боевики на Светлодарской дуге обстреляли гуманитарную группу, которая должна была забрать труп террориста, - пресс-центр АТО. ВИДЕО
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Их убили террористы,а как их убили неужели так важно,или если не пытали перед смертью.то террористов под надюшкину амнистию подвести.
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Той хто розганяє фейки про катування, намагається відвернути увагу населення від політичної корупції в парламенті, коли з кабінету Президента вивозили мішки з грошима для підкупу депутатів! Шукають будь яку зачепку щоб у людський свідомості затерти страшні свідченні Оніщенка про те що Президен організатор політичої корупції в Україні і платить депутатам та лідерам депутатських фракції гроші!
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что там последнего про онищенко Игорёша...?
ты у нас как всегда в курсе последних событий...
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Богородице вірним обороно. ("Хорея Козацька")
Давній гімн Богородиці (XVII ст.)

https://www.youtube.com/watch?v=jaGqUPER1M0
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И что это меняет ??? Смерть российским оккупантам !!!!
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Меняет отношение к вашим СМИ, распространяющим такие фейки. Или вы уподобляетесь киселёвщене с её распятыми младенцами и изнасилованными эпилептичками?
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Бери пример с нас , мы не верим ни тем ни другим .
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Сколько бы ни шипели доброжелатели, но Надежда Савченко- следующий президент Украины, Герой Украины, летчица и патриот
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Зачем заспамили ольгинца , ведь их призывы только снижают ей рейтинг .
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Летную профессию она не потянула, а на МИ - 24 штурманила, это да.
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Я не знаю кто у нас следующий президент ,но то что с вас кооп ..Озеро.. не слезет и после смерти в этом я уверен
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Она мало россиян убила пока , так что пойдет губернатором Крыма .
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Есть вопросы. Если они погибли от пулевых ранений, тогда, как они оказались в плену. Кто то будет мертвых тащить?
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Не были они в плену, сепары забрали их тела.
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Так, получается, что боевики украли трупы с поля боя?
Или пристрелили ребят в плену?!
Эта полубрехня уже достала!
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