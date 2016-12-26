 На телах погибших под Светлодарском украинских бойцов Ярового и Байбуза следов пыток не обнаружено, - официальная экспертиза

Смотрите на "Цензор.НЕТ: После пятидневных переговоров украинской стороне вернули тела двух военных погибших на Светлодарской дуге. ФОТО

В сообщении отмечается: "Переданные, в рамках гуманитарного проекта Вооруженных Сил Украины "Эвакуация 200", украинской стороне тела погибших военнослужащих 54 отдельной механизированной бригады прошли судебно-медицинскую экспертизу и процедуру опознания.Так специалистами Днепропетровского морга было установлено, что лейтенант Никита Яровой и солдат Андрей Байбуз погибли от полученных несовместимых с жизнью пулевых ранений. Также при осмотре тел признаков насильственных действий не зафиксировано.Лейтенанта Никиту Ярового идентифицировал его сослуживец, а солдата Андрея Байбуза - жена.Напомним, что 25 декабря, в городе Счастье Луганской области, в рамках гуманитарного проекта Вооруженных Сил Украины "Эвакуация 200", после пятидневных переговоров, во время которых представители противоположной стороны постоянно меняли условия передачи тел украинской стороне были переданы тела двух украинских военных, которые погибли на Светлодарской дуге 18 декабря. В свою очередь украинская сторона передала тела двух погибших нападавших.Передача состоялась в присутствии представителей СММ ОБСЕ и СЦКК в рамках Минских договоренностей.После проведения всех необходимых экспертиз представители гуманитарного проекта ВС Украины "Эвакуация 200" доставят тела погибших военных их семьям для захоронения".