 Полиция открыла уголовное дело по факту пожара на рынке возле метро "Лесная" в Киеве

Как сообщили Цензор.НЕТ в Отделе коммуникации полиции Киева, в первой половине дня в Деснянское управление полиции поступило сообщение о том, что возле рынка горят склады. К месту происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа, где было установлено, что горит павильон продажи "секонд-хенда". На месте происшествия на тот момент уже работало 15 экипажей ГСЧС. Из-за сильного задымления была приостановлена работа двух станций метро.
В ходе осмотра доступных участков места происшествия сотрудники полиции обнаружили обуглившиеся остатки неустановленного лица. По предварительной информации, это, вероятнее всего, работница местного рынка.
В настоящее время на месте происшествия продолжают работать следователи Деснянского УП совместно с работниками ГСНС и взрывотехниками Научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра с целью выявления причин и очагов пожара.
Начальник Деснянского управления полиции столицы Александр Косовский отметил: "По данному факту следственным отделом сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований. Начато уголовное производство по ч.2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей, имущественный ущерб в особо крупном размере или иные тяжкие последствия).
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