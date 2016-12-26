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Все про:пожар (2886) Нацполиция (5223)

 Полиция открыла уголовное дело по факту пожара на рынке возле метро "Лесная" в Киеве

Вчера, 25 декабря, в Деснянском районе Киева возле рынка на Лесном массиве произошел пожар на складских помещениях, в результате чего погиб один человек.

Как сообщили Цензор.НЕТ в Отделе коммуникации полиции Киева, в первой половине дня в Деснянское управление полиции поступило сообщение о том, что возле рынка горят склады. К месту происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа, где было установлено, что горит павильон продажи "секонд-хенда". На месте происшествия на тот момент уже работало 15 экипажей ГСЧС. Из-за сильного задымления была приостановлена ​​работа двух станций метро.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Масштабный пожар в столице: на Лесном массиве горит склад секонд-хенда, закрыты две станции метро. ВИДЕО

В ходе осмотра доступных участков места происшествия сотрудники полиции обнаружили обуглившиеся остатки неустановленного лица. По предварительной информации, это, вероятнее всего, работница местного рынка.

В настоящее время на месте происшествия продолжают работать следователи Деснянского УП совместно с работниками ГСНС и взрывотехниками Научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра с целью выявления причин и очагов пожара.

Начальник Деснянского управления полиции столицы Александр Косовский отметил: "По данному факту следственным отделом сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований. Начато уголовное производство по ч.2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей, имущественный ущерб в особо крупном размере или иные тяжкие последствия).

Смотрите также: На горящем рынке секонд-хенда в столице обнаружено тело человека. ФОТОрепортаж
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Начальник управления «Роснефти» найден мертвым в центре Москвы



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Видно не вынес "офигенной" сделки по продаже почти 20% акций Роснефти через итальянский банк-прокладку какому-то международному консорциум Гленкор с катарцами через итальянский банк-прокладку, за которую заплатил бюджетными деньгами самой же россосии Газпромбанк.
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Пускай там бы и лежал. Какая им разница, там на Красной площади дохлый вова лежит и другого приглашает.
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А по факту разгромов Оболони и Харьковского НЕ???????
Вот Вам и ответ!)))))
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та ты задрал этой школьницей ! Ты шо маньяк??
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Когда под защитой ментов валили базары, то все в порядке было!
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Я уже писал, что очень переживаю за "трамвайчики", которые рядом. А вдруг кто в школу не приедет?
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