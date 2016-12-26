 На обустройство КПВВ на границе с Крымом и на Донбассе необходимо 100 млн грн, но в бюджете-2017 их нет, – Черныш

Об этом заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112.
"Мы просили на обустройство всех КПВВ около 100 млн грн. Мы просили у Министерства финансов во время подготовки государственного бюджета, чтобы предусмотрели деньги на эти цели, чтобы мы совместно с областными военно-гражданскими администрациями и Херсонской ОГА обустроили КПВВ. По причине экономии было принято коллективное решение этих денег нам не выделять", - отметил он.
Черныш подчеркнул, что его ведомство ведет работу с международными гуманитарными организациями по вопросу обустройства КПВВ. Благодаря этому на них были поставлены туалеты, навесы, организовано обеспечение водой. Также, по его словам, до апреля 2017 г. может быть реализован пилотный проект по обустройству КПВВ современным оборудованием за счет средств международных доноров (возможно, с участием Управления Верховного комиссара по делам беженцев ООН, гуманитарной миссии Европейского Союза и Канады).
Черныш добавил, что имущество, которое на данный момент находится на КПВВ, не стоит на балансе единой структуры, а может находиться на балансе Государственной пограничной службы или коммунальных предприятий.
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Бюджеты ВСУ и МВС - одинаковые .
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Ще не напилялися , падлюки?!
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"Контракт на строительство барж был подписан "Совкомфлотом", правопреемником которого стало УДП.
При этом сразу был внесен аванс в размере 15% от стоимости барж, остальную сумму с процентами пароходство должно было погашать по графику.
24 ноября текущего года долг полностью погашен, и уже 13 декабря в Вене была нотариально оформлена передача 60 барж в собственность УДП."
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Аваков, что ж ты делаешь!!!
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