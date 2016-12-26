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 На обустройство КПВВ на границе с Крымом и на Донбассе необходимо 100 млн грн, но в бюджете-2017 их нет, – Черныш

На обустройство контрольных пунктов въезда-выезда на административной границе с Крымом и на линии соприкосновения на Донбассе необходимо 100 млн грн, но данные средства в государственном бюджете на 2017 г. не предусмотрены.

Об этом заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112.

"Мы просили на обустройство всех КПВВ около 100 млн грн. Мы просили у Министерства финансов во время подготовки государственного бюджета, чтобы предусмотрели деньги на эти цели, чтобы мы совместно с областными военно-гражданскими администрациями и Херсонской ОГА обустроили КПВВ. По причине экономии было принято коллективное решение этих денег нам не выделять", - отметил он.

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Черныш подчеркнул, что его ведомство ведет работу с международными гуманитарными организациями по вопросу обустройства КПВВ. Благодаря этому на них были поставлены туалеты, навесы, организовано обеспечение водой. Также, по его словам, до апреля 2017 г. может быть реализован пилотный проект по обустройству КПВВ современным оборудованием за счет средств международных доноров (возможно, с участием Управления Верховного комиссара по делам беженцев ООН, гуманитарной миссии Европейского Союза и Канады).

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Черныш добавил, что имущество, которое на данный момент находится на КПВВ, не стоит на балансе единой структуры, а может находиться на балансе Государственной пограничной службы или коммунальных предприятий.
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Зато в бюджеті є гроші на армію, тому будемо наступати!
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Для этого тоже деньги есть !..))
Бюджеты ВСУ и МВС - одинаковые .
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Как это нет??? А если по домам у народа пройтись, да поискать?? Ах тщёрт...нету же закона о спецконфискации...что делать, что делать...
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НАФУЙ!! БЛОКАДА ПОВНА!!
Ще не напилялися , падлюки?!
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А вы необходимые суммы поищите в декларациях Парашеньки,Гонтаревой,Гнойцмана....
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Да это отрезка штоб качать бабло для Петручио
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Вот и хорошо. И позакрывать те КПВВ, которыеуже открыли. Нехер сакрально-скрепным каждый день шариться за деньгами да жратвой к фошиздам.
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Просто в Министерстве финансов уверены, что в 2017 этих КПВВ уже не будет.
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чёт много на колючую проволоку, вышки и прожекторы. Или это вместе с едой для собачек?
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Австрия привезла в Украину 60 барж, заказанных еще в СССР

"Контракт на строительство барж был подписан "Совкомфлотом", правопреемником которого стало УДП.
При этом сразу был внесен аванс в размере 15% от стоимости барж, остальную сумму с процентами пароходство должно было погашать по графику.
24 ноября текущего года долг полностью погашен, и уже 13 декабря в Вене была нотариально оформлена передача 60 барж в собственность УДП."
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значит закрыть их нахрен, какие кпвв без туалетов, там мины кругом...
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А может сто миллиардов? Какое нахрен КПП ! Шлагбаум, десяток противотанковых ежей, протовопехотные мины, пару бухт колючки и такой билборд:

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