 Схему вербовки украинцев для работы наркокурьерами в России разработали в стенах ФСБ, - Крищенко

Об этом Українським Новинам сообщил начальник департамента по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми Национальной полиции Артем Крищенко, передает Цензор.НЕТ.
"Эта схема по вербовке в наркокурьеры разработана на более высоком уровне, чем кажется. Есть основания подозревать, что она разработана ближе к Красной Стене (Кремль). Эта схема разработана в стенах ФСБ", - сказал он.
По его словам, шансы выйти на организаторов схемы, которые находятся в России, нулевые.
"Положиться на своих "коллег" в РФ тоже шансов нет. Очень грамотно все сделано и организовано", - считает он.
Он добавил, что 3 украинца и гражданина Молдовы, задержанные по подозрению в организации вербовки граждан Украины для работы наркокурьерами в России, будут сидеть за решеткой и получат достойные сроки.
Ближе к лету 2017 дело будет передано в суд.
У подозреваемых изъят большой объем информации со списками людей, которые могут быть жертвами, потерпевшими, а также свидетелями.
Напомним, в начале декабря полиция разоблачила сеть вербовщиков наркокурьеров в РФ. Эта сеть функционировала почти год. В полицию обратились несколько граждан с заявлениями о том, что их родных и близких обманным путем завербовали для противоправной деятельности в России. Задержаны четверо организаторов преступного "бизнеса", один из них - иностранец.
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В поселке Вороновица под Винницей местная «братва» пыталась вынудить платить мзду с 21-летнего бойца Нацгвардии и его девушки, как владельцев недавно открытого кафе «Тайожник». Свои претензии они подкрепили физической расправой. Поскольку полиция заняла выжидательную позицию, «конфликт» разрулили винницкие атошники.
Трое из братков вынуждены были привселюдно извиниться перед пострадавшими, и через адвоката компенсировать убытки в размере 100 тысяч гривен, пишет NewsOboz.org со ссылкой на elise.
Атошник-винничанин Василий Дарнопук вместе со своей девушкой открыли в Вороновице придорожное кафе. Вскоре к ним наведались местные «бандиты», по крайней мере, именно так в соцсетях называют молодых людей, требовавших уплаты мзды. Сначала ночью на двух машинах подъехали около десятка человек, и пояснили, что для спокойной работы нужно платить - по 200 долларов ежемесячно.
( ВИДЕО )
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