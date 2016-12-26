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Все про:наркотики (1196) Нацполиция (5223) ФСБ (944) вербовка (80) Крищенко (101)

 Схему вербовки украинцев для работы наркокурьерами в России разработали в стенах ФСБ, - Крищенко

Полиция считает, что схема по вербовке украинцев для работы наркокурьерами в России была разработана Федеральной службой безопасности России.

Об этом Українським Новинам сообщил начальник департамента по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми Национальной полиции Артем Крищенко, передает Цензор.НЕТ.

"Эта схема по вербовке в наркокурьеры разработана на более высоком уровне, чем кажется. Есть основания подозревать, что она разработана ближе к Красной Стене (Кремль). Эта схема разработана в стенах ФСБ", - сказал он.

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По его словам, шансы выйти на организаторов схемы, которые находятся в России, нулевые.

"Положиться на своих "коллег" в РФ тоже шансов нет. Очень грамотно все сделано и организовано", - считает он.

Он добавил, что 3 украинца и гражданина Молдовы, задержанные по подозрению в организации вербовки граждан Украины для работы наркокурьерами в России, будут сидеть за решеткой и получат достойные сроки.

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Ближе к лету 2017 дело будет передано в суд.

У подозреваемых изъят большой объем информации со списками людей, которые могут быть жертвами, потерпевшими, а также свидетелями.

Напомним, в начале декабря полиция разоблачила сеть вербовщиков наркокурьеров в РФ. Эта сеть функционировала почти год. В полицию обратились несколько граждан с заявлениями о том, что их родных и близких обманным путем завербовали для противоправной деятельности в России. Задержаны четверо организаторов преступного "бизнеса", один из них - иностранец.
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Ясен пень. И фасовала, и агентов набирала, и заставляла Гройсмана и Порошенка употреблять. Никто ж и не спорит.
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Фсбшники жлобье еще то,за копейку и маму под чеченца положат
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Ну и ладно , главное что бы курьерили они только на территории параши
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ЧитатьРуслан‏@CheGeva03611379Глава аппарата руководителя "Роснефти" найден мёртвым в Мск.Кстати,он генерал фсб,видимо охуительный специалист по нефти был.Попёрло вроде))
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Просто он умер. Как офицер - на посту и как мужчина - на тёлке. Потому что, пост на тёлке родина поставила, а службу её не выбирают.
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Мухосранск прикалывает 30 процентов от всего употребляемого количества героина во всем мире так шо ни чего удивительного шо эта тема под гэбней
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Ростут темпы благосостояния, люди с боярышника на героин переходят. Не бомжи поди - элита.
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Я просто запомнил, потому что цифры похожи. Два процента от населения планеты и 21% потребления
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Уже давно пора перестать считать украинцами тех хохлов, которые добровольно работают на парашку.
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А когда при Порошенке в Украине мало работы появилось, это добровольная причина ехать на заработки??
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Это аналогично тому, как если бы в фашистскую германию ехали на заработки из, например, англии. Финляндия с гитлером не воевала - им было можно. Но как отнеслись бы в финляндии к финам, которые бы во время советско-финской войны ездили бы на заработки в союз?
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для чого кацапам наркокурєри, якщо вони прєдпочітают смакувати "боярышником". кацапам потрібні сомельє, які будуть піно-колади з "боярышника" мутити
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Как украинские фронтовики АТО проучили братков и ментов, наехавших на 21-летнего героя Украины
В поселке Вороновица под Винницей местная «братва» пыталась вынудить платить мзду с 21-летнего бойца Нацгвардии и его девушки, как владельцев недавно открытого кафе «Тайожник». Свои претензии они подкрепили физической расправой. Поскольку полиция заняла выжидательную позицию, «конфликт» разрулили винницкие атошники.
Трое из братков вынуждены были привселюдно извиниться перед пострадавшими, и через адвоката компенсировать убытки в размере 100 тысяч гривен, пишет NewsOboz.org со ссылкой на elise.

Атошник-винничанин Василий Дарнопук вместе со своей девушкой открыли в Вороновице придорожное кафе. Вскоре к ним наведались местные «бандиты», по крайней мере, именно так в соцсетях называют молодых людей, требовавших уплаты мзды. Сначала ночью на двух машинах подъехали около десятка человек, и пояснили, что для спокойной работы нужно платить - по 200 долларов ежемесячно.
( ВИДЕО )
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Я всем с начала 14-го ,говорю не связывайтесь , с парашей как говориться не входи убъёт
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так а травить кого решили фсбушники? получается наши наркокурьеры -герои.травить то росиян . бойцов на донбассе и сирии.
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кацаПсины имеют рынок сбыта наркоты 25% в мире и всю эту ботву конролирует ФСБ,СВР и ГРУ
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