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Все про:Госпогранслужба (2290) граница (2682) хулиганство (226)

 Двое пьяных мужчин пытались проникнуть в пограничное подразделение на Волыни, - Госпогранслужба

Этой ночью местные жители населенного пункта Ветлы, что в контролируемом пограничном районе Волыни, пытались проникнуть в пограничное подразделение.

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе Госпогранслужбы Украины, около 23 часов два гражданина с явными признаками алкогольного опьянения хотели попасть на территорию отделения инспекторов пограничной службы, пытаясь при этом выломать входную калитку и нецензурно выражаясь в адрес караульного по военному городку.

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Силами дежурной смены подразделения один из хулиганов был задержан, другой - сбежал. Однако впоследствии он вернулся с группой агрессивно настроенных односельчан. Около 20 местных жителей начали требовать отпустить задержанного, мол, его незаконно удерживают и бьют.

Пограничный резерв и наряд полиции, которые прибыли на место конфликтной ситуации, утихомирили толпу. Один из активистов был приглашен в подразделение и ему продемонстрировали задержанного, который без каких-либо признаков избиения заверил, что уже осознал свой поступок, и никаких претензий к пограничникам не имеет.

Представители Национальной полиции засвидетельствовали степень алкогольного опьянения 33-летнего правонарушителя. Кроме того, установлена личность второго нападавшего - им оказался 28-летний местный житель, данные о нем переданы правоохранителям.

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На задержанного составлены документы об административном правонарушении по ст. 185-10 Куоап, решение по которому вынесет районный суд. Также в Любешовский отдел Национальной полиции направлено сообщение об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ст. 296 уголовного кодекса Украины "Хулиганство".

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не может быть, це ж волынская область, западная Украина, там же одни щирые украинцы, а тут какие-то бухие чмыри, ) что такое? из-за контрабанды погранцов хотели порвали?
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Слава богу...я уже думал, что сегодня Нациполиция никого не поймает. А тут такой джекпот!! Сразу понимаешь, не зря структуру вооружают по последнему слову техники.
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уже отменили устав караульной службы??
один предупредительный и следующий в череп быдлоте!!
они там кроме как янтарь п*здить с НАШИХ недр вообще нихера не умеют и не хотят делать!
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Так це ж рідне село Адама Мартинюка! Він мабуть нажерся до поросячого вереску та й мордував військових.
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