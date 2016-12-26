 Двое пьяных мужчин пытались проникнуть в пограничное подразделение на Волыни, - Госпогранслужба

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе Госпогранслужбы Украины, около 23 часов два гражданина с явными признаками алкогольного опьянения хотели попасть на территорию отделения инспекторов пограничной службы, пытаясь при этом выломать входную калитку и нецензурно выражаясь в адрес караульного по военному городку.
Силами дежурной смены подразделения один из хулиганов был задержан, другой - сбежал. Однако впоследствии он вернулся с группой агрессивно настроенных односельчан. Около 20 местных жителей начали требовать отпустить задержанного, мол, его незаконно удерживают и бьют.
Пограничный резерв и наряд полиции, которые прибыли на место конфликтной ситуации, утихомирили толпу. Один из активистов был приглашен в подразделение и ему продемонстрировали задержанного, который без каких-либо признаков избиения заверил, что уже осознал свой поступок, и никаких претензий к пограничникам не имеет.
Представители Национальной полиции засвидетельствовали степень алкогольного опьянения 33-летнего правонарушителя. Кроме того, установлена личность второго нападавшего - им оказался 28-летний местный житель, данные о нем переданы правоохранителям.
На задержанного составлены документы об административном правонарушении по ст. 185-10 Куоап, решение по которому вынесет районный суд. Также в Любешовский отдел Национальной полиции направлено сообщение об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ст. 296 уголовного кодекса Украины "Хулиганство".
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один предупредительный и следующий в череп быдлоте!!
они там кроме как янтарь п*здить с НАШИХ недр вообще нихера не умеют и не хотят делать!
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