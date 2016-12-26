 На судилище оккупантов по делу Чийгоза показали фото, разоблачающие Аксенова, - адвокат

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом написал в Твиттере адвокат заместителя председателя Меджлиса Ахтема Чийгоза Николай Полозов.

"Сегодняшнее заседание по делу Ахтема Чийгоза продолжалось до обеда и было завершено. Исследовали только фотографии (предоставленные прокурором - Ред.). На исследованных фото изображений Чийгоза не было. Также не выявлены признаки массовых беспорядков по состоянию на 12:57. А вот большое скопление "пророссийских" митингующих, которые препятствуют проведению "проукраинского" митинга, и Аксенова хорошо видно", - пишет Полозов.

Читать Читать Николай Полозов @nikolai_polozov А вот большое скопление "пророссийских" митингующих, препятствующих проведению "проукраинского" митинга и Аксёнов хорошо видны.#FreeChiygoz

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Он напомнил, что следующее судебное заседание по делу Ахтема Чийгоза состоится во вторник 27 декабря в 9:30.

Как сообщалось, Ахтем Чийгоз был арестован оккупационными властями в Крыму в январе 2015 года. Его обвиняют в организации массовых беспорядков в день проведения митинга у стен ВС АРК 26 февраля 2014 года. Во время судебных заседаний по делу Чийгоза заслушали несколько десятков свидетелей обвинения и лишь два из них, в том числе так называемый "секретный свидетель", дали показания против Чийгоза. В середине декабря крымские "судьи" продлили Чийгозу срок содержания под стражей до 8 апреля 2017 года.