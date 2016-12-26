EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Политика Украины
  716  5
Материалы по теме:
Все про:декларация (805) депутат (2626) электронное декларирование (368) НАПК (157)

 НАПК приглашает 6 депутатов Рады для объяснения нарушения сроков подачи е-деклараций

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции просит 6 депутатов Верховной Рады предоставить объяснения о несвоевременной подаче электронных деклараций.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАПК, передает Цензор.НЕТ.

"Национальное агентство по предупреждению коррупции приглашает народных депутатов Матиос М.В., Богуслаева В.А., Шухевича Ю.Р., Козаченко Л.П., Ищейкин К.Е., Гиршфельда А.М., несвоевременно подали ежегодные декларации 2015 год, предоставить объяснения по этому поводу", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАПК направило в суд 6 админпротоколов относительно несвоевременного представления е-деклараций

Ранее Национальное агентство по предупреждению коррупции направляло соответствующий запрос в адрес Верховной Рады Украины, а также письма в адрес народных депутатов Украины относительно необходимости предоставления объяснений. По состоянию на 22 декабря 2016 никакого объяснения в адрес НАПК не последовало.

Читайте: НАПК предоставит НАБУ доступ к реестру е-деклараций, - Корчак




 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
То-есть по содержанию вопросов нет? Только по срокам.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
зарегистрированных граждан


У Кличко решили устраивать облавы на квартирах не зарегистрированных граждан

Киевская мэрия решила с весны 2017 года начать рейды по выявлению жильцов квартир и домов без регистрации, заявил замглавы КГГА Петр Пантелеев.
Сообщает портал «АНТИКОР» со ссылкой на СМИ.
"Мы будем с полицией проводить паспортный контроль в домах и квартирах, чтобы понимать сколько людей легально проживают в квартирах, а сколько не зарегистрированы. Такой контроль планируем запустить весной 2017 года", - рассказал он.
Напомним, что от количества зарегистрированных жильцов зависит, в частности, сумма начислений по коммунальным платежам (если нет счетчиков). Кроме того, такие рейды теоретически позволят выявлять квартиры, которые сдаются в аренду без уплаты налогов.
Свободный выбор места проживания гарантируется гражданам Украины Конституцией.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вы там не забудьте им пальчиком пригрозить, а то так и уйдут без наказания.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Обранців статки я дивився нині….
Твою дивізію!.. Як розумом сприйняти,
що в найзлиденнішій, воюючій країні
від жиру бісяться «народні депутати?!

Як зрозуміти їхнє «депутатство»,
коли народ «субсидію» жебраче,
а в них - мільйони за іконостасом,
та у америках з іспаніями дачі?!

Питаю в себе, а чи не до сраки
Їм, можновладцям, люди ті убогі?!
В яких нема автомобільних парків,
ні, навіть, «фаберже» нема, з «ван-гогом»…

До сраки, певно… Хоч і рвуть на грудях
сорочки від «Версаче», та «Габбано»,
Мовляв - терпіть! Всі жити краще будем!
Лишень забудьте про свої «майдани»!..

Гортаю сторінки… Ляшко… Балога…
Згадав рядки БГ.. Борис! Так ось ці «діти»,
які вже сходять з розуму , від того,
що від життя їм нІчого хотіти!..
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 Облако тегов
авиакатастрофа авто Антитеррористическая операция боевик боевые действия бюджет Грицак Василий ГСЧС Донбасс задержание Израиль Киев Крым Минобороны РФ Нацполиция обмен обстрел ООН плен пленные пожар потери резолюция Россия Савченко самолет СБУ смерть Совбез ООН Черныш
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти