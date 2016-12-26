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 Микроавтобус перевернулся на Житомирщине: 1 человек погиб, 6 травмированы

В Житомирской области перевернулся микроавтобус. В результате 1 человек погиб.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию региона, ночью на 163-м километре автодороги Киев - Чоп, возле села Болярка Житомирского района, 27-летний водитель Mercedes-Benz Sprinter на закругленном участке дороги съехал в кювет и перевернулся.

В результате дорожно-транспортного происшествия погибла 36-летняя киевлянка, еще 6 пассажиров в возрасте от 27 до 49 лет получили травмы в виде ушибов, сотрясений головного мозга, закрытых черепно-мозговых травм, ссадин, гематом и политравмы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Столкновение легковушки и маршрутки в Харькове: 3 погибших, 7 пострадавших. ФОТОрепортаж

Микроавтобус перевозил 12 пассажиров из Буковеля (Ивано-Франковская область) в Киев.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения).
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Что-то не то..То ли с водителями...То ли с дорогами..Только на Цензоре сегодня человек шесть укокошили...
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Зима.....голову включать надо....а это далеко не у всех водил получается.......
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Нету дорог.......все средства осели в нужных карманах.......ДРУЗЬЯ , УЕЗЖАЕМ ЖИТЬ В ЕВРОПУ ( Польша, Италия.....) жизнь даётся один раз - валим отсюда ............
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Вот и летят.....и надеются...на абээсы...на еэсп...на полный привод....на резину..... а дорога она дорога...ей плевать на на их надежды......
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Видел я сегодня эту аварию. Проезжал в 8 утра мимо. Решил мужик сразу на скорости развернуться (не заезжая в "карман"), вот машину и понесло. Под утро дождь шёл и морозом прихватило перед восходом солнца, ну машину "как на коньках" понесло.А дорога (качество покрытия...) - КЛАСССС. Только некоторые водители ДЕБИЛЫ.
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