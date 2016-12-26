 Микроавтобус перевернулся на Житомирщине: 1 человек погиб, 6 травмированы

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию региона, ночью на 163-м километре автодороги Киев - Чоп, возле села Болярка Житомирского района, 27-летний водитель Mercedes-Benz Sprinter на закругленном участке дороги съехал в кювет и перевернулся.
В результате дорожно-транспортного происшествия погибла 36-летняя киевлянка, еще 6 пассажиров в возрасте от 27 до 49 лет получили травмы в виде ушибов, сотрясений головного мозга, закрытых черепно-мозговых травм, ссадин, гематом и политравмы.
Микроавтобус перевозил 12 пассажиров из Буковеля (Ивано-Франковская область) в Киев.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения).
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