 Царев пригласил Савченко в оккупированный Крым: "Она может приехать ко мне. Здесь ей будет где жить и чем заниматься"

Об этом в понедельник, 26 декабря, он сказал в интервью Национальной службе новостей, передает Цензор.НЕТ.
"Если Савченко придется уехать из Украины, она может приехать ко мне в Крым, в гости. Здесь ей будет, где жить и чем заниматься", - заявил Царев.
Ранее главари боевиков "ДНР/ЛНР" Захарченко и Плотницкий заявили о намерении передать "представителю народа Украины Надежде Савченко" двух пленных женщин - Анжелику Преснякову и Ольгу Сворак, - "в качестве жеста доброй воли". В свою очередь в СБУ заявили: "Мы будем рады любому освобождению. Главное, чтобы "ЛНР/ДНР" не использовали это для корыстных целей ". А представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко заявила, что Киев приветствует освобождение каждого гражданина Украины: "Мы счастливы освобождению каждого человека".
Напомним, в начале декабря стало известно, что Савченко в Минске провела встречу с главарями боевиков Захарченко и Плотницким: "Я же говорила, что буду и с чертями встречаться ". Позже в Германии Савченко рассказала об этой встрече: "Я увидела умных трезвых людей, уставших от войны и обманутых Россией". А главарь террористов "ЛНР" Плотницкий, после переговоров, заявил, что Савченко теперь их "голос" в Верховной Раде.
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к Алежке в Крым... с канцэртам....
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И этим умело пользуются.
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Не хочет?
Судом суке присудить!!!
В 3/14зду, к царёву, на работу х@йложопу лизать!!!
Гнида гермофродитная...
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Скажи мне кто твой друг - и я скажу кто ты (с)
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Там хорошо !!!
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