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Все про:Крым (17834) Савченко (2345) Царев (464)

 Царев пригласил Савченко в оккупированный Крым: "Она может приехать ко мне. Здесь ей будет где жить и чем заниматься"

Беглый экс-нардеп от ПР Олег Царев пригласил депутата Верховной Рады Надежду Савченко погостить в оккупированном Крыму.

Об этом в понедельник, 26 декабря, он сказал в интервью Национальной службе новостей, передает Цензор.НЕТ.

"Если Савченко придется уехать из Украины, она может приехать ко мне в Крым, в гости. Здесь ей будет, где жить и чем заниматься", - заявил Царев.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Тетерук о намерении боевиков передать Савченко пленных: Это полностью ложится в сценарий Кремля - легализовать свои "консервы" в украинской власти

Ранее главари боевиков "ДНР/ЛНР" Захарченко и Плотницкий заявили о намерении передать "представителю народа Украины Надежде Савченко" двух пленных женщин - Анжелику Преснякову и Ольгу Сворак, - "в качестве жеста доброй воли". В свою очередь в СБУ заявили: "Мы будем рады любому освобождению. Главное, чтобы "ЛНР/ДНР" не использовали это для корыстных целей ". А представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко заявила, что Киев приветствует освобождение каждого гражданина Украины: "Мы счастливы освобождению каждого человека".

Напомним, в начале декабря стало известно, что Савченко в Минске провела встречу с главарями боевиков Захарченко и Плотницким: "Я же говорила, что буду и с чертями встречаться ". Позже в Германии Савченко рассказала об этой встрече: "Я увидела умных трезвых людей, уставших от войны и обманутых Россией". А главарь террористов "ЛНР" Плотницкий, после переговоров, заявил, что Савченко теперь их "голос" в Верховной Раде.
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Так просто облить грязью любого человека... Нужно только отпетым беспредельщиекам несколько раз высказать свое расположение. и все. Даже святой чертом покажется.

И этим умело пользуются.
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А як називаєтся ситуація КАНАНЄНКА енд ЗЛАЧЕВСЬКИЙ ?
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И как будет развиваться ситуация с этой Гадей дальше?
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Это лучшая характеристика этого "украинского" депутата и "героя". И что по этому поводу скажет гарант?
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Ах, не трогайте гидранта, он деньгу зашибает.
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да нє спочатку к ЗЛАЧЕВСЬКОМУ ... потом к фігташу ....
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Ну ,нарешті ... Гадю св"язати , скути и відвезти до Царьова , навіть ,якщо сама не захоче !
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И пусть едет!!!
Не хочет?
Судом суке присудить!!!
В 3/14зду, к царёву, на работу х@йложопу лизать!!!
Гнида гермофродитная...
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Надеюсь, что Надя уже купила билет и навеки уё..вает в сторону куйла, чтобы отчитаться о проделанной работе.
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Савченко, самолет и Израиль можно уже не печатать. Приелись
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Так он чо, поджениться на ней решил? Ну, достойная друг друга пара: спившийся дебил и продавшаяся врагу за грош ахфицерша.
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уезжай к ипиням! избавь нас от своего отвратного присутствия!
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Я хорошо помню ее слова что скоро ее будут ненавидеть, и уже тогда я понял что она волк в овечей шкуре! Возможно она сидит на крепком крючке у рашистов и это ее плата за ее жизнь и жизнь ее родных.
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М-да...Кто же знал,что эта мужеподобная,такую свинью"Украине подложит...Лучше и НАДО БЫЛО-Олега Сенцова возвращать домой,а не эту..........,да еще и с почестями эту курву вернули...Президентский самолет+Герой Украины.Стыдоба-всем нам наивным.Гражданам Украины.
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Совсем зашкварилась.
Скажи мне кто твой друг - и я скажу кто ты (с)
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Ото Надя репутацию себе сделала. Теперь все предатели её в гости приглашают
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Будут напару бульбу квасить ,только не давать им размножаться.
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Лилия,я всегда знал,что у Вас доброе,отзывчивое Сердце,не дать размножаться народцу в тепличных кацаПсинских условиях,это круто...
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Так , когда Крым вернется в Украину, заморимся мутантов отлавливать
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Верная Мысль,зараза сия пойдёт по всему миру с идеей Мировой революции,их потом не остановить...,как говорил профессор Преображенский,откуда вас столько тараканов наполЗЛО..
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Кстати сегодня годовщина КацаПсинскага Майдану в Питербюргере, именно 26 декабря 1825 года на Сенаторскую площадь смелые кацаПсины вышли с требованием рефоррм в Лаптёжном СаРае....
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Если бы ц(ш)ариков предложил бы что-то такое мне, я бы, блевал месяца три.
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Этш какие детки умненькие могут получиться!!!
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Тока сначала нада разобраться хто с них кАбель
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Эта курва не увидела в гауляйтерах Вильгельме Кубе и Эрихе Кохе (захарченко и плотницком) черта. Сволота.
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Надя, пиздуй не оглядывайся.... На 3 космической скорости...
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