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Все про:армия (7160) бюджет (4180) Минобороны (4482) оборона (788) Полторак (679)

 "Деньги, которые мы получили, они достаточны, чтобы поддержать уровень и двигаться вперед", - Полторак о бюджете Минобороны на 2017 год

В государственном бюджете на 2017 год заложено достаточно средств для поддержания боеспособности Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил министр обороны Степан Полторак.

"Те деньги, которые мы получили, они достаточны, чтобы поддержать уровень и двигаться вперед. Я имею в виду 64 млрд грн плюс 4 млрд государственных гарантий. Мы имеем столько денег, сколько страна сегодня может дать армии", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На оборону в 2017 году выделено рекордные 5,9% ВВП. Главное, чтобы все эти средства были реальными, - Турчинов

"Конечно, много денег никогда не бывает, однако нам надо вкладывать максимально возможное количество финансового ресурса, чтобы построить и провести реформирование Минобороны Украины", - добавил министр.

Напомним, Верховная Рада в ночь на 21 декабря приняла в целом проект государственного бюджета на 2017 год. На национальную безопасность и оборону предусмотрено 130 млрд гривен.


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За 2 года (с конца 2014) ВСУ , по боеспособности , в мировом рейтинге опустилась с 21 места на 25 ... Это так , к сведению ...
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Полторак просто не розуміє що армію та флот треба озброювати сучасними системами які коштують мільярди доларів. Для міліціонера Полторака незрозуміло що без протикорабельних ракет ми постійно живемо під загрозою путінського морського десанту в Бесарабії, Одесі, Миколаїві, Херсоні та по Дніпру аж до Каховської дамби! Нам просто не буде чим зупинити ворожі кораблі які посунуть на наше узбережжя чи по Дніпру, з пістолетіка ментовського їх не зупиниш, а з гармати можна не влучити, бо керованих снарядів Квітник та керованих мін в армії досі немає! Треба купляти в Польщі радянські ракетні катери з радянськими протикорабельними ракетами і на це треба закладати гроші! В Польщі, Румунії, Болгарії є купа радянських військових кораблів та катерів які можна викупити, бо США будуть підсилювати флот країн НАТО в Європі і ми можемо швидко відновити ВМСУ, але на це потрібні гроші! Полторак не розуміє що ВСЮ броньовану техніку в АТО треба обладнати сучасними системами динамічного та активного захисту, якій виробляєтся в Україні і продається по всьому світові і на це теж потрібні гроші! Полторак не розуміє що потрібні тисячі модернізованих танків до рівня Т-64БМ Булат та тисячі танків БМ Оплот і на це теж потрібні гроші! Потрібні тисячі тяжких БМПТ, тисячі модернізованих БТР, МТЛБ та БМП з новими імпортними двигунами замість старих радянських які ламаються через кожні 50км! Потрібні тисячі нових вантажівок КРАЗ для армії! Потрібні тисячі нових MRAP бронемашин, які сьогодні вкрай потрібні для ведення маневреної війни! Всього цього Полторак не розуміє і тому його військовий бюджет влаштовує!
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Слушай, агент кремля, ты реально достал!! ты думаешь, что если будешь нам тут рассказывать очевидные вещи, мы тебе поверим???Мы верим только в Порошенка, единорогов и то, что в некоторых шкафах есть двери в Нарнию!! Все остальное неверно и неправильно!!
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"...тяжких БМПТ..." Дядьку! а чи не москалик ти часом?
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Ну що я зроблю як це єдина офіційна назва тяжких БМП! Ці БМПТ-64 були розроблені в Україні ще на початку 2000-х років, в нас їх мало бути вже тисячі в ЗСУ, але влада свідомо робила все щоб наші ЗСУ не були боєздатними!

БМПТ-64
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Полторак,какой у вас уровень? Поломанная техника прошлого века это уровень? Где высокоточное оружие? Почему на передовой нету? Почему наши солдаты погибают?Почему не используется современное высокоточное дистанционное оружие? Почему не конфисковываете деньги воров -олигархов в пользу фронта и победы? Почему у Порошенка АТО,вместо фронта и войны? Сколько вы будете сатанить на жизнях людей?Сколько Порошенко и его подельники будут торговать с агрессором и вести свой бизнес в стране агрессора? Вы люди или нелюди?
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Деньги , тут , не при чём ... Тут сама система интересна - Пэдро , ещё в прошлом году сказал , что волонтёры не нужны ... На военных заводах - бардак полный , заказов мало ...
Страна воюет 3-й год - и все это время лиши советской техникой или её модификациями ...
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Так Пєдро на то і Пєдро, щоб щось казати. Якщо ти повірив Пєдрор, то ти агент крємля!! Пєдро так і сказав !!
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счя подтянутся белобилетные и прочие не тащивщие службу диванные адмиралы и опять начнётся
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а кто-то говорил, что у нас воюющая страна, деля бюджет под свои интересы и обвиняя тех, кто за него не голосует?
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"поддержать уровень и двигаться вперед".

Не вдаючись в теорії зрадофілів, цікаво, в скільки разів виросли статки упирів, що зараз очолюють армію, за 3-и роки війни?!
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Ти зрадофіл, хіба не розумієш, скільки б не вкрали, це все на користь країни?? Може тебе в АТО відправити, щоб дурь з голови вибити?
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Я вже своє відслужив в АТО. Кумедно, коли диванні "генерали" відправляють тебе туди, де самі не були...
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Я ще й човен інколи розгойдую. Можеш мене називати шатуном ))
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это несерьезные деньги для армии, но войны же нет, а есть АТО и есть бизнес, так что вполне и так сойдет
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Этот дедушка,полторак..Когда говорит про деньги..Мне становится их жаль.
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бюджет оборонки украины 2.5 миллиарда долларов. бюджет оборонки паРаши 50 миллиардов долларов. то есть в 20 раз больше.
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