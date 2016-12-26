 "Деньги, которые мы получили, они достаточны, чтобы поддержать уровень и двигаться вперед", - Полторак о бюджете Минобороны на 2017 год

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил министр обороны Степан Полторак.
"Те деньги, которые мы получили, они достаточны, чтобы поддержать уровень и двигаться вперед. Я имею в виду 64 млрд грн плюс 4 млрд государственных гарантий. Мы имеем столько денег, сколько страна сегодня может дать армии", - сказал он.
"Конечно, много денег никогда не бывает, однако нам надо вкладывать максимально возможное количество финансового ресурса, чтобы построить и провести реформирование Минобороны Украины", - добавил министр.
Напомним, Верховная Рада в ночь на 21 декабря приняла в целом проект государственного бюджета на 2017 год. На национальную безопасность и оборону предусмотрено 130 млрд гривен.
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Страна воюет 3-й год - и все это время лиши советской техникой или её модификациями ...
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Не вдаючись в теорії зрадофілів, цікаво, в скільки разів виросли статки упирів, що зараз очолюють армію, за 3-и роки війни?!
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