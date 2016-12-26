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 Обязательства "ПриватБанка" перед эмитентом его еврооблигаций обменены на акции банка, - НБУ

Обязательства "ПриватБанка" перед специально созданной британской компанией (SPV) - эмитентом трех выпусков его облигаций на общую номинальную сумму $595 млн в рамках национализации подлежали процедуре bail-in и в период действия в банке временной администрации были обменены на акции дополнительной эмиссии банка.

Об этом заявляет Национальный банк Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В соответствии со статьей 41.1 Закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц" обязательства ПриватБанка перед SPV в период осуществления временной администрации были обменены на акции дополнительной эмиссии банка", - пояснили в НБУ.

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Согласно данным НБУ, никакие выплаты в рамках bail-in осуществляться не будут, а более подробная информация будет объявлена в установленном порядке.

НБУ уточняет, что речь идет о трех выпусках облигаций: на $175 млн по ставке 10,875% с погашением 28.02.2018, на $200 млн по ставке 10,25% с погашением 23.01.2018 и на $220 млн по ставке 11% (облигации субординированного долга) с погашением в 2021 году.

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Напомним, 18 декабря стало известно, что Кабинет Министров принял решение о национализации "Приватбанка". Правительство намерено выпустить 30-летние ОВГЗ на 150 млрд гривен и в итоге стать 100% собственником банка. Первый зампред банка заявил, что решение о передаче "Приватбанка" государству было принято из-за беспрецедентной информатаки и угрозы для клиентов. В "Приватбанке" заверили, что с деньгами на счетах ничего не произойдет: " Это было ключевым условием переговоров ". В свою очередь, глава Минфина Данилюк подтвердил: "Деньги вкладчиков "Приватбанка" в безопасности и защищены государством ". Вместе с тем, "ПриватБанк" в связи с процедурой национализации приостановил корпоративные платежи на сутки до 9:00 20 декабря. 20 декабря в регламенте работы для корпоративных клиентов "Приватбанк" ввел определенные ограничения, в частности временно заморозил остатки на счетах корпоративных клиентов. К вечеру 20 декабря "Приватбанк" возобновил проведение платежей юрлиц вне зависимости от даты поступления средств на счета

По данным НБУ, общая потребность "Приватбанка" в капитале составляет 148 млрд гривен. А глава Минфина Данилюк отметил, что после того как "Приватбанк" полностью стабилизируется, государство планирует этот банк продать. В свою очередь, президент Порошенко заявил: "Государство гарантирует клиентам "ПриватБанка" неприкосновенность и целостность их денег ".

19 декабря Национальный банк Украины выделил "Приватбанку" 15 млрд гривен для поддержания ликвидности.

Вместе с тем, решение о национализации "Приватбанка" поддержали в МВФ и ЕБРР, а также страны G7, Евросоюз и США.

В свою очередь, Коломойский комментируя национализацию "ПриватБанка" заявил: "Я хочу поблагодарить Кабинет Министров и лично Владимира Гройсмана".

Кроме того, министр финансов Александр Данилюк заявил: "ПриватБанк" доведен до неплатежеспособности, а за это предусмотрена очень серьезная ответственность ". Вместе с тем, Минфин для докапитализации "ПриватБанка" выпустит облигации госзайма на 116,8 млрд грн. По словам главы НБУ Гонтаревой, 116 млрд грн, необходимые для докапитализации "ПриватБанка", отнесут к госдолгу.

23 декабря Минфин сформировал наблюдательный совет "Приватбанка". 26 декабря "ПриватБанк" представил новый состав правления.
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денешки обменяли на какашки)))
Вот умельцы))
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Мы не будем возвращать вам деньги, а в замен берите акции банка в балансе которого долг в 150 миллиардов. Да это ж еб..лядь сделка века.
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фантики турбо 1000 штук поменяет кто на 595млн$ ? :D

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