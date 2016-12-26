 У погибшего на Светлодарской дуге Никиты Ярового осталась беременная жена. ФОТО

21-летний Никита Яровой (Шайтан) командовал 3-й ротой 1-го батальона 54-й бригады.
"Это так кажется, что в 21 год ты только вступил во взрослую жизнь, стал самостоятельным и тебе многое ещё придётся понять и разобраться. Я хочу, чтобы вы знали, что Никита в 21 год, для себя уже все понял и сделал свой выбор. В 21 год он уже командовал 3-й ротой 1-го батальона 54-й бригады на одном из самых тяжёлых участков фронта - на Светлодарской дуге.
Мы только недавно с ним обсуждали ремонт поломанных тепловизоров его роты, а сейчас его уже нет. Скромный и хороший парень. Он даже фотографироваться не любил, говорил, чтобы мама не волновалась. Его фото практически невозможно найти в интернете. В посте то, что очень долго искал. Он геройски погиб от пули снайпера 18 декабря во время освобождения новых стратегических позиций на Светлодарской дуге", - отметил волонтер.
По словам Мысягина, у Никиты осталась супруга, которая ждёт ребёнка, мама и брат.
Карточка мамы Никиты:
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4149 4978 6079 5584
Яровая Людмила Владимировна
Похороны будут завтра.
Для контакта:
+380 (67) 106 95 72
Родная тётя Никиты.
Защитники родины попадают в Рай, а пропагандоны МО россосии концерты чертям в Аду играют.
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Візьми до себе Боже, його чисту душу.
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4149 4978 6079 5584
Ярова Людмила ВолодимирівнаДжерело: http://ua.censor.net.ua/n421059
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По мере сил и возможностей никогда не обхожу волонтёров.
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Синочок,НАЙКРАЩІ СИНИ УКРАЇНИ йдуть у вічність, так мало проживши на землі,так мало відчувши радості,так багато не встигши зробити!
Йдуть - найкращі!
Хіба ж можна таке пробачити катам?! Хіба ж щось ватре таких молодих життів,таких красивіх обличч,таких сміливих сердець!
Ми не маємо права забувати цю ЖЕРТВУ! Вона - страшна й безцінна!
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Светлая память тебе командир.
А жены, дети , престарелые родители... Народ - будет помогать - однозначно, но это уже ответ государства - перед такими людьми и их дела - должны оцениваться по достоинству и для их семей.
У нас не может быть неизвестных и забытых. Долг - платежом красен. В данном случае для государства.
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Приватбанк
4149 4978 6079 5584
Ярова Людмила ВолодимирівнаДжерело: http://ua.censor.net.ua/n421059
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Ненавижу козломордых.
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Пусть Бог вас простит или подаст, но не я . У нас вместо сердец уже камни, которые не способны жалеть убитых врагов. Не знаю, как это можно изменить. Никак.
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Я бы начинал все похороны на Банковой. Пусть видят это каждый день Офшоренко- Кононенко.
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