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 У погибшего на Светлодарской дуге Никиты Ярового осталась беременная жена. ФОТО

У погибшего на Светлодарской дуге воина 54-й бригады Никиты Ярового осталась беременная жена.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал волонтер Юрий Мысягин.

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21-летний Никита Яровой (Шайтан) командовал 3-й ротой 1-го батальона 54-й бригады.

яровой

"Это так кажется, что в 21 год ты только вступил во взрослую жизнь, стал самостоятельным и тебе многое ещё придётся понять и разобраться. Я хочу, чтобы вы знали, что Никита в 21 год, для себя уже все понял и сделал свой выбор. В 21 год он уже командовал 3-й ротой 1-го батальона 54-й бригады на одном из самых тяжёлых участков фронта - на Светлодарской дуге.

Мы только недавно с ним обсуждали ремонт поломанных тепловизоров его роты, а сейчас его уже нет. Скромный и хороший парень. Он даже фотографироваться не любил, говорил, чтобы мама не волновалась. Его фото практически невозможно найти в интернете. В посте то, что очень долго искал. Он геройски погиб от пули снайпера 18 декабря во время освобождения новых стратегических позиций на Светлодарской дуге", - отметил волонтер.

яровой

По словам Мысягина, у Никиты осталась супруга, которая ждёт ребёнка, мама и брат.

Карточка мамы Никиты:
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4149 4978 6079 5584
Яровая Людмила Владимировна

Похороны будут завтра.

Для контакта:
+380 (67) 106 95 72
Родная тётя Никиты.


яровой

яровой

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Та фиг там.

Защитники родины попадают в Рай, а пропагандоны МО россосии концерты чертям в Аду играют.
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я думаю что порошенко полторак турчинов должны лично приехать в каждую семью погибшего героя ато вручить ключи от квартиры и 1 мил гривен компенсации если они етого неделают значить они мрази конченные цыничные бариги
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Спочивай з миром, синку.
Візьми до себе Боже, його чисту душу.
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УКРАЇНЦІ ДАВАЙТЕ ДОПОМОЖЕМО СІМЬЇ ГЕРОЯ ХАЙ СПОЧИВАЕ З МИРОМ ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ
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Тут кто-то спрашивал и очень активно возмущался отчего на Донбассе и в Крыму нет партизанского движения.......... Участникам партизанского отряда «Равлики», которые воевали против боевиков, дали два года условно..... РЕФОРМА УКРАИНСКИХ СУДОВ ИДЕТ ПОЛНЫМ ХОДОМ.......
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Ну хоть условно. Я думал впаяют, как всегда, когда судят не сепаров, а защитников Украины.
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Донецкие подпольщики "Равлики" останутся на свободе, и судимость будет снята - в случае, если за 2 года ничего не произойдет... Борис Овчаров: "Нам дали по 4 года с испытательным сроком 2 года, каждому из 9-х, включая троих "Равликов". Оправдали по ст. 187 ч.3. (Разбой), оправдали по ст. 263 ч. 1 (Незаконное владение оружием) и оправдали по ст. 383 (Заведомо ложное сообщение о преступлении в органы милиции). Мы обвинены по ч. 2 ст. 365 - "Превышение полномочий". Проблема в том, что законодательство не адаптировано к добровольческому движению, и все что мы делали, как партизаны, по юридическим нормам - превышение полномочий". Сегодняшний приговор Ильичевского райсуда Мариуполя таков. Прокуратура в шоке. А "Равлики" думают - обжаловать или нет.
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надо обжаловать. этих людей судить? люди, да вы что!!
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ОЧЕНЬ БОЛЬНО ВСТРЕЧАТЬ ТАКИЕ НОВОСТИ И СЛУШАТЬ КАК БАРЫГО ПЕЙСАТАЯ ВЛАСТЬ В ЭТО ВРЕМЯ ОБВОРОВЫВАЕТ УКРАИНУ
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нельзя было в другой теме написать?туп парнишка умер соболезнуем
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4149 4978 6079 5584
Ярова Людмила ВолодимирівнаДжерело: http://ua.censor.net.ua/n421059
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То його мама. Хочеться допомогти дружині і дитині, яка скоро народиться.
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Спасибо тебе, Господи, что родится сыночек или донечка, утешение в горе и будущая радость-живая память и любовь
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на вафелку дивись, а родині полеглого Героя допоможи!
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А я что против?

По мере сил и возможностей никогда не обхожу волонтёров.
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Як матері пережити таке ГОРЕ?! Як можна дивитися на цю трагедію?!
Синочок,НАЙКРАЩІ СИНИ УКРАЇНИ йдуть у вічність, так мало проживши на землі,так мало відчувши радості,так багато не встигши зробити!
Йдуть - найкращі!
Хіба ж можна таке пробачити катам?! Хіба ж щось ватре таких молодих життів,таких красивіх обличч,таких сміливих сердець!
Ми не маємо права забувати цю ЖЕРТВУ! Вона - страшна й безцінна!
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Для хлопців є справою честі вичислити того снайпера...Бажано приперти його сюди живим...В українських зоопарках ше немає цього виду гамадрил.
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Живым? Чтобы Гадя или Педра его обменяли? Лучше сразу линчевать на передовой и видео в инет запустить.
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"В 21 год он уже командовал 3-й ротой 1-го батальона 54-й бригады на одном из самых тяжёлых участков фронта - на Светлодарской дуге."

Светлая память тебе командир.
А жены, дети , престарелые родители... Народ - будет помогать - однозначно, но это уже ответ государства - перед такими людьми и их дела - должны оцениваться по достоинству и для их семей.
У нас не может быть неизвестных и забытых. Долг - платежом красен. В данном случае для государства.
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боже, услышь меня, не для себя прошу, я желаю этому снайперу пулю
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Было бы лучше выложить номер карты жены героя.
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Картка мами Микити:

Приватбанк
4149 4978 6079 5584
Ярова Людмила ВолодимирівнаДжерело: http://ua.censor.net.ua/n421059
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Гибнет ЦВЕТ НАШЕЙ НАЦИИ..............((( Спасибо Тебе, Герой.........
Ненавижу козломордых.
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Плачу, рыдаю, просто нет слов. Вечная память, вам, Герои Украины.
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Ребенок никогда не увидит своего отца. А его папа уже никогда не поведет своего сыночка или доченьку за ручку в первый класс. Невосполнимые потери несет Украина . А некоторые в это время или приветы передают , или призывают простить козломордых, или удивляются, что нет сочувствия у нас погибшим 'вежливым людям' или послу.
Пусть Бог вас простит или подаст, но не я . У нас вместо сердец уже камни, которые не способны жалеть убитых врагов. Не знаю, как это можно изменить. Никак.
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Читала о Никите раньше -у него должна быть свадьба 20 января 2017 года. Уже не будет...
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21 год.
Я бы начинал все похороны на Банковой. Пусть видят это каждый день Офшоренко- Кононенко.
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тобі там в канаді не говорили, що того року порох віддав власних 400млн.грн на армію? А на скільки ти допоміг? Хоч долар переказав чи ти тільки язиком помічник?
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Интересно савченчиха по прежнему думает что несчастные и обманутые лугандонские ублюдки нуждаются в понимании и прощении. Мои соболезнования родным, спасибо тебе ВОИН, спи спокойно...
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