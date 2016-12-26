 У погибшего на Светлодарской дуге Никиты Ярового осталась беременная жена. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ , об этом в Фейсбуке написал волонтер Юрий Мысягин 21-летний Никита Яровой (Шайтан) командовал 3-й ротой 1-го батальона 54-й бригады.

"Это так кажется, что в 21 год ты только вступил во взрослую жизнь, стал самостоятельным и тебе многое ещё придётся понять и разобраться. Я хочу, чтобы вы знали, что Никита в 21 год, для себя уже все понял и сделал свой выбор. В 21 год он уже командовал 3-й ротой 1-го батальона 54-й бригады на одном из самых тяжёлых участков фронта - на Светлодарской дуге.

Мы только недавно с ним обсуждали ремонт поломанных тепловизоров его роты, а сейчас его уже нет. Скромный и хороший парень. Он даже фотографироваться не любил, говорил, чтобы мама не волновалась. Его фото практически невозможно найти в интернете. В посте то, что очень долго искал. Он геройски погиб от пули снайпера 18 декабря во время освобождения новых стратегических позиций на Светлодарской дуге", - отметил волонтер.



По словам Мысягина, у Никиты осталась супруга, которая ждёт ребёнка, мама и брат.



Карточка мамы Никиты:

Приватбанк

4149 4978 6079 5584

Яровая Людмила Владимировна

Похороны будут завтра.

Для контакта:

+380 (67) 106 95 72

Родная тётя Никиты.