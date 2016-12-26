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Все про:блокада (1266) Донбасс (11583) уголь (528) Черныш (35) Министерство по вопросам оккупированных територий (58)

 Черныш против запрета на провоз товаров через линию соприкосновения на Донбассе: "Необходимо иметь возможность перемещать уголь, иначе будем иметь проблему по всей стране"

Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш выступает против возможного запрета на провоз товаров через линию соприкосновения на Донбассе, потому что это может привести к отключениям электроэнергии на подконтрольной территории Украины.

"Если вы хотите, чтобы страна прошла осенне-зимний период без отключения света по всей территории Украины, то необходимо иметь возможность перемещать уголь, иначе мы будем иметь проблему по всей стране", - сказал министр в интервью "Интерфакс-Украина", комментируя идею запрета на провоз товаров через линию соприкосновения, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, с неподконтрольных территорий поставляется 9-9,2 млн тонн угля в год, потому что теплоэлектроцентрали строились для работы с определенным типом угля - антрацитом, который есть в основном на неподконтрольных территориях. При этом такой угль добывается на шахтах, которые принадлежат украинским компаниям и сжигается на украинских же предприятиях.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Ветераны начинают действия по блокаде торговли с оккупированными территориями", - нардеп Семенченко

Министр не считает, что такой запрет сможет поспособствовать процессу освобождения заложников.

Ранее вице-премьер-министр по вопросам АТО и оккупированных территорий Владимир Кистион заявил, что Украина покупает до 9 млн тонн угля с оккупированных территорий в год.
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И обязательно в обмен организовать поставку в лугандон боепривпасов. Мы воююем или торгуем?
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Самим финансировать сепаров - покупать , у них , уголь и платить им пенсию ... Так 100 лет воевать можно , а чё .. ?
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Покупать у сепаров уголь типа для работы ТЭЦ, и потом поставлять электроэнергию бесплатно тем же сепарам.
Это и есть преступление перед украинским народом.
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Это одно из преступлений ... Вообще то ДТЭК утверждает , что на их шахтах и заводах , в ОРДЛДО , работают почти 190 000 чел ... Все они считаются "украинскими работающими" - получают украинскую з.п и стаж для пенсии , многие - льготный , за работу в шахтах и на вредных производствах
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Ну ДУРАК!!!Министр???Не ВЕРЮ!!!Идет НАСТОЯЩАЯ ВОЙНА!!!"Уважать" Себя нужно!!!Тысячи погибших ПАТРИОТОВ!!!А ОНО???Отправьте это ГАВНО в "зону" АТО хотя бы на ГОД,желательнее "вместе" с Кабаном,гройссманом,ляжками,вилкулами,тимошенницами,ОБЯЗАТЕЛЬНО-КОНОненками,Асраковами,Лусренками,ГрисЦаками и ВСЯКИМИ "зваричами"с "нассрировыми"..."Список" продолжать???...
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Черныш - пособник террористов, правительство Гройсмана финансирует терроризм и убийства украинских солдат на фронте, покупая уголь в лугандоне.
Смерти всех украинских солдат на фронте за последние два года на совести правительства и президента Украины, которые снабжают и финансируют лугандонских террористов и рашистских оккупантов на Донбассе.
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За действия своих подчинённых отвечает руководитель ...
Насалик спокойно катается в Донецк , Черныш - уже наговорил на статью "про гос.измену"
Ну и Клименко , естественно , не будем забывать ...
Кто думает , что всё это - их самодеятельность и те , кто над ними , не знают ничего ?
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Сын отказался продлевать контракт. Говорит, что нстопиз....ло, когда тебя ночью кроет арта, а днем мимо тебя эти пид..ы проводят караваны машин и эшелоны идут.
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переукомплектуйте теплоцентрали...бабла ведь немеряно и забудьте за уголь лугандона.
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Когда же эти врагов Украины попрут на нары? Как ещё им нужно проявить себя, чтобы до самых тупых дошло, что у власти в Украине враги Украины: торгуют с парашкой и лугандоном, поддерживают сепаратистов энергией и пенсиями, в ООН голосуют вместе с парашкой...
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9млн.т? Це як мінімум 9млрд.грн на рік. Та ще плюс пенсії млрд 2. Потім ми дивуємось,чого досі війна не закінчується? І про який антрацит він верзе? Возили на станції шлам з відвалів (спресована суміш вугільного та породного пилу)-горіло на тих станціях,-аж гай шумів. Гандон п.здливий
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Плохо считаешь. От 2000 гр за тонну. От 4000 гривен розница.
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Мой товарищ торгует по от 3200 до 3600 в розницу. А в Киеве жадные... там походу уже десятый посредник.
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Ахметовским подстилкам в правительстве наплевать на войну, на убийства наших солдат и мирных граждан, им видите ли торговать с террористами надо! За три года даже пальцем не пошевельнули,чтобы найти уголь в другом месте! Надо обязательно прекращать покупку угля у террористов.
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Понеслось гавна по трубам сейчас все чинуши станут матерями Терезами, да как можно это мирных террористов лишить финансовой помощи ведь они не смогут стрелять в Украинцев и кончится АТО и наш бизнес навернется, суки продажные как наступиш на яйцо одной ногой так вой и вонь по всем СМИ, а то чт о в Киеве и по стране геноцид мелкого бизнеса так это в СМИ не очень высветят уроды
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Не, граждане, надо уже определяться.
Или мы не торгуем с оккупантом. Или торгуем и не возмущаемся.
Потому, что смотря как наши чиновники победно ратуют о том, что мы больше не закупаем газпромовский газ, одновременно закупая его же в Европе и переплачивая. Но одновременно с этим спокойненько так покупаем уголь и в то же время работа кипит работа в Липецке. Это маразм. Иначе назвать нельзя.
Поэтому либо мы лишаемся определенных выгод и не торгуем вообще, либо не нужно заниматься маразмом и пытаться одной жопой на двух стульях сидеть.
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Это риторический вопрос - вся "АТО" для того и затевалась , что бы рубить бабло и списывать "на войну" всю бездарность и преступления нынешнего руководства страны .
Весной 2014 , с бандой Дыркина , могла бы (легко !) покончить одна рота спецназа ... Но команды не было .
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Выгоду имеют только владельцы пяти градообразующих предприятий в ОРдило - шахты Звягильского, Конти, Геркулес, АВК и Стирол. На них держится ОРДЛО! Запретить им ввоз своего товара в Украину и им кабздец и кабздец всему ОРДло!
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ДТЭК забыл и предприятия Фирташа - главных бенифициаров всего этого спектакля ...
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Байден крышует Порошенко, Порошенко - Байденыша и его подельника Злочевского.
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мы уже имеем проблему по всей стране, из-за войны, которая не прекращается именно из-за того, что мы покупаем уголь у сепаратистов и этими деньгами поддерживаем экономику так называемых ДНР ЛНР! И надо спросить наше правительство - кто это у нас вступил в сговор в интересах олигарха Звягильского, имеющего шахты в ОРДИЛе и который впарывает Украине этот ипучий сепарский уголёк!
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Порошенко, торгующий с рашкой и лугандоном, имеющий в рашке фабрику и напрямую выделяющий средства в бюджет рашки в виде налогов напрямую и косвенно финансирует убийства украинцев.
Для него это нормально. С каждым убитым украинцем, солдатом... повышается личное благосостояние Порошенко. Он хуже животного.
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тут другое интересно - сколько ещё , народ Украины , будет это терпеть ?
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Зэк был у власти 4 года. Но не добыл свой срок на посту президента до конца. Был знак на инаугурации у него, когда дверь в Раду перед ним закрылась.
Порошенко уже 2,5 года у власти. Может, то же не добудет свой срок до конца. Ибо был аналогичный знак на его инаугурации, когда солдат упал, во время прохождения его в Раду.
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Упавший солдат - намёк на то , что за 2 года его кровавого "минского перемирия" уже погибло больше наших бойцов , чем за время так наз "активных боевых действий" ... А сколько ещё погибнет , покуда мы возим уголёк от сепаров ?
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он не то что лично торгует, но он покрывает этот сговорняк властей с региональными олигархами.
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вот есть маленький вопросик - типа если не будем уголь сраный покупать у отребья, то будет проблема с электричеством в Украине, НО! атомные станции останавливают, а уголь с ахметовских шахт и для ахметовских ТЭЦ мы покупаем. и мой вопросик в том: и сколько это гавно татарское (к кырымлы отношение этот пидар не имеет) будет нас всех "иметь"?
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у вас все в куче - не мы, а он покупает свой для своих, атомные останавливают, потому что есть проблемы с периодичностью нагрузки....
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Да потому что есть сговорняк донецкого олигархата с властями. Олигархат продавил и заплатил властям, что бы они установили монополию и только их уголь покупали!
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Не знаю как с электричеством, а проблема в зимний период с отоплением негазифицированных регионов Украины будет.
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то можем отказаться, то не можем- определитесь мля
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Раз речь уткнулась в деньги это значит, что начнется убийственная война между ветеранами, которые решили начать блокаду, и олигархатом. Какой бы ни был Ленин, но он правильно говорил, что ради 300% наживы капитал пойдет на любое преступление. Каким бы чудовищным оно не было.
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сепаратистские и прочие черныши.наваривающие на поставках угля лярды баксов должны ответить за финансирование терроризма....а проблему должны решить другие люди.что бы уголь не поступал от террористов.но електричество на подконтрольных территориях было.
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Пока существеут Порошенко ничего ничего не изменится. Торговля на крови украинцев это его любимое занятие за последние почти 3 года.
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Красиво , правда ?
По сути - власть превратила нас всех в пособников террористов ! За отопления и комуналку платим ? На ТЭЦ - завозят уголь с ОРДЛО , а значит - это мы и финансируем сэпаров ... ((
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Черныш о своих схемах волнуется: всем известно, что на контрабассе наживаются по обе стороны кроме солдатиков, которые гибнут и калеками возвращается. Таким, как Черных, этот анклав по подобию в Приднестровье устраивает на многие годы: чего уж там - дохода с контрабаса и внуках хватит. Иуды продажные, что им смерть и страдания людей, К чертовой матери изолировать резервации, ни кого не впускать и выпускать, какая торговля с убийцами украинцев ?!!!
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Блокада це необхідно , але замало. Всіх чиновників хто заважає треба "по закону военного времени"... .
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Эта тварь сепарская, снова своё хлебало открыло. Министерство сепаратистов при президенте Украины. Порох так и не стал Украинцем, был барыгой им и остался.
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Не хотелось грубить. но эмоции зашкаливают. Если министерствво за ТРИ года войны не нашло альтернативы сепарскому углю - это министерство в целом и и этот пидор черныш в частности - враги Украины. Эти твари финансируют прокацапскую нечисть и верю, придет время - ответят по-полной за предательство! Считаю, каждый гражданин Украины должен ,в меру своих возможностей, помочь ветеранам АТО в блокаде лугандона.
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За три года, давно можно было переоборудовать котельные на другой тип угля, которого у нас навалом, но эти звиздуны всё продолжают чесать о безальтернативности донецкого угля, потому что зарабатывают на нем...
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Сколько необходимо средств на переоборудование и из чьего кармана будут эти средства изыматься?
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из кармана сепаров, которых Порошенко и компания щедро финансируют...
И из карманов олигархов, владельцев ТЭЦ, итд...
У Ахметова есть футбольный клуб Шахтёр, который он финансирует на сотни миллионов гривень. Может и обойтись без клуба а деньги направить на переоборудование. Как никак война, не до футбола....
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На основании чего и каким образом будут экспроприированы деньги?
Может любые поборы в конечном счёте оплачивает потребитель?
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Где сказано про экспроприацию? Это ваши фантазии и передёргивание.
Хотя во время войны можно и нужно экспроприировать для нужд государства всё что угодно... Даже личный транспорт граждан.
А уж тем более ТЭЦ Ахметова и др. олигархов, если они не хотят сами из своих прибылей переоснащивать свои ТЭЦ.
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В вашем предыдущем посте слово экспроприация не присутствовало явно...
Заменим на другое слово, использованное - "из карманов".
Каким образом и на основании чего?
Сколько, например, у Порошенко наличных денег "в кармане"?
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Гонтарева для привата напечатает более 100 млрд. Значит может и для этого дела напечатать. Причем здесь чисто для дела в отличие от привата, когда деньги просто в пропасть.
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Когда напечатает - из чьего кармана денежки потекут?
Мы обсуждаем тему или выливаем недовольство?
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и вот что занятно. Как только патриоты начинают пережимать хоботок шыкаладной питорасне, срезу начинается скулеж из мармеладного цеха тамжынашилюди, адиннарот.
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почалося... сьогодні писали в темі про блокування від Семенченка, що влада почне нити про вугілля. Автор поста як в воду дивися, бо шокоригам не хочеться втрачати гешефт!

Але "доки гладкий похудає, худий здохне" - тому поки ми дійдемо до проблеми з вугіллям, орки ВЖЕ матимуть проблему з їжею. А ми будемо міняти на наших полонених, патрони, зброю...

p.s. що ж робить в своєму кріслі насоалик, який не подумав про альтернативні поставки вугілля? питання риторичне. не говорячи про те що він купує вугілля у вбивць....
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ему ( насосалику) об этом думать нельзя, т.к. хуйло на мармеладный заводик напасть может.
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На два роки на передову Черниша, потім послухаємо його висери ротом.
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А перестроить на другие сорта угля можно?
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нельзя! ибо шатун и вокруг враги шоколадной безальтернативности.
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вот-вот!!! ...и у меня такой же вопрос: ЭТО единственный источник угля????
Больше в мире негде купить????
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