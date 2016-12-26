 Черныш против запрета на провоз товаров через линию соприкосновения на Донбассе: "Необходимо иметь возможность перемещать уголь, иначе будем иметь проблему по всей стране"

"Если вы хотите, чтобы страна прошла осенне-зимний период без отключения света по всей территории Украины, то необходимо иметь возможность перемещать уголь, иначе мы будем иметь проблему по всей стране", - сказал министр в интервью "Интерфакс-Украина", комментируя идею запрета на провоз товаров через линию соприкосновения, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, с неподконтрольных территорий поставляется 9-9,2 млн тонн угля в год, потому что теплоэлектроцентрали строились для работы с определенным типом угля - антрацитом, который есть в основном на неподконтрольных территориях. При этом такой угль добывается на шахтах, которые принадлежат украинским компаниям и сжигается на украинских же предприятиях.
Министр не считает, что такой запрет сможет поспособствовать процессу освобождения заложников.
Ранее вице-премьер-министр по вопросам АТО и оккупированных территорий Владимир Кистион заявил, что Украина покупает до 9 млн тонн угля с оккупированных территорий в год.
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Это и есть преступление перед украинским народом.
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Смерти всех украинских солдат на фронте за последние два года на совести правительства и президента Украины, которые снабжают и финансируют лугандонских террористов и рашистских оккупантов на Донбассе.
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Насалик спокойно катается в Донецк , Черныш - уже наговорил на статью "про гос.измену"
Ну и Клименко , естественно , не будем забывать ...
Кто думает , что всё это - их самодеятельность и те , кто над ними , не знают ничего ?
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Или мы не торгуем с оккупантом. Или торгуем и не возмущаемся.
Потому, что смотря как наши чиновники победно ратуют о том, что мы больше не закупаем газпромовский газ, одновременно закупая его же в Европе и переплачивая. Но одновременно с этим спокойненько так покупаем уголь и в то же время работа кипит работа в Липецке. Это маразм. Иначе назвать нельзя.
Поэтому либо мы лишаемся определенных выгод и не торгуем вообще, либо не нужно заниматься маразмом и пытаться одной жопой на двух стульях сидеть.
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Весной 2014 , с бандой Дыркина , могла бы (легко !) покончить одна рота спецназа ... Но команды не было .
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Подельник Януковича Злочевский снят с розыска в Украине с ведома Порошенко и может вернуться в страну, - источник
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Для него это нормально. С каждым убитым украинцем, солдатом... повышается личное благосостояние Порошенко. Он хуже животного.
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Порошенко уже 2,5 года у власти. Может, то же не добудет свой срок до конца. Ибо был аналогичный знак на его инаугурации, когда солдат упал, во время прохождения его в Раду.
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По сути - власть превратила нас всех в пособников террористов ! За отопления и комуналку платим ? На ТЭЦ - завозят уголь с ОРДЛО , а значит - это мы и финансируем сэпаров ... ((
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И из карманов олигархов, владельцев ТЭЦ, итд...
У Ахметова есть футбольный клуб Шахтёр, который он финансирует на сотни миллионов гривень. Может и обойтись без клуба а деньги направить на переоборудование. Как никак война, не до футбола....
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Может любые поборы в конечном счёте оплачивает потребитель?
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Хотя во время войны можно и нужно экспроприировать для нужд государства всё что угодно... Даже личный транспорт граждан.
А уж тем более ТЭЦ Ахметова и др. олигархов, если они не хотят сами из своих прибылей переоснащивать свои ТЭЦ.
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Заменим на другое слово, использованное - "из карманов".
Каким образом и на основании чего?
Сколько, например, у Порошенко наличных денег "в кармане"?
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Мы обсуждаем тему или выливаем недовольство?
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Але "доки гладкий похудає, худий здохне" - тому поки ми дійдемо до проблеми з вугіллям, орки ВЖЕ матимуть проблему з їжею. А ми будемо міняти на наших полонених, патрони, зброю...
p.s. що ж робить в своєму кріслі насоалик, який не подумав про альтернативні поставки вугілля? питання риторичне. не говорячи про те що він купує вугілля у вбивць....
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Больше в мире негде купить????
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