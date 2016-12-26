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Все про:продукты (1400) Россия (64367) санкции (5719) статистика (241) уничтожение (198)

 За 15 месяцев в России уничтожили 9 тыс. тонн иностранных продуктов

С августа 2015 года в России уничтожено почти 9 тысяч тонн продукции иностранного производства, изъятой в рамках контрсанкций.

Как информирует Цензор.НЕТ, в сообщении "Россельхознадзора" сказано: "На 26 декабря 2016 года задержано 8692 тонны контрабандной растительной пищевой продукции, из которых уничтожено 8546 тонн. Задержано 389 тонн пищевой продукции животного происхождения, уничтожено 326 тонн".

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Напомним, 29 июля 2015 года президент России Владимир Путин подписал указ "Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации". Продукты начали уничтожать с 6 августа.
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Когда уже иностраную технику давить начнут?
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вот-вот - машины, айфоны, одежу сжигать гейропскую...
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Больные люди.. Грех то какой .. В мире ежедневно ГОЛОДАЮТ 5-9 МЛН. ГРАЖДАН еще 150 живут около голода кушают похлебку 1 разв сутки а то раз в 2 дня.. в самой России население голодает!!!! а Ху..ло как Дьявол цинично полемизирует процесс с едой.. гниды... ВОТ ВАМ одна их под-моделей... что такое Голодомор в Украине 1932-1933 год...и как его организовали...
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це точно ....
лише повні ДЕБІЛИ можуть викидать такі кошти на вітер... за які заплачено ВАЛЮТОЮ....
Ну відавали б в притулки ... а так...
ДЕБІЛИ ДІЙСНО...
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Не ну а шо можно вытворять хлеща средство для мытья ванной так шо это вполне вписывается в общую картину
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Учитывая, что в Росии уровень коррупции как минимум не ниже чем у нас, я этой цифре слабо верю. Процентов 5 перед камерами может и подавили. остальное ушло на рынки и в супермаркеты.
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Це КОЖЕН кацап міг би пересічно пн 75гр. чогось скуштувати...
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давить продукты питания при том, что в Орде миллионы стариков, сирот, малоимущих недоедают - грех перед Богом. Ордынские скрепы никакого отношения к Христианству не имеют. Бог им судья.
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Ну как уничтожены,
Просто россияне их с мусорки пожрали😊
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Зато какой из них (продуктов) получается знатный боярышник
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Шок! Экспертиза установила: московскую колбасу делают не из москалей! Остерегайтесь подделок!


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Из останков кацапов изготавливают "Останкинскую" по ГОСТу(сырье с поГОСТа).
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Також ТУ-154 добря останки робить!

ТУ-154 сааммый надьожжжный самольот
ТУ-154 накада нннее пааадведьот!
Петь с надрывом, вяличием, скррепностью, весело- на мотив
похоронного марша!
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Вот если б боярышник завезли, думаю давить не стали б.
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а как они туда попадают? не иначе как по трубам реверсом. или наших таможенников наняли
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Если есть Гундяй, то всё просто невиллируется - всё, что связано с религией...
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-Хочу умереть в развитой, справедливой и благоденствующей России!
-Мужик, если хочешь стать бессмертным, так и скажи.

ЫЫЫЫЫЫЫЫ...
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А почему не все задержанные продукты уничтожают.Или после боярышника цифры сложить не могут?
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Из разряда: - куплю билет и на зло кондуктору пойду пешком
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Коротко
Теперь Путина в аду будут встречать с оркестром. А встречу будут комментировать журналисты Первого канала, НТВ и телеканала Звезда.
* * *
Если в Сочи приложить к уху ракушку, можно услышать ансамбль Александрова.
* * *
- Сергей, почему вы выбрали Настю Топольскую?
- Просто на её фоне я выгляжу умным и адекватным человеком.
* * *
Пишут, что нельзя плясать на костях тех, кто летел плясать на костях. @уй его знает почему. Остеопороз, наверное.
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тут больше вопрос к тем, кто пытается контрабанду провести. рискуют, думают, что окупится
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Они надеятся что их страна Россия еще живая, а она уже зомби. Впрочем от этого поставщик не пострадал.
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Он ввез и реализовал по магазинам, у магазинов изьяли, закатали это в асфальт или раздали по своим в качестве новогодних подарков вопрос следующий.
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а тепер жруть хліб з фуражної пшениці і мясні мухи зі Сколково
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Мухи без котлет передохнут, точняк!
Мух- жжжжаааалка...
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Купи гавно и потдержи Россию , не будь гавном, купи гавно.
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Все что летает иностранного производства, будет заменено на Современный ту154
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