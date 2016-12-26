 За 15 месяцев в России уничтожили 9 тыс. тонн иностранных продуктов

Как информирует Цензор.НЕТ, в сообщении "Россельхознадзора" сказано: "На 26 декабря 2016 года задержано 8692 тонны контрабандной растительной пищевой продукции, из которых уничтожено 8546 тонн. Задержано 389 тонн пищевой продукции животного происхождения, уничтожено 326 тонн".
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Напомним, 29 июля 2015 года президент России Владимир Путин подписал указ "Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации". Продукты начали уничтожать с 6 августа.
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лише повні ДЕБІЛИ можуть викидать такі кошти на вітер... за які заплачено ВАЛЮТОЮ....
Ну відавали б в притулки ... а так...
ДЕБІЛИ ДІЙСНО...
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Просто россияне их с мусорки пожрали😊
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ТУ-154 сааммый надьожжжный самольот
ТУ-154 накада нннее пааадведьот!
Петь с надрывом, вяличием, скррепностью, весело- на мотив
похоронного марша!
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-Мужик, если хочешь стать бессмертным, так и скажи.
ЫЫЫЫЫЫЫЫ...
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Теперь Путина в аду будут встречать с оркестром. А встречу будут комментировать журналисты Первого канала, НТВ и телеканала Звезда.
* * *
Если в Сочи приложить к уху ракушку, можно услышать ансамбль Александрова.
* * *
- Сергей, почему вы выбрали Настю Топольскую?
- Просто на её фоне я выгляжу умным и адекватным человеком.
* * *
Пишут, что нельзя плясать на костях тех, кто летел плясать на костях. @уй его знает почему. Остеопороз, наверное.
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Мух- жжжжаааалка...
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