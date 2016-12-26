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Все про:беженцы (944) Крым (17834) Донбасс (11583) Министерство социальной политики (400) переселенцы (161)

 Минсоцполитики зарегистрировало 1,66 млн переселенцев с Донбасса и Крыма

По состоянию на 26 декабря 2016 года, по данным структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций, взято на учет 1 657 076 переселенцев или 1 334 830 семей из Донбасса и Крыма.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Минсоцполитики Украины.

1 103 792 семьи обратились за назначением денежной помощи, 1 015 225 из них такая помощь назначена.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ООН выделит 37,5 млн долл. для продовольственной помощи населению Донбасса в 2017 году

С начала 2016 года получателям помощи профинансировано 3 125 579 тыс. гривен, отметили в ведомстве.



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Какие бля проверки? Пускай Донецк проверят - там половина липовых пенсионеров пенсию на умерших получает!
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Скоріше за все, це боксер і компанія задумали збивати лаве з киян, що здають житло( кімнати, ліжко-місця і тд.). Льоня-космос, мабуть, порадив.
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Правильно и не только в киеве надо проводить. Надо вообще что бы участковые делали поквартирные обходы регулярно, столько сеичас нечисти рашистской на территории Украины , надо знать кто где.
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А почему не пишут сколько , с Донбаса , а сколько - из Крыма ?
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Если бы сколько действительно переселилось, в думбабвии и Крыма,то там было бы пусто. Вам не кажется, что они все зарегистрировались в киеве, что-бы с Украины бабло получать и квартиры, и назад домой свалили?
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В Крыму не пусто потому что туда рашисты понаехали а в лугандоне одни пидары и старики остались, кто сказал что там многолюдно как раньше.
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По раша тв рассказывают что у них все хорошо. То что перечисленно это внешние новости, а в параше так же расказывают как в мире хреново а у них хорошо. То что их обманывают они поимут когда в магазине будет опять одна синяя курица и один вид кабачковом икры.
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Интересно, а сколько из 1,66 млн. реально сбежали в Украину от "русского мира"? А то ведь как в Бахмуте. Ватная сучка, уебавшая из ДНР получает украинскую пенсию, и при этом стучит на украинские позиции в ДНР.

Я конечно понимаю, что в прошлом году вычистили множество ложных "переселенцев". Но как всегда при рубке леса много и щепок полетело. Например, реально не ходячие старички из Красного Пахаря, которые через "доверенного" оформили пенсию, нихуя не имея ни от Дыры ни от России. Я лично с ними знаком. Вот оно как. И они ооочень не хотят руссни на Донбассе.
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Х..... ню, вы господа несете!!! Лично знаю не менее 15 человек, оформивших в Украине все мыслимые и не пособия ипроживающих в ордлососии.При этом дети некоторых воюют в опочлении.
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У меня в подъезде этажом ниже якобы снимает жилье переселенка из Снежного. На самом деле там живет ее дочь уже много лет, а она "типа" снимает у нее квартиру. Получает переселенческие, пенсию здесь, пенсию в дыре, всякие гуманитарки здесь и там. Здесь бывает раз в пол года на две недели, наведывается за выплатами, остальное время проводит в дыре. В общем живет припеваючи, говорит, до войны так классно не жила.
Соответствующим органам надо проверять родственные связи квартиросъемщика и хозяина квартиры. Таких липовых переселенцев хренова тьма (большинство). А те, у кого родственников нет - просто указывали какие-то адреса для получения пособий, так у друга в хате, как оказалось, зарегистрировано два беженца, которых он в глаза никогда не видел.
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