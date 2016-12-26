 Минсоцполитики зарегистрировало 1,66 млн переселенцев с Донбасса и Крыма

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Минсоцполитики Украины.
1 103 792 семьи обратились за назначением денежной помощи, 1 015 225 из них такая помощь назначена.
С начала 2016 года получателям помощи профинансировано 3 125 579 тыс. гривен, отметили в ведомстве.
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Я конечно понимаю, что в прошлом году вычистили множество ложных "переселенцев". Но как всегда при рубке леса много и щепок полетело. Например, реально не ходячие старички из Красного Пахаря, которые через "доверенного" оформили пенсию, нихуя не имея ни от Дыры ни от России. Я лично с ними знаком. Вот оно как. И они ооочень не хотят руссни на Донбассе.
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Соответствующим органам надо проверять родственные связи квартиросъемщика и хозяина квартиры. Таких липовых переселенцев хренова тьма (большинство). А те, у кого родственников нет - просто указывали какие-то адреса для получения пособий, так у друга в хате, как оказалось, зарегистрировано два беженца, которых он в глаза никогда не видел.
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