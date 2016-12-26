 "ПриватБанк" представил новый состав правления

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Как сообщил председатель правления ПриватБанка Александр Шлапак, сегодня многотысячный коллектив банка "открывает новую страницу развития надежного и на самом деле народного банка".
Первым заместителем председателя правления, который будет отвечать за развитие системы обслуживания корпоративных клиентов, малого бизнеса, расширение программы микрокредитования предпринимателей "КУБ" и сотрудничество с торговыми сетями, назначен Олег Сергеев, который в свое время руководил Западным региональным управлением ПриватБанка, работал в руководстве других украинских банков.
Система управления рисками банка будет под контролем Александра Дубровина, который является на сегодняшний день одним из лучших в Украине специалистов этого направления развития банков. Руководителем розничного бизнеса ПриватБанка стал Алексей Шабан, который работает в банке более 20 лет и в последние годы возглавлял направление обслуживания индивидуальных VIP-клиентов.
Членом правления банка и руководителем "Центра электронного бизнеса" и направлением по работе с Big Data назначен Сергей Харитича, который работал в лаборатории инноваций ПриватБанка с момента ее создания.
Членом правления банка, который будет отвечать за развитие Службы безопасности ПриватБанка, юридического направления и службы финансового мониторинга назначен Алексей Бережной, который имеет большой опыт руководства соответствующими подразделениями.
Заместитель председателя правления Александр Дрелинг будет ответственным за развитие Back-office, информационных технологий и "ПриватМаркет".
Руководителем Казначейства ПриватБанка и куратором инвестиционного бизнеса в новом правлении банка будет заместитель председателя Галина Пахачук.
Главным бухгалтером банка назначена Валентина Ярмоленко, направлению "Аудит" ПриватБанка руководить Вячеслав Ветлужский, главным HR-менеджером ПриватБанка остается Ольга Хлынина, без изменений остается и руководящий состав направлений маркетинга и менеджмента банка, которыми руководит Николай Щербина.
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1984-1990 - секретарь комитета комсомола Львовского политехнического института; заведующий отделом комсомольских организаций Львовского обкома ЛКСМУ;
заведующий отделом студенческой молодежи ЦК ЛКСМУ, первый секретарь Львовского горкома ЛКСМУ, первый секретарь Львовского обкома ЛКСМУ.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BA,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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У вас новых лохотронщиков, залезших в Приватбанк, уже в изначально заложена брехня.
Ну, как может банк, под названием Приватбанк, быть самым, шо ни есть народным?
Вот можно таким брехунам доверять свои деньги.
Доверие людей - нужно заслужить своей работой, а не очередной брехливой болтавней о надежности и будущем развитии банка.
А пока, нормальные люди, по крайней мере, крупные суммы вам - не доверят.
Поскольку опыт подсказывает: до сих пор - ни один из государственных банков, никогда в Украине не предоставлял такое колличество разных услуг как Приватбанк, под руководством Коломойского.
Потому он и был: самым крупным и популярным банком нас в стране.
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Чого було отак перейматися через одну букву: був Приватбанк - став Прихватбанк
Наступна - корпорація Рошець.
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маленький пістець...
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Но вот новый глава службы безопасности Алексей Бережной - мутный тип.
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