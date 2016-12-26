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 "ПриватБанк" представил новый состав правления

В новом составе правления и руководства Приватбанка почти половину составляют действующие менеджеры банка, которые вместе с ведущими специалистами рынка смогут обеспечить стабильную работу и продолжение традиций крупнейшего банка страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Как сообщил председатель правления ПриватБанка Александр Шлапак, сегодня многотысячный коллектив банка "открывает новую страницу развития надежного и на самом деле народного банка".

Первым заместителем председателя правления, который будет отвечать за развитие системы обслуживания корпоративных клиентов, малого бизнеса, расширение программы микрокредитования предпринимателей "КУБ" и сотрудничество с торговыми сетями, назначен Олег Сергеев, который в свое время руководил Западным региональным управлением ПриватБанка, работал в руководстве других украинских банков.

Система управления рисками банка будет под контролем Александра Дубровина, который является на сегодняшний день одним из лучших в Украине специалистов этого направления развития банков. Руководителем розничного бизнеса ПриватБанка стал Алексей Шабан, который работает в банке более 20 лет и в последние годы возглавлял направление обслуживания индивидуальных VIP-клиентов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Выведенных мифических миллиардов не существует", - экс-зампред правления "Приватбанка" Гороховский

Членом правления банка и руководителем "Центра электронного бизнеса" и направлением по работе с Big Data назначен Сергей Харитича, который работал в лаборатории инноваций ПриватБанка с момента ее создания.

Членом правления банка, который будет отвечать за развитие Службы безопасности ПриватБанка, юридического направления и службы финансового мониторинга назначен Алексей Бережной, который имеет большой опыт руководства соответствующими подразделениями.

Заместитель председателя правления Александр Дрелинг будет ответственным за развитие Back-office, информационных технологий и "ПриватМаркет".

Руководителем Казначейства ПриватБанка и куратором инвестиционного бизнеса в новом правлении банка будет заместитель председателя Галина Пахачук.

Главным бухгалтером банка назначена Валентина Ярмоленко, направлению "Аудит" ПриватБанка руководить Вячеслав Ветлужский, главным HR-менеджером ПриватБанка остается Ольга Хлынина, без изменений остается и руководящий состав направлений маркетинга и менеджмента банка, которыми руководит Николай Щербина.


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А шо, пеци нет в правлении? Непорядок, без самого честного опять все разворуют.
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без его шестерок там не обошлось, к гадалке не ходи..
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после вмешательства пороха и "лучшего банкира мира" доверия банку 0
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ты свои миллиарды в Сбербанк России перевёл из Привата?
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кацапов ненавижу не меньше пороха и петерастов, вроде тебя
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да мне как-то до лампочки, кого ты там ненавидишь
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ВОТ ЕЩЕ ОБРАЗЕЦ " СПРАВЖНИХ ГОСПОДАРЕЙ"- ВТЮХАЛИ ДЫРЯВЫЙ БАНК НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ.. пусть и комфортный. и выдают как победу менеджмента.
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"открывает новую страницу развития надежного и на самом деле народного банка"-после слова "народного" повеяло совецким союзом))
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А как по другому мог сказать председатель правления ПриватБанка Александр Витальевич Шлапак (укр. Олександр Віталійович Шлапак; род. 1 января 1960(19600101), Иркутск, РСФСР, СССР)

1984-1990 - секретарь комитета комсомола Львовского политехнического института; заведующий отделом комсомольских организаций Львовского обкома ЛКСМУ;

заведующий отделом студенческой молодежи ЦК ЛКСМУ, первый секретарь Львовского горкома ЛКСМУ, первый секретарь Львовского обкома ЛКСМУ.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BA,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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"лучшие специалисты" это те кто 150 млрд стибрил? Ну да, матерые волчары)
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Tы же умный человек, а повторяешь чью-то лабуду про 150 млр.
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Как сообщил председатель правления ПриватБанка Александр Шлапак, сегодня многотысячный коллектив банка "открывает новую страницу развития надежного и на самом деле народного банка".
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У вас новых лохотронщиков, залезших в Приватбанк, уже в изначально заложена брехня.

Ну, как может банк, под названием Приватбанк, быть самым, шо ни есть народным?

Вот можно таким брехунам доверять свои деньги.

Доверие людей - нужно заслужить своей работой, а не очередной брехливой болтавней о надежности и будущем развитии банка.

А пока, нормальные люди, по крайней мере, крупные суммы вам - не доверят.

Поскольку опыт подсказывает: до сих пор - ни один из государственных банков, никогда в Украине не предоставлял такое колличество разных услуг как Приватбанк, под руководством Коломойского.

Потому он и был: самым крупным и популярным банком нас в стране.
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А где статья,как в Казани подрались,наши люьимые животные в костюмах бетмана и человека паука,а санта всем надавал?
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"РОСШЕН" ПРедоставил- так вірно буде...

Чого було отак перейматися через одну букву: був Приватбанк - став Прихватбанк
Наступна - корпорація Рошець.

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навеяло: В Україні голоду не буде, буде маленький піст, я б сказав, такий собі
маленький пістець...
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За часть назначений - зачет, эти люди не превратят банк в унылое говно.
Но вот новый глава службы безопасности Алексей Бережной - мутный тип.
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Кто заменит Приватбанк? Кто на данный момент достойный?
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