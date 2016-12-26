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 Завтра в Киеве простятся с бойцом 54-й бригады Сергеем Рубанчиковым, погибшим в боях под Светлодарском

Завтра, 27 декабря, в 10:30 утра, по улице Рижская, 2 в Киеве состоится прощание с военнослужащим 54-й механизированной бригады Сергеем Рубанчиковым, погибшим 22 декабря в результате боев под Светлодарском.

Об этом сообщил представитель УНА-УНСО Владимир Дудник, передает Цензор.НЕТ.

"Похороны "Ведьмака", Рубанчикова Сергея состоятся завтра 27.12.2016. Прощание: г. Киев, ул. Рижская 2, 10-30", - отметил он.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Идет бой постоянный. Арта работает без остановки. Есть раненые", - бойцы ВСУ о ситуации на светлодарской дуге. ВИДЕО

Как сообщила 24 декабря доброволец с УДА Елена Белозерская, Сергей Рубанчиков погиб от вражеской мины в районе Светлодарской дуги.

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Співчуваю родині. Тримайтесь, рідні.
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как жаль каждого из них.........
Господи,упокой их души
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Дякую тобі захисник України.
Вічна слава полеглим за Україну.
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