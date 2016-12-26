 Завтра в Киеве простятся с бойцом 54-й бригады Сергеем Рубанчиковым, погибшим в боях под Светлодарском

Об этом сообщил представитель УНА-УНСО Владимир Дудник, передает Цензор.НЕТ.
"Похороны "Ведьмака", Рубанчикова Сергея состоятся завтра 27.12.2016. Прощание: г. Киев, ул. Рижская 2, 10-30", - отметил он.
Как сообщила 24 декабря доброволец с УДА Елена Белозерская, Сергей Рубанчиков погиб от вражеской мины в районе Светлодарской дуги.
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Співчуваю родині. Тримайтесь, рідні.
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Господи,упокой их души
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Вічна слава полеглим за Україну.
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