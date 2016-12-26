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 Полный поименный список бойцов, погибших в боях под Светлодарском 18-22 декабря

Девять украинских военнослужащих погибли в боях под Светлодарском 18-22 декабря. Вчера тела двух наших погибших обменяли на четырех убитых врагов, родственники уведомлены, погибшие опознаны.

Главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов приводит имена всех погибших в своей статье СКОРБИМ ПО ДОСТОЙНЫМ. ПОЛНЫЙ ПОИМЕННЫЙ СПИСОК 9 УКРАИНСКИХ ГЕРОЕВ, ПАВШИХ В БОЯХ ПОД СВЕТЛОДАРСКОМ 18-22 ДЕКАБРЯ.

1-й батальон 54-й механизированной бригады:

Никита Яровой, командир роты. Самый молодой погибший, 21 год;
Широков Андрей. Пятеро детей остались сиротами;
Радивилов Роман;
Байбус Андрей;
Клименко Дмитрий;
Рубанчиков Сергей.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Идет бой постоянный. Арта работает без остановки. Есть раненые", - бойцы ВСУ о ситуации на светлодарской дуге. ВИДЕО

25-й батальон 54-й механизированной бригады:

Сергей Степаненко;
Владимир Андрешкив;
Василий Панасенко.

Военнослужащие других частей и подразделений ВСУ потерь погибшими не понесли.

"Самостоятельные добровольческие подразделения в бою участия не принимали - все добровольцы "Роты Подолянина" заключили контракт с ВСУ, и официально были военнослужащими 1-го батальона, так что "двойная бухгалтерия потерь" исключается", - отмечает Бутусов.

По официальным данным, 18 декабря погибли шестеро:
Яровой, Широков, Радивилов, Байбус и Клименко из 1-го батальона, Степаненко из 25-го.

19 декабря погибли двое: Андрешкив и Панасенко из 25-го батальона.

"22 декабря погиб один: Рубанчиков - сержант разведвзвода 1-го батальона - он погиб не в районе боя под Калиновкой, а в другом месте - российская артиллерия вела обстрел близлежащих сел и окрестностей. Честно говоря, его гибель не относится к сражению 18-19-го декабря. Но все-таки он погиб в результате обострения обстановки на фронте в результате боев, и потому, думаю, будет логично расширить временные рамки события, и включить 9 погибших в период 18-22 декабря в один скорбный список", - говорится в статье.

Смотрите также: "Была артподготовка, боевики подкатили технику и резервы, и мы пошли в контратаку, иначе они бы нас зажали", - раненые бойцы о боях на Светлодарской дуге. ВИДЕО

По словам Бутусова, в настоящее время будет проведена экспертиза и установлено по возможности точное место и обстоятельства гибели Ярового, Широкова, Байбуса.

Он также отметил, что в целом "никаких скрытых потерь нет, никаких "19 убитых" не было, никаких "25 убитых за три часа боя", как написало одно харьковское онлайн-издание с ссылкой на некоего анонима, не было".

"Если сейчас у кого-то есть имена и фамилии погибших, не указанных в данном списке - пожалуйста, напишите. Если кто-то по-прежнему утверждает, что погибло больше воинов, что потери были в каких-то других подразделениях в этом районе - нет проблем, напишите, опровергните официальные данные", - добавил журналист.


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Вічна Память, Вічна Слава славним синам полеглим за Україну !!!
Спочивайте з миром побратими !!!
Низько вклоняю голову !!!
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Отчаянно больно и грустно. Господи, прими их души!
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Спіть спокійно браття. Ворог не пройде, країна вистоїть!!!
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СВІТЛА та ВІЧНА ПАМ'ЯТЬ ГЕРОЯМ, ЗАХИСНИКАМ НЕНЬКИ!
Смерть рашистським падлюкам-нелюдам!
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Кацапи повинні залятися своєю кровю за кожний клаптик Української землі,
за кожного вбитого Українця.
Будьте прокляті кацапи разом з нащадками !!!!!!!!!!!!!!!!!
Смерть кацапам-окупантам і тільки смерть !!!!!!!!!!!!!!
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Что такое? у вас там в Ольгино обострение?
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а не посещала мысль,если бы не русня, эти люди были бы живы?!
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они ,герои жили бы еще долго и счастливо, ростили бы своих детей!!
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Это вряд ли. Если бы не русня, придумали бы вам какое-нибудь другое развлечение. Боролись бы с турками, поляками, венграми, беларусами, колдунами и другими шатунами.
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Никак не могу отделаться от мысли, что не эти люди были бы живы, а государство процветало, если бы мы в свое время порвали с кацапским мудачьем как Прибаллтика, Польша, Чехия и другие страны. Нет, угораздило поверить в братство и избрать комуняку Кравчука, а не Черновола.
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никак не могу отделаться от мысли: если бы не россия, то миллионы жизней были бы спасены
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А сколько тысяч (с обоих сторон) были бы сегодня живы, если бы х*йло сдохло...
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Если бы ваше Ху@ло не сунуло нос во внутренее дело Украины, то все были бы живы. Вы хоть в Википедии почитайте из-за чего был Майдан. Лишь бы ляпать что-то...
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патриотизм - это любовь своей Родины, своих традиций. Не путай с нацизмом.Нацизм - это ненависть к другим народам
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Те кто не заразятся , просто останутся рабами великой империи миллиардеров , только не наших - тут как бы из двух худших сценариев , выбираешь менее худший .
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светлая память...очень больно, что такие потери на 3 год войны практически за 2 дня...совковые методы ведения боя, наверняка еще доминируют, когда главная наступательная сила - бойцы, если что, прорвутся, ударят, пойдут в атаку первыми...
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Только после того, как украинская земля будет очищена от кацапских захватчиков.
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21 год... Ему бы еще жить и жить... А пятеро детей, ставших сиротами, это вообще...
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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ !ОЧЕНЬ СОЖАЛЕЮ. ПУСТЬ ВАМ ЗЕМЛЯ БУДЕТ ПУХОМ ГЕРОИ !
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большое спасибо вам герои !!!!спите спокойно и молитесь за нас в царствие небесном!!
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Никита Яровой, командир роты. Самый молодой погибший, 21 год;
Широков Андрей. Пятеро детей остались сиротами;
Радивилов Роман;
Байбус Андрей;
Клименко Дмитрий;
Рубанчиков Сергей.Источник: http://censor.net.ua/n421043
Сергей Степаненко;
Владимир Андрешкив;
Василий Панасенко.Источник: http://censor.net.ua/n421043

Кто-нибудь, Насте "Лещенко" список покажите. Может поймет почему вчера был "праздник" по упавшему самолету.
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Ярослав Павлюк, Александр Винярский. Почему нет их в списке? Кто-то объяснит?
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Догадаться трудно? Сказали девять - значит, девять.
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Топольська вже в фейсбуці висловила співчуття всім матерям та дружинам загиблих воїнів, чи тільки ротяку вікриває коли ватніки дохнуть? Ось кого треба оплакувати та співчувати рідним, а не нести квіти до посольства Московії і кричати які українці стали злими і не співчувають загиблим ідіотам з Ту 154.
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Земля вам пухом, парни, вы погибли за то что бы мы не гибли.
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Вiз я в таксi2-х атошникiв,так вони казали про 54 200х наших пiд свiтлодарськом,я iм бiльше довiряю,нiж нашим "офiцiйним" джерелам!
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Потери украинских военных, 19 декабря, во время боя на Светлодарской друге превышают 20 человек.
Об этом KHARKIV Today сообщили военные 54 бригады, которые 19 декабря поступили в харьковский госпиталь.
«У нас 25 «двухсотых» было только за три часа боя, - рассказал нам боец с позывным «Няма». - Это подтвержденная информация, я это лично видел. И где-то 35 «трехсотых». Нас только шестеро, которые вышли из этого наступления».
По его словам, военные получили приказ - выбить боевиков из леса, который расположен возле села Луганское (в сторону Дебальцево).

Это издание? ну так то власти вначале вообще говорили, что сепары напали.

Обманувшему раз веры нет.
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А где ты видишь в этом посте противоречие того , что сепары первыми напали?
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"...кто-то по-прежнему утверждает, что погибло больше воинов..." - кацапы утверждают, кто-же ещё.
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