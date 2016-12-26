 Полный поименный список бойцов, погибших в боях под Светлодарском 18-22 декабря

Главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов приводит имена всех погибших в своей статье СКОРБИМ ПО ДОСТОЙНЫМ. ПОЛНЫЙ ПОИМЕННЫЙ СПИСОК 9 УКРАИНСКИХ ГЕРОЕВ, ПАВШИХ В БОЯХ ПОД СВЕТЛОДАРСКОМ 18-22 ДЕКАБРЯ.
1-й батальон 54-й механизированной бригады:
Никита Яровой, командир роты. Самый молодой погибший, 21 год;
Широков Андрей. Пятеро детей остались сиротами;
Радивилов Роман;
Байбус Андрей;
Клименко Дмитрий;
Рубанчиков Сергей.
25-й батальон 54-й механизированной бригады:
Сергей Степаненко;
Владимир Андрешкив;
Василий Панасенко.
Военнослужащие других частей и подразделений ВСУ потерь погибшими не понесли.
"Самостоятельные добровольческие подразделения в бою участия не принимали - все добровольцы "Роты Подолянина" заключили контракт с ВСУ, и официально были военнослужащими 1-го батальона, так что "двойная бухгалтерия потерь" исключается", - отмечает Бутусов.
По официальным данным, 18 декабря погибли шестеро:
Яровой, Широков, Радивилов, Байбус и Клименко из 1-го батальона, Степаненко из 25-го.
19 декабря погибли двое: Андрешкив и Панасенко из 25-го батальона.
"22 декабря погиб один: Рубанчиков - сержант разведвзвода 1-го батальона - он погиб не в районе боя под Калиновкой, а в другом месте - российская артиллерия вела обстрел близлежащих сел и окрестностей. Честно говоря, его гибель не относится к сражению 18-19-го декабря. Но все-таки он погиб в результате обострения обстановки на фронте в результате боев, и потому, думаю, будет логично расширить временные рамки события, и включить 9 погибших в период 18-22 декабря в один скорбный список", - говорится в статье.
По словам Бутусова, в настоящее время будет проведена экспертиза и установлено по возможности точное место и обстоятельства гибели Ярового, Широкова, Байбуса.
Он также отметил, что в целом "никаких скрытых потерь нет, никаких "19 убитых" не было, никаких "25 убитых за три часа боя", как написало одно харьковское онлайн-издание с ссылкой на некоего анонима, не было".
"Если сейчас у кого-то есть имена и фамилии погибших, не указанных в данном списке - пожалуйста, напишите. Если кто-то по-прежнему утверждает, что погибло больше воинов, что потери были в каких-то других подразделениях в этом районе - нет проблем, напишите, опровергните официальные данные", - добавил журналист.
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Спочивайте з миром побратими !!!
Низько вклоняю голову !!!
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Смерть рашистським падлюкам-нелюдам!
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за кожного вбитого Українця.
Будьте прокляті кацапи разом з нащадками !!!!!!!!!!!!!!!!!
Смерть кацапам-окупантам і тільки смерть !!!!!!!!!!!!!!
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Широков Андрей. Пятеро детей остались сиротами;
Радивилов Роман;
Байбус Андрей;
Клименко Дмитрий;
Рубанчиков Сергей.Источник: http://censor.net.ua/n421043
Сергей Степаненко;
Владимир Андрешкив;
Василий Панасенко.Источник: http://censor.net.ua/n421043
Кто-нибудь, Насте "Лещенко" список покажите. Может поймет почему вчера был "праздник" по упавшему самолету.
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Об этом KHARKIV Today сообщили военные 54 бригады, которые 19 декабря поступили в харьковский госпиталь.
«У нас 25 «двухсотых» было только за три часа боя, - рассказал нам боец с позывным «Няма». - Это подтвержденная информация, я это лично видел. И где-то 35 «трехсотых». Нас только шестеро, которые вышли из этого наступления».
По его словам, военные получили приказ - выбить боевиков из леса, который расположен возле села Луганское (в сторону Дебальцево).
Это издание? ну так то власти вначале вообще говорили, что сепары напали.
Обманувшему раз веры нет.
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