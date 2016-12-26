 За минувшие сутки погибших нет. Ранены пятеро украинских воинов, - спикер АТО

Об этом сообщил сегодня на брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает Цензор.НЕТ.
"За минувшие сутки в результате активных боевых действий погибших среди украинских военнослужащих нет, пятеро воинов получили ранения", - рассказал он.
"Во время обстрела один воин был ранен, трое - контужены в Луганском, один воин был ранен - в Верхнеторецком", - добавил Лысенко.
Напомним, по данным СНБО, за время АТО российско-террористическими группировками убиты 10 тысяч украинцев, более 20 тысяч ранены. По данным ООН, с начала АТО погибли 9 тыс. 758 человек, почти 23 тыс. человек получили ранения. По официальным данным ВСУ, в 2016 году на фронте АТО 211 украинских военнослужащих погибли в боях, 256 - по не боевым причинам.
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