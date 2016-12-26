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Все про:налоги (2264) налоговая милиция (999) махинации (326) ГФС (2165)

 Налоговики разоблачили руководителей киевской компании, незаплативших более 12,5 млн грн налогов

Сотрудники налоговой милиции Офиса крупных плательщиков разоблачили должностных лиц киевского предприятия, которые уклонились от уплаты более 12,5 миллиона гривен налогов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

Установлено, что должностные лица компании, которая занимается розничной торговлей продуктами питания, напитками и сигаретами, внесли в декларации по НДС и налогу на прибыль заведомо ложные сведения об объемах покупки товаров у другого предприятия. Эти сведения были сформированы на основании поддельных финансово-хозяйственных документов.

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Такие действия позволили злоумышленникам незаконно сформировать налоговый кредит и валовые расходы, в результате чего они уклонились от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль в размере более 12,5 миллиона гривен, что является особо крупным размером.

В настоящее время открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) Уголовного кодекса.
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" Налоговики разоблачили руководителей киевской компании, не заплативших более 12,5 млн грн налогов"
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Теперь судьи за скромных 10% от суммы иска "облачат" руководителей компании взад. Мол нивинаватые оне!
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