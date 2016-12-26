 Налоговики разоблачили руководителей киевской компании, незаплативших более 12,5 млн грн налогов

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.
Установлено, что должностные лица компании, которая занимается розничной торговлей продуктами питания, напитками и сигаретами, внесли в декларации по НДС и налогу на прибыль заведомо ложные сведения об объемах покупки товаров у другого предприятия. Эти сведения были сформированы на основании поддельных финансово-хозяйственных документов.
Такие действия позволили злоумышленникам незаконно сформировать налоговый кредит и валовые расходы, в результате чего они уклонились от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль в размере более 12,5 миллиона гривен, что является особо крупным размером.
В настоящее время открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) Уголовного кодекса.
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Теперь судьи за скромных 10% от суммы иска "облачат" руководителей компании взад. Мол нивинаватые оне!
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