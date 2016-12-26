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Все про:деньги (832) национализация (107) Приватбанк (105)

 "Выведенных мифических миллиардов не существует", - экс-зампред правления "Приватбанка" Гороховский

Перед национализацией "Приватбанка" деньги из него не выводились.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.net, об этом заявил бывший первый заместитель главы правления "Приватбанка" Олег Гороховский в эфире "1+1".

"Их - выведенных мифических миллиардов - не существует", - сказал он.

Напомним, ранее издание "Зеркало недели" сообщило, что во время переговоров по национализации "Приватбанка" с участием его ключевого акционера Игоря Коломойского из финучреждения начали активно выводиться средства.

18 декабря Кабинет Министров принял решение о национализации "Приватбанка". Правительство намерено выпустить 30-летние ОВГЗ на 150 млрд гривен и в итоге стать 100% собственником банка. Первый зампред банка заявил, чторешение о передаче "Приватбанка" государству было принято из-за беспрецедентной информатаки и угрозы для клиентов. В "Приватбанке" заверили, что с деньгами на счетах ничего не произойдет: " Это было ключевым условием переговоров ". В свою очередь, глава Минфина Данилюк подтвердил: "Деньги вкладчиков "Приватбанка" в безопасности и защищены государством ". Вместе с тем, "ПриватБанк" в связи с процедурой национализации приостановил корпоративные платежи на сутки до 9:00 20 декабря. 20 декабря в регламенте работы для корпоративных клиентов "Приватбанк" ввел определенные ограничения, в частности временно заморозил остатки на счетах корпоративных клиентов. К вечеру 20 декабря "Приватбанк" возобновил проведение платежей юрлиц вне зависимости от даты поступления средств на счета

По данным НБУ, общая потребность "Приватбанка" в капитале составляет 148 млрд гривен. А глава Минфина Данилюк отметил, что после того как "Приватбанк" полностью стабилизируется,государство планирует этот банк продать. В свою очередь, президент Порошенко заявил: "Государство гарантирует клиентам "ПриватБанка" неприкосновенность и целостность их денег ".

19 декабря Национальный банк Украины выделил "Приватбанку" 15 млрд гривен для поддержания ликвидности.

Вместе с тем, решение о национализации "Приватбанка" поддержали в МВФ и ЕБРР, а также страны G7, Евросоюз и США.

Кроме того, министр финансов Александр Данилюк заявил: "ПриватБанк" доведен до неплатежеспособности, а за это предусмотрена очень серьезная ответственность". Вместе с тем, Минфин для докапитализации "ПриватБанка" выпустит облигации госзайма на 116,8 млрд грн. По словам главы НБУ Гонтаревой, 116 млрд грн, необходимые для докапитализации "ПриватБанка", отнесут к госдолгу.


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Так о мифических говорят только порохоботы))) Народ Украины знает о реально выведенных миллиардах долларов!!!
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Не троль, народ это ты 113113 и пеца ну и Шкиряк ещё...
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Взагалі ніяких мільярдів Приватбанку не було! Цей Гороховський має вже бути арештований та давати покази на Коломойського!
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Где в этой статье хоть одно слово было сказано про Петю, чмо ты Ольгтнское долбаное. Насобирало себе троллятина 25 "друзей" под своим погоняловом, чмо Ольгинское а дальше под видом украинца можно вставлять любые свои высеры ? А ху-ху не хо-хо кацап долбаный.
Запомни кацап, если серишь на украинской ветке то хотя-бы прочитай предмет обсуждения, идиот.
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"Выведенных мифических миллиардов в Украине уже не существует, они все теперь в офшорах" - заявил экс-зампред правления "Приватбанка" товарищ Гороховский.
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Точно не было националиции ,была экспоприация
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Как уже достала эта информационная война и ложь
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- Уберите, пожалуйста. чемодан со стола.
- Это не чемодан. это кошелек!
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Щось мені це нагадує "пусті" золотовалютні резерви після овоща... Банда прийшла красти і прикриваючись брехнею нищить краіну
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Аферисти рулять, при чому серед білого дня.)))
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Да, их не существует? - А как Суркисы умудрились перекатать на Кипр бабосы? Или они не ихние? Или они не существуют?
Да- правильно, не ихние!!! И они реально существуют. Это можно проверить по дыркам в наших карманах. Шютка.
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