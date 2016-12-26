 Неизвестные взорвали гранату в Харькове

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию области, по предварительным данным, возле автоцентра на улице Шевченко ночью взорвалась граната РГД-5. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа.
Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).
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