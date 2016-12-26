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Все про:взрыв (3554) граната (458) Нацполиция (5217) Харьков (3944)

 Неизвестные взорвали гранату в Харькове

В Харькове прогремел взрыв. Никто не пострадал.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию области, по предварительным данным, возле автоцентра на улице Шевченко ночью взорвалась граната РГД-5. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа.

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

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Детвора балуется... ? вместо петард уже гранаты бросает...
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развлечение полностью соответствует нынешнему времени.
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как хулиганство? гранаты в свободном доступе? А если это те, кто имеют гранаты официально, тогда нужно служебное расследование.. или нас за дураков имеют?
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