 Депутат Сергей Рыбалка заявил о незаконной слежке

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает "Укринформ".
"Незаконная слежка за мной продолжается. Уже были и сейчас есть все основания полагать, что продолжается незаконное прослушивание моих телефонов. Третью неделю продолжается очередная волна информационной атаки через отдельные СМИ. А сегодня был обнаружен взлом моей электронной почты", - отметил Сергей Рыбалка.
Глава финансового комитета подчеркнул, что ему пока неизвестно, кто это может делать.
Он высказал предположение относительно того, кто может действовать подобным образом: "Возможно, это коррумпированные представители власти, недовольные моей принципиальной позицией как оппозиционного политика. А возможно, это результаты деятельности иностранных спецслужб", - написал Сергей Рыбалка, добавив, что планирует по этому поводу обратиться с депутатским запросом к Генеральному прокурору Украины и Главе СБУ с просьбой провести расследование всех указанных фактов.
Напомним, ранее активисты Радикальной партии в Днепре обнаружили слежку за областным офисом, которым руководит Сергей Рыбалка. Им удалось задержать несколько молодых людей в "штатском", машину, полную сменных номеров, оборудование для слежения. Следившими оказались сотрудники областного управления национальной полиции.
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