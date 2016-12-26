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 Политика Украины
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Все про:слежка (125) Рыбалка Сергей (18)

 Депутат Сергей Рыбалка заявил о незаконной слежке

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Сергей Рыбалка заявил о взломе его электронной почты.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает "Укринформ".

"Незаконная слежка за мной продолжается. Уже были и сейчас есть все основания полагать, что продолжается незаконное прослушивание моих телефонов. Третью неделю продолжается очередная волна информационной атаки через отдельные СМИ. А сегодня был обнаружен взлом моей электронной почты", - отметил Сергей Рыбалка.

Глава финансового комитета подчеркнул, что ему пока неизвестно, кто это может делать.

Он высказал предположение относительно того, кто может действовать подобным образом: "Возможно, это коррумпированные представители власти, недовольные моей принципиальной позицией как оппозиционного политика. А возможно, это результаты деятельности иностранных спецслужб", - написал Сергей Рыбалка, добавив, что планирует по этому поводу обратиться с депутатским запросом к Генеральному прокурору Украины и Главе СБУ с просьбой провести расследование всех указанных фактов.

Напомним, ранее активисты Радикальной партии в Днепре обнаружили слежку за областным офисом, которым руководит Сергей Рыбалка. Им удалось задержать несколько молодых людей в "штатском", машину, полную сменных номеров, оборудование для слежения. Следившими оказались сотрудники областного управления национальной полиции.
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Енто жена секс детективов наняла...Нефик изменять!
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Такой фажный персонаж, серьёзный клоун в гастролирующей труппе клоунов от шлюшка...
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ПРАВИЛЬНО ДЕЛАЮТ. ЗА ВАМИ БЛ...МИ ГЛАЗ ДА ГЛАЗ
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не думаю что он секретные документы там хранит.... так что если скрывать нечего то не думаю что сильно бы обеспокоился... да не приятно.... иди за станок там тебя даже мысли такие не будут посещать прослушивают тебя или нет
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