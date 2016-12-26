 Некоторые моральные уроды сидят в Администрации Президента и защищают бизнес Кауфмана и Юры Енакиевского, - Левус

Об этом депутат парламента от "Народного фронта" Андрей Левус заявил в интервью Цензор.НЕТ, объясняя, почему стал одним из тех, кто взял Гриняка на поруки.
"Теперь прицел будет на весну - по многим причинам. Во-первых, изменения в международной политике - в европейской и американской. Мы до сих пор не знаем, чего здесь ожидать. Во-вторых, санкции против России продлены лишь на полгода. Не дай Бог их снимут именно в это время. Но я верю в то, что они будут и впредь. Если мы нормально "проплывем" до мая даже с минимальным позитивом в принятии решений, нам удастся удержать ситуацию внутри страны. Тогда основной "козырь", который пытается использовать Россия, - fail ed state - на Западе не будут воспринимать. Это важно. Потому что когда украинские политики едут за границу и просят ввести санкции против украинских чиновников или рассказывают о том, что в Украине все воруют (я не говорю, что коррупции вообще нет), то таким образом делают все, чтобы снять санкции с России. Конечно, власть не должна расслабляться, не проводить реформы и бороться с коррупцией. Но нужно обращать внимание на тех людей, о которых я говорю... ", - отметил Левус.
На замечание журналиста "как вы не любите Лещенко" (имеется ввиду депутат от "Блока Петра Порошенко Сергей Лещенко - ред.), Левус отметил: "Как и Саакашвили и многих других. Я этого не скрываю и говорю об этом публично. Просто не хочу опускаться до уровня "шестерок" олигархического капитала российского происхождения, которые выполняют здесь определенные функции, рассказывая нам, как правильно жить и что такое настоящий Майдан. Это циничные подлецы, которые сознательно уничтожают государство - так же, как и некоторые моральные уроды, которые сидят в Администрации Президента и защищают бизнес Кауфмана и Юры Енакиевского. Что интересно, они между собой дружат. У них одни спонсоры, и живут они по одним "темникам"", - заявил нардеп, не став при этом называть больше фамилий.
Полный текст интервью с Андреем Левусом читайте ЗДЕСЬ.
2146 18
У Медведчука утверждают, что три депутата ВР предлагали его убить. В НФ ответили: "О такую гадину руки жалко пачкать"(70)
ВР может ввести новые персональные санкции: в списке Медведчук и издатель газеты "Вести"(10)
Кауфман утверждает, что не покупал банк "Михайловский"(10)
Обыск в офисе Кауфмана: расследуется "преступный план по выводу активов банка "Михайловский"(37)
Суперограбление в Монако, или Как Украине найти деньги без кредита МВФ(1)
В МВД официально подтвердили проведение обысков у Кауфмана и Рожковой(21)
МВД проведет обыски у Кауфмана и Рожковой по делу банка "Михайловский", – СМИ(0)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ему бы еще понять, что Украина всего-лишь аргумент в давнем споре о приоритетах в мировой политике...
Вразумев, ОН бы не стал неуклюже смешивать "... изменения в международной политике - в европейской и американской" с ненавистным ЕМУ Юрой Енакиевским....
Хм,.....
Ответить
Ответить
Ответить