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Все про:Юра Енакиевский (363) Кауфман (11) Левус (48)

 Некоторые моральные уроды сидят в Администрации Президента и защищают бизнес Кауфмана и Юры Енакиевского, - Левус

Некоторые украинские политики сегодня активно работают на дестабилизацию ситуации внутри страны, защищая при этом интересы России.

Об этом депутат парламента от "Народного фронта" Андрей Левус заявил в интервью Цензор.НЕТ, объясняя, почему стал одним из тех, кто взял Гриняка на поруки.

"Теперь прицел будет на весну - по многим причинам. Во-первых, изменения в международной политике - в европейской и американской. Мы до сих пор не знаем, чего здесь ожидать. Во-вторых, санкции против России продлены лишь на полгода. Не дай Бог их снимут именно в это время. Но я верю в то, что они будут и впредь. Если мы нормально "проплывем" до мая даже с минимальным позитивом в принятии решений, нам удастся удержать ситуацию внутри страны. Тогда основной "козырь", который пытается использовать Россия, - fail ed state - на Западе не будут воспринимать. Это важно. Потому что когда украинские политики едут за границу и просят ввести санкции против украинских чиновников или рассказывают о том, что в Украине все воруют (я не говорю, что коррупции вообще нет), то таким образом делают все, чтобы снять санкции с России. Конечно, власть не должна расслабляться, не проводить реформы и бороться с коррупцией. Но нужно обращать внимание на тех людей, о которых я говорю... ", - отметил Левус.

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На замечание журналиста "как вы не любите Лещенко" (имеется ввиду депутат от "Блока Петра Порошенко Сергей Лещенко - ред.), Левус отметил: "Как и Саакашвили и многих других. Я этого не скрываю и говорю об этом публично. Просто не хочу опускаться до уровня "шестерок" олигархического капитала российского происхождения, которые выполняют здесь определенные функции, рассказывая нам, как правильно жить и что такое настоящий Майдан. Это циничные подлецы, которые сознательно уничтожают государство - так же, как и некоторые моральные уроды, которые сидят в Администрации Президента и защищают бизнес Кауфмана и Юры Енакиевского. Что интересно, они между собой дружат. У них одни спонсоры, и живут они по одним "темникам"", - заявил нардеп, не став при этом называть больше фамилий.

Полный текст интервью с Андреем Левусом читайте ЗДЕСЬ.

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Є там такий Пєтя, справжній моральний урод.
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А другие не менее аморальные уроды защищают Яценюка,Сабакова,Пашинского! Да ,моральный урод Левус??? Или он хочет чтобы народ выбрал кто и вас уродов более уродлив??? ОДИНАКОВЫЕ вы твари!!!
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Ну почему только некоторые уроды? Их бизнес защищает лично Петр Алексеевич. Иди есть кто-то кто еще не понял?
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И кто-ж этих моральных уродов туда назначил, кто-ж это сделал ай-яй-яй.
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Да все вы там,моральные уроды.Варежку открывают только тогда,когда им выгодно.Если не выгодно ,выглядывают ехидно.
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Некоторых в стае не бывает.Стая некоторых растерзает.Там все за одно.
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а что там есть защитники интересов Украины????? хоть один есть? фамилию в студию!
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А Порошено то и не догадывается даже,что к нему в администрацию пробрались такие плохие люди😊
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Может вам еще Ярему Махницкого или Пшонку за жабры взять? В ході слідства головне не вий ти на самого себе
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Такое впечатление, что этот депутат в своём коротком спиче исчерпал весь имеющийся у него запас лексики.
Ему бы еще понять, что Украина всего-лишь аргумент в давнем споре о приоритетах в мировой политике...
Вразумев, ОН бы не стал неуклюже смешивать "... изменения в международной политике - в европейской и американской" с ненавистным ЕМУ Юрой Енакиевским....
Хм,.....
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