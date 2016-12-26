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Все про:аграрии (148) пошлина (233) удобрения (5)

 Аграрный комитет ВР просит Гройсмана вмешаться в ситуацию с введением антидемпинговых пошлин на удобрения

Комитет Верховной Рады по вопросам аграрной политики и земельных отношений 20 декабря единогласно поддержал обращение к Премьер-министру Владимиру Гройсману с просьбой лично вмешаться в ситуацию с возможным введением Межведомственной комиссией по международной торговле антидемпинговых пошлин в отношении некоторых видов азотных удобрений происхождением из Российской Федерации.

Документ был подготовлен на основании результатов рассмотрения на Комитете соответствующего обращения руководителей аграрных ассоциаций и направлен Премьер-министру 23 декабря, передает УНН.

В частности, в обращении говорится, что из-за проблем отечественной химической отрасли "украинский рынок азотных удобрений в значительной степени обеспечивается за счет иностранных поставок". А учитывая то, что на данный момент в Украине уже "вносится на 30% меньше азотных удобрений на гектар, чем в странах ЕС, что является причиной низкой урожайности чем в развитых странах", ограничение импорта минеральных удобрений в Украину приведет к "снижению предложения минеральных удобрений на рынке и повышение цен будет вызвано как самой пошлиной,.. так и дефицитом удобрений на рынке из-за снижения импорта", - отмечают члены парламентского аграрного комитета. Это приведет к "снижению производительности агропроизводства и валового сбора зерновых масличных культур в Украине, а также уменьшению валютных поступлений". По оценкам экспертов, которые приводятся в обращении, "введение дополнительных пошлин может увеличить стоимость весенней посевной кампании дополнительно на 500 млн грн".

Напомним, что аграрные ассоциации неоднократно обращались к правительству Украины и аграрному комитету Верховной Рады с целью не допустить введения антидемпинговой пошлины на поставки азотных удобрений российского происхождения из-за рисков дальнейшего роста цен на удобрения на внутреннем рынке.
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