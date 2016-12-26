 Взрыв в оккупированном Донецке: ранены два человека

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сегодня", местные жители рассказали, что инцидент произошел вечером 25 декабря в доме по улице Пинтера. После взрыва на место прибыли сотрудники местной "полиции" и карета скорой.
Двоих человек ранило. Их увезли в больницу.
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Сегодня Украина получила в мешках - тела своих замученных солдат, а Россия погибших на ТУ-154... Кто-то в России сочувствует Украине?!
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