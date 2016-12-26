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Все про:взрыв (3554) Донецк (7220) ранение (1255)

 Взрыв в оккупированном Донецке: ранены два человека

В Кировском районе оккупированного Донецка прогремел взрыв. Два человека получили ранения.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сегодня", местные жители рассказали, что инцидент произошел вечером 25 декабря в доме по улице Пинтера. После взрыва на место прибыли сотрудники местной "полиции" и карета скорой.

Двоих человек ранило. Их увезли в больницу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мощнейший взрыв в Донецке: в воздух взлетел склад боеприпасов российских наемников, - СМИ. ФОТО
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Якщо ми не наступаємо біля Світлодарську, то путін немає чим зайнятись і починає вбивати мирне населення. Треба дати путіну роботу, зібрати докупи його терористів, оточити та знищити, або взяти в полон! Нехай пойозрає жопою на стільці, це йому не ФСБшні провокації влаштовувати на підконтрольних територіях!
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Будни Лугандона. Цензору респект - наконец то начали писать о структурах "власти в ЛДНР в кавычках. Можно ещё использовать словосочетание "так называемая полиция, прокуратура и т.д."
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Кодекс ‏@KodeksuNET 20 ч.20 часов назад
Сегодня Украина получила в мешках - тела своих замученных солдат, а Россия погибших на ТУ-154... Кто-то в России сочувствует Украине?!


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Да русские в комментах пишут, что кого-кого , а хохлов им не жалко. Сама читала. Пусть все кацапы повыздыхают. мне не жалко. !!!
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Вчора на горiлчанiй фабрицi Донецька стався вибух - терористи вибухали все!


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