 НАПК не выявило конфликта интересов Луценко при расследовании дела бывшего замгенпрокурора Кузьмина

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ответе НАПК на запрос "Украинских новостей".
"Генеральным прокурором Украины урегулирован потенциальный конфликт интересов путем вынесения постановления о самоустранении от исполнения полномочий руководителя органа прокуратуры", - сказано в нем. Агентство отмечает, что тем самым Луценко принял меры для самостоятельного урегулирования потенциального конфликта интересов и соблюдены требования Уголовного процессуального кодекса.
По информации Главного следственного управления Генеральной прокуратуры, которое является органом досудебного расследования в данном уголовном производстве, данных, которые бы свидетельствовали об оказании какого-либо влияния Луценко на ход расследования, не выявлено.
По данным Единого реестра досудебных расследований, генпрокурор не является ни руководителем органа досудебного расследования или руководителем прокуратуры, ни прокурором или следователем.
Напомним, в июне Луценко передал в Специализированную антикоррупционную прокуратуру уголовные производства в отношении Кузьмина и экс-следователя Сергея Войченко. Через несколько дней САП вернула их обратно Генпрокуратуре, установив, что преступлений, которые могут подпадать под подследственность Национального антикоррупционного бюро, нет.
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