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Все про:ГПУ (7920) Кузьмин (568) Луценко (6281) расследование (1769) НАПК (156)

 НАПК не выявило конфликта интересов Луценко при расследовании дела бывшего замгенпрокурора Кузьмина

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) не выявило конфликта интересов в действиях генерального прокурора Юрия Луценко при расследовании уголовного производства в отношении бывшего первого заместителя генпрокурора Рината Кузьмина.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ответе НАПК на запрос "Украинских новостей".

"Генеральным прокурором Украины урегулирован потенциальный конфликт интересов путем вынесения постановления о самоустранении от исполнения полномочий руководителя органа прокуратуры", - сказано в нем. Агентство отмечает, что тем самым Луценко принял меры для самостоятельного урегулирования потенциального конфликта интересов и соблюдены требования Уголовного процессуального кодекса.

По информации Главного следственного управления Генеральной прокуратуры, которое является органом досудебного расследования в данном уголовном производстве, данных, которые бы свидетельствовали об оказании какого-либо влияния Луценко на ход расследования, не выявлено.

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По данным Единого реестра досудебных расследований, генпрокурор не является ни руководителем органа досудебного расследования или руководителем прокуратуры, ни прокурором или следователем.

Напомним, в июне Луценко передал в Специализированную антикоррупционную прокуратуру уголовные производства в отношении Кузьмина и экс-следователя Сергея Войченко. Через несколько дней САП вернула их обратно Генпрокуратуре, установив, что преступлений, которые могут подпадать под подследственность Национального антикоррупционного бюро, нет.



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Та да....Хреново искать черную кошку в тёмной комнате....
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