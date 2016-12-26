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 Политика Украины
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Все про:Израиль (771) МИД (3726) Нетаньяху (24) ООН (1835) резолюция (126) Совбез ООН (451) Береза Борислав (89) Логвинский (66)

 Нельзя проводить аналогии оккупации Крыма с ситуацией в Израиле. В Раде многие не поддерживают такую позицию МИДа, - Логвинский

Вместе с тем, нардеп (внефракционный), первый замглавы группы ВР по межпарламентским связям с Израилем Борислав Береза прогнозирует, что отношения Украины и Израиля наладятся

В парламенте очень много людей не поддерживает позицию МИД Украины по Израилю. Об этом в эфире "112 Украина" заявил депутат, руководитель группы ВР по межпарламентским связям с Израилем Георгий Логвинский, передает Цензор.НЕТ.

"Когда Украина не поддержала Израиль, это выглядело очень странно на международной арене. Нельзя проводить аналогии оккупации Крыма с ситуацией, которая происходит в Израиле… В парламенте очень много людей не поддерживают позицию представителей МИД. Я думаю, что в ближайшее время об этом будут официальные заявления", - считает Логвинский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Любое голосование, кроме как "за", по резолюции по Израилю не стыковалось бы с нашей борьбой против оккупации РФ Крыма и Донбасса, - представительство Украины при ООН

Также депутат отметил, что не поддерживает премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который дал указание всем главам министерств на протяжении ближайших трех недель не совершать визитов в страны, проголосовавшие против Израиля в Совете безопасности ООН и не проводить никаких встреч с министрами из этих стран.

"Я осуждаю Нетаньяху за подобные вещи. Этот визит был не только Гройсмана. Я тоже был членом делегации этого визита. Отменили не только поездку, а и разорвали определенные функции отношений… Ставить вопрос о подобных мерах дипломатического давления друг на друга, это неправильно", - отметил депутат.

Как рассказал Логвинский, в рамках визита планировалась встреча с премьер-министром, президентом Израиля, с министром обороны.

"Был специально организован почетными консулами Украины в Израиле прием для бизнес-элит, где израильские бизнесмены рассматривали инвест-проекты в Украине. Должно было быть продвижение в вопросе снятия ограничений для подписания договора свободной торговли. Был целый ряд процессов…По моей информации, Гройсман пытался переубедить отдельных лиц, чтобы Украина воздержалась во время этого голосования", - отметил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Текст резолюции является сбалансированным": МИД прокомментировал голосование по Израилю в Совбезе ООН

Вместе с тем, депутат, первый замглавы группы ВР по межпарламентским связям с Израилем Борислав Береза прогнозирует, что отношения Украины и Израиля наладятся.

"Я могу сказать, что Украина, Израиль переживут это голосование и в перспективе, отношение наших стран наладится. Самое главное, чтобы к улучшению не подключался МИД, потому что, это структура, которая показывает свою некомпетентность и фактически проводит голосование с предсказуемым результатом накануне визита премьер-министра, ну, компетенция МИДа под большим вопросом", - отметил он.
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не пойму,Логвинский правильный или не правильный еврей...
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еврею логвинскому вжнее интересы его исторической родины израеля чем интересы УКРАИНЫ и ты смотри пытаются нас уговорить что интересы израеля выше наших может етим логвинским пинчукам фирташам авакянам гройсман вальцман коломойским рабиновичам пора на историческую родину защищать их интересы а не сидя у корыта УКРАИНЫ чавкая учить нас любить израель
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Нет такого слова, которое не могло бы стать именем американцу и фамилией еврею.
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Просто в Раде 40% жидов, а МИД не дотянул до этой цифры, поэтому до сих пор в некоторых вопросах поступает логично и разумно. А главное, законно.
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а евреев сколько там процентов. потому как рада нпоминает цк образца 17 года. тогда было 362 еврея и то ли 8 то ли 18 представителей всех других национальностей. сейчас где-то так же. израиль оккупировал чужую территорию , но это не оккупация, это борьба за "еврейский мир"
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Да посрать на тот Израиль,займитесь уже нашим народом и страной, но вас волнует больше чужбина,ведь там ваши дети-жены-бабло.
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да у большинства пашпарта израиля,так что не посрать,волнует слишком скользких
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Нельзя болтаться как собачий хвост, пора уже проводить последовательную Украинскую внешнюю политику, а не оглядываться на всех и Израиль в том числе. Масад приезжает в Украину и забирает своих преступников не с кем не советуясь, а наших воров там тысячи, и живут припеваючи.
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"Вы, Секлета Филипповна, что-то одно, а мы - что-то другое" (с)

Что за избирательность? Позиция по территориям должна быть жесткой, иначе как мы свои земли отстаивать будем?
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Так,понятно куда Логвинский собрался ноги делать .....
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Редакция Цензора -политические двоешники...какой он внефракционный??? Антинародный фронт!
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У нас кроме Израиля нет проблем?Дебилы,всех под светлродар.
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Євген Магда
Вчора о 9:47 ·

Про голосування у Радбезі ООН

1) Не переживайте за Ізраїль - він подібних резолюцій за останні десятки років бачив вже багато.

2) Україні треба вчитися самостійній зовнішній політиці - це очевидний факт.

3) Реакція Нетаньягу відпрацьована - у держави з ТАКИМИ розмірами та ТАКИМИ ворогами не може бути іншої.

4) Подумайте, що особисто Ви зробили задля того, щоб Україна нагадувала Ізраїль.
Дякую
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МИД разъяснил, почему так голосовал и эти доводы на 100% правильны и логичны.
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Народу нравится то как поступили с Израилем в этом вопросе. Сопли пережевывать оставь для себя.
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"Нельзя проводить аналогии оккупации Крыма с ситуацией, которая происходит в Израиле…" - почему нельзя ??? Оккупация , она и в Африке оккупация .
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Грубо и очень приближенно - основная разница в том, что государства палестина, чьи территории можно было бы оккупировать, не существует. Поверьте мне - я в курсе, я тут живу.
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15 из 15 стран проголосовало против Израиля. Так что виноват в этом сам Израиль, нечего раздумывать правильно или не правильно Украина голосовала.
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Шо-то много в информпространстве этого ИзраИля.От жеж какие суки навязчивые.Утомили.
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В следующий, подобный, раз "дипломатам от сохи" надо понимать, что ООН/схема/резолюция в четырёхугольнике "США-Израиль-Палестина-Росия" - это ИГРЫ; предпраздничные развлечения. Цели там преследуются вовсе не те, которые декларируются для слабо вледеющих английским языком. Для убедительности происходящего, к этим языческим игрищам иногда привлекаются другие "божки под солнцем". Представление на позорище начинается появлением шутов, типа Венезуела, Синегал , и прочая... Аншлаг обеспечивается за счет зевак и выпадковых...
Одним словом, кто-то в Украине должен руководить действиями тех из своих приближённых , которых посылают на заробитки за океан...
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израильское кисо обыделось, а наши керманычи обосрались... ой-вей, горе то какое
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Грубо и очень приближенно - основная разница в том, что государства палестина, чьи территории можно было бы оккупировать, не существует. Поверьте мне - я в курсе, я тут живу.
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Уже другий конкурс з вибору генпідрядника на будівництво залізничних підходів до Керченської мосту зірвався через відсутність заявок. Була подана одна заявка від АТ "Залізниці Якутії", яка не пройшла кваліфікаційний відбір, -повідомляє Комерсант.
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