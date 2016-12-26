 Нельзя проводить аналогии оккупации Крыма с ситуацией в Израиле. В Раде многие не поддерживают такую позицию МИДа, - Логвинский

В парламенте очень много людей не поддерживает позицию МИД Украины по Израилю. Об этом в эфире "112 Украина" заявил депутат, руководитель группы ВР по межпарламентским связям с Израилем Георгий Логвинский, передает Цензор.НЕТ.
"Когда Украина не поддержала Израиль, это выглядело очень странно на международной арене. Нельзя проводить аналогии оккупации Крыма с ситуацией, которая происходит в Израиле… В парламенте очень много людей не поддерживают позицию представителей МИД. Я думаю, что в ближайшее время об этом будут официальные заявления", - считает Логвинский.
Также депутат отметил, что не поддерживает премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который дал указание всем главам министерств на протяжении ближайших трех недель не совершать визитов в страны, проголосовавшие против Израиля в Совете безопасности ООН и не проводить никаких встреч с министрами из этих стран.
"Я осуждаю Нетаньяху за подобные вещи. Этот визит был не только Гройсмана. Я тоже был членом делегации этого визита. Отменили не только поездку, а и разорвали определенные функции отношений… Ставить вопрос о подобных мерах дипломатического давления друг на друга, это неправильно", - отметил депутат.
Как рассказал Логвинский, в рамках визита планировалась встреча с премьер-министром, президентом Израиля, с министром обороны.
"Был специально организован почетными консулами Украины в Израиле прием для бизнес-элит, где израильские бизнесмены рассматривали инвест-проекты в Украине. Должно было быть продвижение в вопросе снятия ограничений для подписания договора свободной торговли. Был целый ряд процессов…По моей информации, Гройсман пытался переубедить отдельных лиц, чтобы Украина воздержалась во время этого голосования", - отметил он.
Вместе с тем, депутат, первый замглавы группы ВР по межпарламентским связям с Израилем Борислав Береза прогнозирует, что отношения Украины и Израиля наладятся.
"Я могу сказать, что Украина, Израиль переживут это голосование и в перспективе, отношение наших стран наладится. Самое главное, чтобы к улучшению не подключался МИД, потому что, это структура, которая показывает свою некомпетентность и фактически проводит голосование с предсказуемым результатом накануне визита премьер-министра, ну, компетенция МИДа под большим вопросом", - отметил он.
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Что за избирательность? Позиция по территориям должна быть жесткой, иначе как мы свои земли отстаивать будем?
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Вчора о 9:47 ·
Про голосування у Радбезі ООН
1) Не переживайте за Ізраїль - він подібних резолюцій за останні десятки років бачив вже багато.
2) Україні треба вчитися самостійній зовнішній політиці - це очевидний факт.
3) Реакція Нетаньягу відпрацьована - у держави з ТАКИМИ розмірами та ТАКИМИ ворогами не може бути іншої.
4) Подумайте, що особисто Ви зробили задля того, щоб Україна нагадувала Ізраїль.
Дякую
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Одним словом, кто-то в Украине должен руководить действиями тех из своих приближённых , которых посылают на заробитки за океан...
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