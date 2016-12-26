 Подельник Януковича Злочевский снят с розыска в Украине с ведома Порошенко и может вернуться в страну, - источник

Оказывается недавно Генпрокуратура сняла Злочевского с розыска. По данным источников Цензор.НЕТ, Международный розыск Интерпола по Злочевскому прекращен 21.10.15.
Основание суды (Печерский и Апелляционный)в санкционировании ареста отказали. Государственный розыск Злочевского в Украине прекращен 5 октября 2016 года. Основание - постановление органа расследования (департамент по расследованию особо важных дел Генпрокуратуры).
Таким образом, по словам источника, "один из ключевых "кошельков" Януковича, причастный к разграблению страны на миллиарды долларов, пока остается недосягаемым для украинского правосудия. Судя по контактам с ближайшим деловым партнером президента, Злочевский снят с розыска с ведома руководства страны. И может в любой момент вернуться в Украину - здесь к нему никаких претензий у государства уже нет".
6540 75
Замглавы фракции "Блока Порошенко" Кононенко встречался в Вене с беглым министром Януковича Злочевским, - журналистка. ФОТО (обновлено)(265)
Украина готова отказаться от закупки угля с оккупированных территорий Донбасса, - Кононенко(187)
Пусть Онищенко назовет фамилии депутатов и чиновников, которых он подкупал, - Кононенко(146)
"Благодаря Кононенко Онищенко поставлял газ на государственную компанию "Центрэнерго", - нардеп БПП Лещенко показал переписку коллег. ВИДЕО(136)
Кононенко встретился с Онищенко в Вене(0)
Кононенко и Грановский "готовят вопрос" о лишении меня гражданства Украины, - Саакашвили(367)
Саакашвили: "Порошенко безнадежно упустил шанс провести реформы"(288)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
но я верю в соевого кренделя. он справиться.
Ответить
Октябрь, 2015
Президент Украины - обратился в КСУ с ходатайством признать Закон Украины "О лишении Януковича звание президента Украины" от 4 февраля 2015 № 144-VIII (далее - Закон) таким, что не соответствует части второй статьи 6, части второй статьи 8, части второй статьи 19, статьи 85, части третьей статьи 105 Конституции Украины (неконституционным).
Президент Украины считает, что этот Закон не соответствует части третьей статьи 105 Конституции Украины, согласно которой звание президента Украины охраняется законом и сохраняется за ним пожизненно, если только Президент Украины не был смещен с поста в порядке импичмента.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
http://newsnetwork.tv/news/ksu-po-prosbe-poroshenko-nachal-razbiratsya-s-zakonnostyu-lisheniya-yanukovicha-zvaniya-prezident.html
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Если же говорить серьезно, то, безусловно, Кононенко встречался в Вене со Злочевским для организации каких-либо очередных подлых дел.
Кстати, вполне возможно, что они на этой встрече обсуждали, как спрятать улики махинаций, которые клан Порошенко-Кононенко чинил вокруг Центроэнерго, а Злочевский мог иметь к этому отношение. Поскольку, как стало вчера известно, НАБУ совместно с Европейским офисом по борьбе с мошенничеством занялись расследованием дела о хищении нескольких десятков миллионов евро, которые выделялись Европой для Центрэнерго.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
а вот то,что пЭця гибридный...то да.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Я омыл покойника,но не мне решать,куда он отправится,в ад или в рай.Все ваши делишки на ладони,помните об этом,суки в судный день
Ответить
Выберите ещё петра на воорой срок и увидите возвращение в Украинв Азирова, Пшонки и прочих легитимных.
Ответить
Ответить
Ответить
Сначало просрали оражнжевую,а теперь и этот Майдан.
Ответить
Ответить
-юля-я-я, юля...
станет:
-витя-я-я-я, витя...
Ответить
Ответить