 Контрактовая площадь в Киеве будет закрыта для въезда транспорта до 9 января

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Подольской РГА.
Согласно сообщению, в связи с проведением на Контрактовой площади новогодне-рождественских мероприятий с 23 декабря 2016 г. до 9 января 2017 г. будет изменено движение автотранспорта через Контрактовую площадь.
"Контрактовая площадь от Гостиного двора до улицы Петра Сагайдачного, на период работы новогодне-рождественской ярмарки, будет перекрыта", - говорится в сообщении.
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