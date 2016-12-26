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 Контрактовая площадь в Киеве будет закрыта для въезда транспорта до 9 января

Контрактовую площадь в Киеве перекроют с 23 декабря 2016 г. до 9 января 2017 г.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Подольской РГА.

Согласно сообщению, в связи с проведением на Контрактовой площади новогодне-рождественских мероприятий с 23 декабря 2016 г. до 9 января 2017 г. будет изменено движение автотранспорта через Контрактовую площадь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Работаем для вас на 3 часа дольше и на Новый год, и на Рождество", - Киевский метрополитен

"Контрактовая площадь от Гостиного двора до улицы Петра Сагайдачного, на период работы новогодне-рождественской ярмарки, будет перекрыта", - говорится в сообщении.
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