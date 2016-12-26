 211 украинских военнослужащих погибли в боях, 256 - по небоевым причинам в 2016 году на фронте АТО

"Количество потерь в 2016 году: боевых - 211, небоевых - 256", - отмечается в сообщении.
В управлении также рассказали о потерях техники: "В течение 2016 года в результате боевых повреждений потери вооружения и военной техники в Вооруженных Силах Украины составляют более 100 единиц".
В то же время в нынешнем году контракт с армией подписали около 7,5 тыс. человек.
Также украинская армия получила 1 тыс. единиц нового (модернизированного) вооружения и военной техники и еще около 700 единиц были отремонтированы и возвращены Вооруженным силам.
Напомним, 6 декабря начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко сообщил, что с начала конфликта на Донбассе погибли 3064 представителей всех силовых структур, из них 2636 - военнослужащие. Из этого количества боевые потери - 2148 человек.
Ранее, 10 июня, военный прокурор Анатолий Матиос рассказал о небоевых потерях украинской армии (без других силовых структур), которые по состоянию на лето составляли 1294 военнослужащих.
Среди причин небоевых потерь: заболевания, ДТП, отравления (в том числе алкоголем), несчастные случаи, самоубийства и умышленные убийства.