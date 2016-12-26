 211 украинских военнослужащих погибли в боях, 256 - по небоевым причинам в 2016 году на фронте АТО

Напомним, 6 декабря начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко сообщил, что с начала конфликта на Донбассе погибли 3064 представителей всех силовых структур, из них 2636 - военнослужащие. Из этого количества боевые потери - 2148 человек.

Ранее, 10 июня, военный прокурор Анатолий Матиос рассказал о небоевых потерях украинской армии (без других силовых структур), которые по состоянию на лето составляли 1294 военнослужащих.

Среди причин небоевых потерь: заболевания, ДТП, отравления (в том числе алкоголем), несчастные случаи, самоубийства и умышленные убийства.