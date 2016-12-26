 Во время Революции Достоинства Гриняк был человеком, который предоставлял нам информацию, находясь в системе. Он был одним из нас, - Левус

Об этом депутат парламента от "Народного фронта" Андрей Левус заявил в интервью Цензор.НЕТ, объясняя, почему стал одним из тех, кто взял Гриняка на поруки.
По словам Левуса, представители "Самообороны Майдана" просили Гриняка остаться в системе, поскольку пользы от него там было гораздо больше, нежели еще от "одного человека с коктейлем Молотова".
"Безусловно, это может казаться странным. Но мне лично все равно, поскольку я знаю правду. Я считаю, что сразу после революции были сделаны все необходимые шаги для того, чтобы дать понять, что Владимир был одним из нас. Он был награжден знаком отличия "Самообороны Майдана", а также Филарета.
Кстати, в определенный момент во время революции он был отстранен. Мало того, тогда, в январе, у него был нервный срыв. Говорил: "Я уже не могу и не хочу здесь находиться". Потому что ему же звонили односельчане и говорили сами понимаете что. А он же не мог отвечать: "Так я же здесь шпион". Конечно. Ему психологически было очень тяжело. Говорил, что хочет хотя бы на больничный пойти. Но мы его просили, чтобы оставался. Например, я знаю, как нам помогла информация (это то, о чем я могу говорить публично, потому что еще идет следствие и я еженедельно даю показания), когда во время мирного наступления протестующих окружили в Мариинском парке, а в Крепостном переулке начались бои. Наша разведка сказала, что уже закрывают "Арсенальную". По сути, мы бы оказались в ловушке. Именно Володя тогда дал информацию о том, что единственным путем возможного нашего прорыва может быть наступление на "Арсенальную", поскольку там на тот момент не было много правоохранителей. А те, кто там стояли, не имели огнестрельного оружия. Основной силой, которая могла отрезать нам этот путь, был харьковский "Оплот"", - рассказал Лувус.
Напомним, Генпрокуратура подозревает Гриняка в противодействии мирным собраниям, превышении власти и предоставлении неправомерного вознаграждения бойцам "Беркута" во время Революции Достоинства. Тогда он был руководителем управления общественной безопасности МВД. Члены "Самообороны Майдана" утверждают, что Гриняк сотрудничал с митингующими и оказывал им необходимую информацию о планах силовиков. Прокуроры просили Печерский суд посадить Гриняка за решетку.
6 декабря народные депутаты взяли Владимира Гриняка на поруки.
Полный текст интервью с Андреем Левусом читайте ЗДЕСЬ.
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А Гриняк присяге не изменил, ибо присягал НАРОДУ УКРАИНЫ, а не Януковичу.
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Один раз предавший ...
Или уже не один ?
.
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Он присягал кому? Народу Украины.
Он предал народ Украины? Нет.
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