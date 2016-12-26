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Все про:НАБУ (1262) Довгий (377) допрос (1008) Жвания (355) Онищенко Александр (365) Сытник (307)

 НАБУ допросило Довгого, планируем услышать Жванию, - Сытник о деле по записям Онищенко

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) допросило нардепа ("Воля народа") Олеся Довгого в связи с заявлениями нардепа Александра Онищенко.

Об этом заявил глава НАБУ Артем Сытник в интервью realist.online, передает Цензор.НЕТ.

"Большинство заявлений Онищенко носят общий характер. Обратите внимание, как менялась его риторика. Вначале он говорил, что у НАБУ в отношении него нет никаких доказательств. Когда же он осознал, что доказательства собраны, начались громкие заявления. Он ссылается на большое количество пленок, которые мы пока не видели. Есть только одна запись, и то проведенная после того, как Онищенко покинул Украину. Содержание этой записи мы изучаем. На допрос уже приходил Олесь Довгий. Планируем услышать Давида Жванию (экс-депутата)", - рассказал Сытник.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Я встречался с Онищенко за границей: все, что я ему сказал, сводится к тезису "верни деньги в бюджет и спи спокойно", - Довгий

Напомним, 16 марта Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыск в офисе народного депутата Александра Онищенко. В НАБУ отметили, что обыски были проведены в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по факту злоупотребления служебным положением при реализации природного газа, добытого в рамках совместной деятельности с ОАО "Укргаздобыча". 15 июня в офисе Онищенко НАБУ провело повторный обыск.

После этого в Генеральную прокуратуру поступило представление НАБУ о снятии неприкосновенности с Онищенко. А директор НАБУ Артем Сытник и глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявили о причастности нардепа к хищениям на сумму 1 млрд 600 тыс. гривен.

16 июня Генпрокурор Юрий Луценко подготовил в Раду представление о согласии на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Онищенко. 5 июля Рада дала согласие на задержание и арест нардепа Онищенко.

Сам подозреваемый недавно заявлял, что он занят Олимпиадой и не намерен реагировать на действия НАБУ. 29 июля Онищенко заявил, что находится в Великобритании и уже подал прошение о предоставлении ему политического убежища.

1 декабря 2016 года СБУ заявила, что подозревает беглого нардепа Онищенко в госизмене. По данным украинских спецслужб, "Онищенко получил паспорт гражданина РФ и в обмен согласился на сотрудничество с российскими властями для определенной дестабилизации ситуации в Украине". В этот же день, Онищенко заявил, что передал компромат на президента Украины Петра Порошенко спецслужбам США.
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Украина. таки. маэ таланты. слухать не переслухать
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Этих "товарищей",Малюта Скуратов допрашивать должен ,тогда может и скажут правду !!!
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А анищенко то харош.Говорит самый главный компромат на закуску,шоб не знали и не подготовились.Хитрый аферюга,всех держит в тонусе,шоб не расслаблялись.
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Сытник похоже начал уже покрывать однотурового поросю с подельниками, так откровенно принижая значения заявлений онищенко. Мы сегодня наблюдаем очень редкое в нашей быдлоэлите явление - сдача воров-подельников. Этого явления больше всего боятся властьимущие из банды, за такие дела они убивают своих бывших "коллег". Самострелы, полеты с высоты, случайные убийства на охоте и пр... - неполный перечень убийств, которые сегодня доказать очень тяжело. А сколько их еще будет...
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[Экономика от Пророка: Онищенко: масштабы коррупции Порошенко беспрецедентны - Time] хорошо, посмотри! http://www.economics-prorok.com/2016/12/time.html#more
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Порошенко патологически жаден. Состояния в 1 млрд. долларов ему мало, он хочет ещё и ещё. Он ни перед чем не остановится. Я лично считаю, что он психически болен. Кроме алчности у него ярко выраженная паранойя. И я боюсь, как бы до 2019 года он не добил Украину.
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дурака надо только испугать. Остальное он сделает сам.
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Жвания по заданию Порошенка собирал с бизнесменов деньги за включение в списки БПП на парламентские выборы в 2014 году. А это многие миллионы долларов, вернее десятки миллионов долларов. И я долгое время мучаюсь вопросом-почему он сам не стал депутатом Верховой Рады України VIII созыва? Сам не захотел? Или Порошенко и с него самого требовал денег, а Жвания не захотел платить? Вот это вопрос. Или его не включили в списки из-за того, что в Жвания в Верховной Раде VII созыва входил в фракцию Партии Регионов и чистоплюи не хотели негативной реакции общества?
Скорее всего последний вариант пляшет.
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Жвания патологический трус. Вспомните его трясущиеся щеки на одном из эфиров 14-года. Когда оно рассказывало сообществу о якобы угрозах жизни. Скорее всего оно годится только на роль раздатчика, но никак не члена банды, принимающего решения. Из него вытрясли весь его незначительный ресурс и сегодня оно опять страшно бздит, опасаясь ареста и посадки. Ведь есть за что, правда, давидик?
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"довгого" пора уже отправить к чертям они его заждались уже как несколько лет .а его только допрашивают
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А крім безкінечних бесід це шнабу щось вміє? І за що їм такі ЗП напризначали?
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