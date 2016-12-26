 НАБУ допросило Довгого, планируем услышать Жванию, - Сытник о деле по записям Онищенко

Об этом заявил глава НАБУ Артем Сытник в интервью realist.online, передает Цензор.НЕТ.
"Большинство заявлений Онищенко носят общий характер. Обратите внимание, как менялась его риторика. Вначале он говорил, что у НАБУ в отношении него нет никаких доказательств. Когда же он осознал, что доказательства собраны, начались громкие заявления. Он ссылается на большое количество пленок, которые мы пока не видели. Есть только одна запись, и то проведенная после того, как Онищенко покинул Украину. Содержание этой записи мы изучаем. На допрос уже приходил Олесь Довгий. Планируем услышать Давида Жванию (экс-депутата)", - рассказал Сытник.
Напомним, 16 марта Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыск в офисе народного депутата Александра Онищенко. В НАБУ отметили, что обыски были проведены в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по факту злоупотребления служебным положением при реализации природного газа, добытого в рамках совместной деятельности с ОАО "Укргаздобыча". 15 июня в офисе Онищенко НАБУ провело повторный обыск.
После этого в Генеральную прокуратуру поступило представление НАБУ о снятии неприкосновенности с Онищенко. А директор НАБУ Артем Сытник и глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявили о причастности нардепа к хищениям на сумму 1 млрд 600 тыс. гривен.
16 июня Генпрокурор Юрий Луценко подготовил в Раду представление о согласии на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Онищенко. 5 июля Рада дала согласие на задержание и арест нардепа Онищенко.
Сам подозреваемый недавно заявлял, что он занят Олимпиадой и не намерен реагировать на действия НАБУ. 29 июля Онищенко заявил, что находится в Великобритании и уже подал прошение о предоставлении ему политического убежища.
1 декабря 2016 года СБУ заявила, что подозревает беглого нардепа Онищенко в госизмене. По данным украинских спецслужб, "Онищенко получил паспорт гражданина РФ и в обмен согласился на сотрудничество с российскими властями для определенной дестабилизации ситуации в Украине". В этот же день, Онищенко заявил, что передал компромат на президента Украины Петра Порошенко спецслужбам США.
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Скорее всего последний вариант пляшет.
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