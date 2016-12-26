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Материалы по теме:
Все про:Донбасс (11569) Шкиряк (483) боевые действия (902) перемирие (928)

 "Нужно ставить точку на любых разговорах о возможности заключения какого-либо перемирия", - Шкиряк о Донбассе

Перемирие с российско-террористическими войсками на Донбассе невозможно.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина", такое мнение высказал советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.

"Я думаю, нужно ставить точку вообще на любых разговорах о возможности заключения какого-либо перемирия с этими откровенными и аморальными политическими шулерами и подонками. Потому что никакие дипломатические отношения не работают с моральными уродами", - сказал он.

"Эскалация конфликта будет продолжаться. Путин не остановится. Никакого перемирия не будет", - убежден Шкиряк.

"Основными горячими точками на сегодняшний день остаются Светлодарская дуга и мариупольское направление (от Марьинки до Широкино) и дальше немного. Авдеевка постоянно находится под вражеским огнем", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ночь в зоне АТО прошла неспокойно, уже зафиксировано 9 обстрелов со стороны боевиков, - Матюхин

Напомним, договоренности о прекращении огня на Донбассе с 24 декабря были достигнуты в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске по инициативе Президента Украины Петра Порошенко.


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Ага, тот кто в первых рядах пойдёт и батальон Мажор и Зрада с собой заберет.
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Доходит по одному, а к подписанту договорняков, которые нарушают целостность страны, дойдёт?
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Пустое место доказавшее свою абсолютную бесполезность.Как,собственно,и те,кто его до сих пор держит на работе.
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Чё скулишь - подстилка кадыровская?
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это карликовый клоун, который в катманду свою манду возил.
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в непалі ти вже поставив крапку......рятівник ......єв
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Peter Shuklinov
December 24 at 8:46pm ·
- Мы как раз писали этот материал для #медиагигиена. Но коллеги опередили.
Вкратце: пришел транш денег из Москвы. Заходят и предлагают предприятиям от 300 человек написать обращение к президенту "верните нам дружбу с Москвой".
Затем идут к продажным купюроприемникам от журналистики и ставят джинсу под видом "новости".
Под эти же деньги в игру включились несколько депутатов Верховной Рады, местных советов, бывшие регионалы и чиновники.
Это уже не доска позора. Это называется военная пропаганда, когда за деньги РФ "украинские СМИ" ведут войну против страны.
СБУ, контрразведка, НАБУ - начинайте работать.
Или работать начнет улица, как это обычно бывает. Не пропустите этот материал goo.gl/I4WLzR и покажите его друзьям.
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рыгоанальный блок будут дидами морозами и их отморозками
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Народний Фронт - кащєй безсмертний .
Яценюк - в свому образі , камікадзе в грімі , во лбу куля .
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А ВСУ после убийцы-Януковича были готовы?
Предателей не вычищают до сих пор из ВСУ и СБУ?
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красава "Я думаю, нужно ставить точку вообще на любых разговорах ..... Источник:http://censor.net.ua/n421002"
дошло, или дали вказівку???
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Вот я бы своим большим пальцем с наслаждением выдавил глаз Путину. Но исходить нужно все же не из желаний, а из возможностей.
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звездный шкуряк прям копетан очевидность. после 154-го режима тишины его осенило. нет, нет. он не тормоз.
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Копійка до копійки , москалик до москалика .
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С ЛДНР и Крымом полностью глухую границу,никакой торговли и шастанья за ништяками в Украину,кто хочет,пожалуйста,через Харьковскую область.
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в липецк отправить петю на пмж
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Так а о чем тогда представители Пеци договариваются в Минске?
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Да, народ совсем себе уважать перестал.... Этот гниденыш вам всем сказал"повоняют и перестанут" и вы с радостью обсуждаете слова этого ублюдка..... Пеця ваш президент!
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Раз таки говорит,значит чего то боится,в случае мира.патриот.Нет шоб туда в ато до победного конца и прямо в пекло.Призывать то хорошо из Киева.
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Писдеть можно что хочешь...а Шоколадный опять в одностороннем порядку обьявит очередное перемирие и освободит десяток пленных обдроченцев
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"Нужно ставить точку на любых разговорах о возможности заключения какого-либо перемирия", - Шкиряк о Донбассе
Точку поставить просто, арестуйте Кучму и Медведчука, там давно есть за что арестовывать.
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Правильно чел сказал, хватит делать из ребят пушечное мясо, играть в поддавки с убийцами, немедленно- визовый режим с педарусней, а еще лучше вообще закрыть границу с той стороны, за сепаратизм высылать из страны в 24 часа , лишая гражданских прав, не фиг их по тюрьмам садить на шею бюджету Украины,и работать всей страной для фронта, для армии, будет надежный щит - будет все, и экономика, и уважение других стран.
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Любопытно - а как именно вы будете определять, например, "сепаратизм" действиях и словах? Это первое. Второе - что конкретно даст преподобный "визовый режим"? Или вы искренне верите, что пропагандисты и прочая ездят исключительно легально и других способов встретиться и получить указания, кроме личной встречи нет?! И третье. "Все для фронта, все для победы" - лозунг, конечно красивый. Но каким образом вы собираетесь его реализовывать? "Работая всей страной для армии" - это круто. Но хотелось бы услышать конкретный механизм.
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Раз Бонапарт Катманду сказал то так оно и есть... а лучше бы замазал себе рот гамном...
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Опять одни козломордые тролли
- возбужденно усераются на ветке...

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Перемирие может быть одно- параша собирает всю свою шваль и валит со всех оккупированных территорий ис абхазии Осетии и преднистровья в том числе
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Шкіряк,нізя так.Можуть пострадати всякі крендельні хвабрики,які не продаються.
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Роман Рябчук ‏@ryabtchuk_roman 4 ч.4 часа назад
Денис Казанский: Отъебитесь от нас. Убирайтесь с нашей территории. Подарите нам возможность отдохнуть от ненависти к вам.


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Вот про Топольскую замечательно написано! Видно за кем слезы льет.
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"Я думаю, нужно ставить точку вообще на любых разговорах о возможности заключения какого-либо перемирия с этими откровенными и аморальными политическими шулерами и подонками. Потому что никакие дипломатические отношения не работают с моральными уродами", - полностью согласен, а еще пленных не брать.
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Петро Олещук
2 ч ·

Чи знали ви, що Єлизавета Глінка ("доктор Ліза") - доводилася внучатою племінницею Олександру Поскрьобишеву, багаторічному керівнику канцелярії Сталіна та автору тексту "сталінської" Конституції СРСР?
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Денис Андрус з Denis Andrus.
1 год. ·
Россияне забрасывают украинцев полными непониманию и укора сообщениями вроде "как вы можете?! Там же люди в самолете погибли!"
А знаете почему мы радуемся, мои глупые русские?
Сейчас расскажу!
Только пленку надо отмотать назад, где-то на конец 2013 года.
Мы стартовали с осознания россиян, если и не братом, то по крайней мере - другом. Сейчас эти слова звучат комично, но тогда - это было реалиями.
И тут вы, мои непонятливые русские, начали нам тыкать ножами в спину, загонять иголки под ногти, срезать шкуру по живому.
Мы плакали над покалеченными на Майдане, а вы смеялись над кастрюлеголовыми.
Мы кричали "Слава Украине!", а вы орали нам в спину "Героям Сала!"
Мы шли вам на встречу с гимном, а вы тыкали автоматами нам в лицо.
Мы защищали свою Родину от террористов, а Вы стреляли в наших солдат через границу. Вы расстреливали их в "зеленом коридоре". Вы пытали их и отрезали руки с туировкой в виде нашего герба.
Мы, сцепив зубы и затянув пояса, кормили и одевали армию, а Вы -ждали когда мы замерзнем без газа и загнемся без ваших рынков сбыта.
Мы ждали поддержки от Вас, а Вы - разрывали наши культурные связи. Ваши артисты стреляли в наших военных, называли их оккупантами и фашистами, пели песни о "возвращении Крыма".
И постепенно, с каждым таким предательским ударом, мы огрубели, мои удивленные русские.
Как говорил Маугли: "Вы так долго называли меня Человеком, что и сам поверил в это!"
Мы стали тем, кем вы нас называли - укропами, карателями, бандеровцами, хунтой. Мы стали тем, кем Вы нам были изначально - врагом.
И поэтому - не надо хныкать, заливать соцсети слезами, размазывать сопли по клавиатуре и кричать "да что ж вы, не братья, что ли?".
Не братья. Враги. Хунта. Каратели.
И мы будем смеяться и радоваться вашим потерям, как бы они не произошшли: от птицы в двигателе, от стекломоя, от пули, ставшего на путь Джихада, или от снарядов наших воинов.
Вы посеяли ветер, мои ошеломленные русские. Так пожните же бурю!
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Всё так и есть-от первого и до последнего слова.
Пусть сильнее грянет буря!!!
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Так кто специалист по обмену заложниками?
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То есть ты знал, но задал глупый вопрос. Я так это и понял
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Я вообще не понимаю этих воплей насчет "братьев". Для меня звоночки начали звенеть с 2001, а точку в этом вопросе я поставил в 2003, после Тузлы. А что, кто-то еще до 2014 считал орков братьями? Ну флаг в руки, удивительно что эти люди вообще вышли в реальность из мира розовых пони. Хотя, глядя на одну известную подругу-диджея одного известного народного депутата, я вижу что вышли в реальный мир пока что не все
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UkropSteel ‏@steel_ukrop 13 ч.13 часов назад
Россия засекретила военных с #Ту154. Но источник #ZopaNews узнали военную тайну! Генералов генштаба России стало значительно меньше.


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справа генерал герасімов, який відповідав за війну в Україні? тоді це чудова новина.
а може хуйло прибирає по одному?
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да да это тот герасимов,который удивился оторванной ручке на очередном "шедевре" расейского оборонпрома????
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а в украине наоборот больше.Скоро как при Чапаеве будут воевать офицерские полки.
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Час для цього настав. Україна зміцніла і може собі це дозволити.
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Они же свидетели вранья, распространяемого по всему миру. Вполне возможно фсб "прячет концы в воду".
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давно из нирваны не выходил. наверное наше наступление захлебнулось
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Уралвагонзавод разорился. Не помогли ни танки на гужевой тяге, ни самые низкорослые рабочие.
http://www.moscow-post.com/econo…/uvz_vagon_kachaetsja23340/
Запасной линк с копией из кэша Гугл
http://nasha-canada.livejournal.com/1769893.html
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Vlad Ponomar
24 хв ·

«Новости из-за поребрика». Ч.2. Социально-экономический блок.
В обзоре:
Fitch отзывает все рейтинги по национальной шкале в России;
отток капитала из России в 2016 году составит $16-17 млрд;
иностранные фонды надули рекордный пузырь на российском валютном рынке:
долг регионов превысил 2 трлн рублей;
Дефолт регионов после выборов 2018 года;
доплаты получит один из 100 пенсионеров;
«недружественных чувств» в адрес России придерживаются 77% японцев;
читатели «Росбалта» считают главной причиной отравлений суррогатным алкоголем бедность россиян
и многое другое
1. Fitch решило отозвать все рейтинги по национальной шкале в России.
Международное рейтинговое агентство Fitch отзывает все рейтинги по национальной шкале в России. Решение коснется около полутора сотен публичных рейтингов российских компаний.
2. Отток капитала из России в 2016 году составит $16-17 млрд, заявил президент РФ на пресс-конференции.
В 2014 году отток был свыше $500 млрд, в 2015 - $57 млрд.
3. Банк на Красных Воротах отключен от БЭСП.
4. На Алтае экс-руководителей филиала «Россельхозбанка» судят за хищение 1,5 млрд рублей.
В Алтайском крае перед судом предстанет группа банкиров и бизнесменов, обвиняемая в миллиардных хищениях.
5. Иностранные фонды надули рекордный пузырь на российском валютном рынке.
Российский валютный рынок бьет многолетние рекорды в традиционно неблагополучном декабре, несмотря на пик погашений внешнего долга и проблемы с валютной ликвидностью у крупных банков.
Поток "горячих денег" из-за рубежа позволяет наслаждаться стабильным курсом, но в перспективе это бомба замедленного действия - по сути на российском валютном рынке надувается "пузырь", говорит заведующий отделом международных рынков капитала Института мировой экономики и международных отношений РАН Яков Миркин.
Проблема в том, что при первых признаках каких-либо рисков капитал стремительно побежит обратно. "Это стандартный механизм подготовки будущего валютного/финансового кризиса в России (и не только), который уже сработал три раза, и может сработать четвертый", - говорит Миркин.
6. Инфляция в России за 10 месяцев более чем в 8 раз превысила европейскую.
7. Путин: долг регионов превысил 2 трлн рублей.
Президент России Владимир Путин заявил в ходе ежегодной пресс-конференции, что общий долг регионов превышает 2 трлн руб.
Ранее сообщалось, что правительство собирается постепенно снижать объемы бюджетных кредитов регионам.
8. Эксперт: «Дефолт» регионов возможен после выборов 2018 года.
Проблема дефицита бюджетов российских регионов в ближайшие годы сохранится и даже может стать еще острее, считает директор Института стратегического анализа ФБК, профессор ВШЭ Игорь Николаев. Как рассказал доктор экономических наук, обострение проблемы возможно в 2018 году.
«2018 год - это год, когда должны быть выполнены, достигнуты целевые показатели "майских", 2012 года, указов президента. В значительной степени из-за того, что регионы всеми правдами и неправдами хотели и хотят выполнить эти указы, проблема дефицита и усугубилась. А чем ближе к 2018 году, тем спрос с регионов будет больше, и они станут еще больше стараться изыскивать средства, чтобы выполнить эти целевые показатели», - сообщил Игорь Николаев.
Эксперт уверен, что Федеральный центр не допустит резкого обострения ситуации по одной простой причине: выборы президента в 2018 году. Тратить будут, в том числе и на поддержку регионов, чтобы "дефолта" не случилось до 2018 года включительно», - полагает Игорь Николаев.
Отметим, что бюджеты четырех десятков субъектов РФ по итогам девяти месяцев 2016 года были исполнены с дефицитом в сумме 104,4 млрд рублей.
9. СМИ сообщили о задолженности МВД по выплатам адвокатам в 700 млн руб.
10. Искусство дзюдо. От игры - к мастерству
В. Путин, А. Ротенберг, А. Левицкий и др.
6 999,00 руб.
Ожидается, что около 7 миллионов экземпляров книги поступят в российские школы для учеников начальных классов, передает ТАСС.
11. В 17 районах Москвы впервые появится платная парковка
12. Доплаты получит один из 100 пенсионеров.
Глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении в 2017 году межбюджетных трансфертов субъектам Федерации на выплату региональных социальных доплат к пенсии. Размер доплат - 2-8,5 тыс. руб.
Право на такую доплату, как пояснили в правительстве, имеют приблизительно 410 тыс. граждан страны. При этом в РФ более 41 млн пенсионеров.
13. Читатели «Росбалта» считают главной причиной отравлений суррогатным алкоголем бедность россиян.
Больше половины читателей «Росбалта» на вопрос о том, что является главной причиной отравления алкогольными суррогатами в России, назвали низкий уровень жизни населения. В этом уверены 4 тыс. 688 чел. - 51,8% из 9 тыс. ответивших на опрос.
14. Количество жертв метанола в «Боярышнике» достигло 75 человек.
15. В столичных аптеках пенсионеры ажиотажно скупают валокордин.
Сообщения о том, что настойку боярышника и валокордин будут продавать по рецептам вызвал ажиотажный спрос в столичных аптеках.
16. Путин просит чиновников быть скромнее, ибо «нужно понимать, в какой стране мы живем и не раздражать людей».
17. Японцы разочарованы в России и в восторге от США.
Примерно восемь из десяти японцев настроены недружелюбно в отношении России, сообщает Japan Times со ссылкой на данные правительственного соцопроса. Как следует из исследования, «недружественных чувств» в адрес России придерживаются 76,9% опрошенных.
18. Шесть российских лыжников отстранены от международных соревнований.
19. Министр спорта Украины: РФ должна понести жесткое наказание за преступную деятельность с допингом.
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падло шкиряковське .пи@дуйка на фронт в окопы хотя бы на недельку
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ЭТО и ЕСТЬ сценарий "перемирия". Хотите об этом поговорить?
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Наша Канада ‏@NashaCanada 3 ч.3 часа назад
Уралвагонзавод разгоняют к чертовой матери. Не помогли ни танки на гужевой тяге, ни самые низкорослые рабочие.


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Дуже швидка еволюція свідомості сталася у шавки- від "повоняют і перестанут" до "Нужно ставить точку на любых разговорах о возможности заключения какого-либо перемирия", - що кардинально відрізняється від політики партії. Від корита відігнали, чи що ще могло статися?!
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Украинским защитникам уже выдали берцы для освобождения Крыма (фотофакт) December 25th, 19:45
Нашему карательному батальону выдали новые ботинки. Сказали, чтобы после штурма Севастополя весной 17-го на каждой ватной харе оставили след

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Дети отца лжи: русские сами своим фашистам возлагают цветы, якобы от украинцев.. Фу.
Ну, что за брехливый народец!!!
Helgi Sharp
РИА пишет, что украинцы массово несут цветы к российскому посольству. Их "журналисты" не могут удержаться от лжи и пропаганды даже на костях своих соотечественников - вот вечернее фото здания диппредставительства на Воздухофлотском. Где-то в полдень из него вышли 2 охранника и прикрепили к оградительной решётке несколько одинаковых букетиков гвоздик, потом было ещё от силы пару человек. Больше туда никто ничего не нёс - украинцы празднуют Рождество, а внутренние проблемы оккупантов волнуют их меньше всего.


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Всё очевидней становится,что "минские вальсы",итак заведомо мёртворожденные,зашли в глубокий тупик в плане развязки или остановки военных действий на период дипломатического урегулирования.Сейчас от всего этого театрального представления имеет выгоды только запад.Он не теряет людей,не рискует территориями.Он "типа участвует" в "мирном урегулировании".На самом деле запад просто "исчерпывает срок " типа участия.Потом будут все основания обвинить в затяжности процесса Украину под предлогом,что она отказалась от выборов в оккупированной территори.А тот факт,что по сути выборы предлагаются совсем не в подходящей ситуации-это для таких меркелей и олландов-сущий пустячок.им хочется поскорей закрыть вопрос.А что это будет стоить Украине-им не интересно.Не своими территориями рискуют и не к себе запускают ядовитую змею.Тем более,у них есть сильнейший аргумент умыть руки-украинская власть полностью коррумпирована и не желает реальных реформ.
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Обычный популизм, рассчитаный на неприхотливую аудиторию и ни к чему не обязывающий. Дешево и сердито
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дать ему автомат и на передовую пусть докажет что он прав
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