 Луценко поручил прокуратуре Киева оценить действия правоохранителей и коммунальщиков при сносе МАФов: "Ночные бульдозеры и полицейские зачистки в отношениях с предпринимателями - недопустимы"

Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке передает Цензор.НЕТ.
"В связи с событиями вокруг сноса столичных МАФов поставил прокуратуре Киева задачу дать правовую оценку действиям силовиков и коммунальщиков. Категорически настаиваю, что МАФ можно сносить только после предупреждения, а сам демонтаж должен обеспечить сохранность имущества. Ночные бульдозеры и полицейские зачистки в отношениях с предпринимателями - недопустимы", - заявил Генпрокурор.
На уточняющий вопрос относительно "титушек", которые были замечены во время сноса Луценко ответил: "Возбуждено дело уже знаем откуда".
На другой уточняющий вопрос о том, нужно ли решение суда для сноса МАФов Генпрокурор ответил: "Судебный процесс применяется только к капитальным сооружениям. Но 2 предупреждения и демонтаж. А не бульдозер".
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14:54 25 грудня 2016
http://ukrreal.info/ua/suspilstvo/129824-rynok-v-kieve-gromili-titushki-iz-kremenchugskogo-voennogo-litseya
Стало известно, кто нападал 23 декабря на предпринимателей во время разгрома рынка на Харьковском массиве в Киеве.
Об этом на своей странице в Facebook написал активист Игорь Громов, сообщают "Украинские реалии" со ссылкой на 30seconds.com.ua.
«Спортсмены-титушки, которых позавчера на территории строительного рынка по ул. Ревуцкого в количестве 20 человек задержали представители добровольческих батальонов, входят в клуб рукопашного боя «Хазард» (г. Кременчуг)», - сообщил он.
По информации Громова, вся информация о деятельности клуба является открытой.
«Вот открытая информация по этому рассаднику титушни, которая функционирует на базе Кременчугского военного лицея (Кременчугский лицей с усиленной военно-физической подготовкой Полтавского облсовета - ред.)», - написал он.
Активист привел также данные по руководству и работе клуба.
«Кременчугский клуб хортинга - Зиборов Максим Геннадийович, 11.02.1982 г.р., руководитель кружка хортингапри лицее», - сообщил Громов.
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уже закончился?
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Это была подготовленная операция по убийству или кто-то убивал по собственному желанию и понаоставлял кучу следов?
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В тихую , титушками и йовбаами уже не покатит . Потому что известно кто они - сотрудики МВД и шестьоры , которых всегда используют в злодейских схемах .
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