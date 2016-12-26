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 На оборону в 2017 году выделено рекордные 5,9% ВВП. Главное, чтобы все эти средства были реальными, - Турчинов

Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что все средства, предусмотренные на оборону и безопасность страны, должны быть реальными, а ресурсы для финансирования многих оборонных программ должны быть наполнены.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в эфире "112 Украина".

"На оборону и безопасность выделено 5,9% (ВВП.- Ред.). Это самая большая сумма, выделенная до этого. Но очень важно, чтобы все средства, выделенные на безопасность, оборону нашей страны, были реальными средствами. Чтобы снова не было, как в текущем году, когда есть ресурсы, которые не наполнены, когда вы знаете, что парламент опять не смог принять решение о спецконфискации, которая идет в специальный фонд для финансирования многих оборонных программ. Я надеюсь, что все эти решения будут приняты и бюджет позволит нам защитить нашу страну", - заявил он.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Турчинов на Светлодарской дуге: ВСУ будут адекватно реагировать на все провокации российских гибридных войск. ВИДЕО

Напомним, на нацбезопасность и оборону в бюджете-2017 предусмотрено 130 млрд гривен, или 5% от ВВП.
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Щас наполнят... Догонят... и еще раз наполнят:

Ряд компаний, взявших в ПриватБанке крупные кредиты, начали процедуру банкротства.
Forbes проверил информацию по текущему состоянию некоторых из уже озвученных в СМИ крупных клиентов Привата, получавших кредиты от 1 млрд гривен и больше.
Оказалось, что такие компании, как ООО «Натель», ООО «Зебрина», ООО «Пальмира Трейдинг», получавшие кредиты от 1 млрд гривен и выше - начали процедуру банкротства.
На 1 декабря кредитный портфель Приватбанка превышал 200 млрд гривен, тогда как все кредиты банковской системы на эту дату - свыше 966 млрд гривен. У «Привата» сконцентрирована почти 1/5 всех кредитов, выданных в Украине.
Наиболее спорным и скандальным является корпоративный кредитный портфель - 175 млрд гривен на 1 декабря 2016 года (для сравнения - кредитный портфель всей системы превышал 810 млрд гривен).(с)
Во, как надо! Ловкость рук. Ну, сцуки!
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Все эти кредиты не возможно было бы провести без согласия НБУ. Так что, пеця в доле.
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Порошенко зробив помилку націоналізувавши Приватбанк, цей банк треба було закрити по стандартній процедурі і посадити всіх менеджерів і власників Приватбанку і конфіскувавши все їх майно!!!!! Ще одну помлку Порошенко зробив коли погодився на пропозиції керівників оборонних виробництв відновлювати старі танки замість будівництва нових танків! Нові танки БМ Оплот віддали в Тайланд, а старі танки Т-64Б пішли в ЗСУ! Наслідком цього ідіотського рішення стала повна неспроможність ЗСУ вести активні бойові дії в маневреній війні. Старі радянські танки та БТР розраховані на три атаки і в них виходять з ладу двигуни та редуктора по три рази на місяць, якщо йдуть активні бойові дії! Але навіть достатнью кількість старих танків, БМП, МТЛБ та БТР Укроборонпром не зміг відновити, бо всі заводи вже знищені, немає кому робити двигуни та запасні частини, немає фахівців токарів, фрезерувальників, немає сучасних верстатів! Навіть ті танки які відновлюються на танкових ремонтних заводах не відповідають існуючим ТУ, бо заводи неспроможні виконати навіть елементарні операції. Танки Т-64БВ які мають бути герметизовані та підготовлені до ведення війни в умовах радіаційного зараження території виходять у вигляді Т-64Б(В) тобто недоробленими! Немає кому і на чому відновлювати танки!!!!!!! Це колапс!!!!! Завод Малишева виробляє по 5 танків БМ Оплот на рік!!!!! Це завод який розраховано на 1000 танків на рік в мирний час та 3600 танків на рік у військовий час!!!!! Нових виробництв бронетехніки досі не створено за три роки війни!!!!
Висновки:
- влада Порошенка повністю провалила завдання виробництва та відновлення зброї та боєприпасів - заводи не відновлені, нових виробництв немає, ті виробництва які є працюють вкрай незадовільно і виробляють абсолютно неякісну техніку для ЗСУ!
- влада Порошенка прийняла неймовірну кількість ідіотських рішень у сфері оборони та оборонного виробництва, чим завдала Україні непоправної шкоди! Відправка танків в Тайланд це було ідіотське рішення, бо на той момент вже було зрозуміло що ми ще роки будемо виконувати контракт на 49 танків та БРЕМ, а Тайланд замовляв ці 49 танків тільки щоб перевірити чи зможемо ми швидко виконати велике замовлення на 200 танків!!!! Як наслідок замовлення на 200 танків пішло китайцям а ми лишились і без тнанків БМ Оплот і без замовлення на 200 танків!!!!
- влада Порошенка провалила міжнародне співробітництво з Польщеє та Словаччиною де можна було б замовляти бронетехніку та виробляти нашу бронетехніку для ЗСУ та іноземних замовників! Танкові заводи в Польщі та Словаччині, які можуть виробляти по кілька сотень танків БМ Оплот на рік, досі не працюють на Україну! Досі ми не купляємо в Румунії сучасну модернізацію БМП-1 яка провела Румінія разом з провідними світовими оборонними концернами за гроші ЄС!!!! Досі не купляємо польську модернізацію МТЛБ- LPG! Досі не купляємо польський варіант бронемашини Дозор - Онцілла.
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главное чтобы не попилили, а все действительно пошло на перевооружение армии. И в конце концов в 2017 ударить всем чем есть по сепарам и оккупантам и закрыть границу раз и на всегда
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дурак, а фамилия у тебя конечно же припездок. И это не вопрос
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Це добре. Але 5,9% від ввп це на усю оборону. А тепер у % розпишіть скільки на поліцію, скільки на сбу, скільки на армію, скільки на прикордонників, скільки на нацгвардію, скільки на пожежників, скільки на тюремників, скільки на прокурватуру. Якщо зважити на те, що в усіх ментів, прокурорів, пожежників значно зросла зарплата, то вангую, що на армію лишиться менше половини виділеної суми.
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Добавлю свое - главное что бы у Пашинского с семьей не добавилось "две кинокамеры, два пиджака замшевых...."
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если бы в коня корм, потому что потери за 3 дня боев на светлодарской дуге 9 погибших, 30 раненых - это огромная цена за 2-3 км отвоеванной территории, это никак не плюс, пусть это будут средства, техника, но никак не люди...надо учится за эти деньги воевать и беречь людей, добиваясь максимальных успехов...
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А границу думают укреплять?
В Сумской области даже рва нет,российские танки на марше могут до Киева дойти.
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Блин,опять сцуки цену на газ поднимут, а деньги через субсидии списсют.И население вжарят и армия пролетит.Интересно ,а те в Киеве у которых мафы погромили налоги будут платить или обанкротятся.Говорят все погромили,а шо уцелело нехорошие люди поцупили.
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Поднимут цены на всо ,надо же тепло,свет и жратву поставлять убийцам наших солдат
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"На оборону в 2017 году выделено рекордные 5,9% ВВП. Главное, чтобы все эти средства были реальными...". Главное, чтобы средства были не только реальные, но реально реализованы, вложены в оборону, а не распиханы по карманам.
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Во, время войны на оборону не менее 40% от ВВП нужно вкладывать, а не 6%.
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Главное, чтобы выделенные средства пошли на реальное противодействие агрессии против Украины, на реальное восстановление территориальной целостности страны, а не легли мертвым грузом на страну вследствие искусственного "запрещения" использования видов оружия в отражении нападения.
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на приватбанк примерно столько же. позорище. пусть 450 депутатов, през, олигархи скинутся по 10 млн долл и заплатят за приват. купят себе акций. и еще по 10 млн на оборону.
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