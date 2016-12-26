 На оборону в 2017 году выделено рекордные 5,9% ВВП. Главное, чтобы все эти средства были реальными, - Турчинов

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в эфире "112 Украина".
"На оборону и безопасность выделено 5,9% (ВВП.- Ред.). Это самая большая сумма, выделенная до этого. Но очень важно, чтобы все средства, выделенные на безопасность, оборону нашей страны, были реальными средствами. Чтобы снова не было, как в текущем году, когда есть ресурсы, которые не наполнены, когда вы знаете, что парламент опять не смог принять решение о спецконфискации, которая идет в специальный фонд для финансирования многих оборонных программ. Я надеюсь, что все эти решения будут приняты и бюджет позволит нам защитить нашу страну", - заявил он.
Напомним, на нацбезопасность и оборону в бюджете-2017 предусмотрено 130 млрд гривен, или 5% от ВВП.
1689 26
Материалы по теме: Бюджет-2017
"Бюджет системы МВД на 2017 год - это бюджет развития и прогресса", - Аваков. ВИДЕО(91)
Зарплаты спасателей вырастут на 80%, - Аваков(33)
В Госбюджет-2017 заложены 500 млн грн на компенсацию стоимости лекарств для больных сахарным диабетом ІІ типа, гипертонией и бронхиальной астмой, - Гройсман(11)
Результат принятых изменений в Налоговый кодекс можно будет увидеть уже через полгода, - Южанина(39)
Найем: Кабмин дарит 1,3 млн грн/день Фирташу, Иванющенко & Co(0)
"Есть соответствующие позитивные сдвиги, но плохо, что снова под Новый год и до 5 утра", - Гопко объяснила, почему не голосовала за Госбюджет-2017. ВИДЕО(29)
Госбюджет-2017: украинская медицина получит 88,7 млрд гривен, - Супрун(51)
Ряд компаний, взявших в ПриватБанке крупные кредиты, начали процедуру банкротства.
Forbes проверил информацию по текущему состоянию некоторых из уже озвученных в СМИ крупных клиентов Привата, получавших кредиты от 1 млрд гривен и больше.
Оказалось, что такие компании, как ООО «Натель», ООО «Зебрина», ООО «Пальмира Трейдинг», получавшие кредиты от 1 млрд гривен и выше - начали процедуру банкротства.
На 1 декабря кредитный портфель Приватбанка превышал 200 млрд гривен, тогда как все кредиты банковской системы на эту дату - свыше 966 млрд гривен. У «Привата» сконцентрирована почти 1/5 всех кредитов, выданных в Украине.
Наиболее спорным и скандальным является корпоративный кредитный портфель - 175 млрд гривен на 1 декабря 2016 года (для сравнения - кредитный портфель всей системы превышал 810 млрд гривен).(с)
Во, как надо! Ловкость рук. Ну, сцуки!
Ответить
Ответить
Висновки:
- влада Порошенка повністю провалила завдання виробництва та відновлення зброї та боєприпасів - заводи не відновлені, нових виробництв немає, ті виробництва які є працюють вкрай незадовільно і виробляють абсолютно неякісну техніку для ЗСУ!
- влада Порошенка прийняла неймовірну кількість ідіотських рішень у сфері оборони та оборонного виробництва, чим завдала Україні непоправної шкоди! Відправка танків в Тайланд це було ідіотське рішення, бо на той момент вже було зрозуміло що ми ще роки будемо виконувати контракт на 49 танків та БРЕМ, а Тайланд замовляв ці 49 танків тільки щоб перевірити чи зможемо ми швидко виконати велике замовлення на 200 танків!!!! Як наслідок замовлення на 200 танків пішло китайцям а ми лишились і без тнанків БМ Оплот і без замовлення на 200 танків!!!!
- влада Порошенка провалила міжнародне співробітництво з Польщеє та Словаччиною де можна було б замовляти бронетехніку та виробляти нашу бронетехніку для ЗСУ та іноземних замовників! Танкові заводи в Польщі та Словаччині, які можуть виробляти по кілька сотень танків БМ Оплот на рік, досі не працюють на Україну! Досі ми не купляємо в Румунії сучасну модернізацію БМП-1 яка провела Румінія разом з провідними світовими оборонними концернами за гроші ЄС!!!! Досі не купляємо польську модернізацію МТЛБ- LPG! Досі не купляємо польський варіант бронемашини Дозор - Онцілла.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
В Сумской области даже рва нет,российские танки на марше могут до Киева дойти.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить