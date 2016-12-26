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Все про:боевик (17618) заложник (997) обмен (488) освобождение (911) плен (1618) СБУ (12874) Донбасс (11569) Тандит (234) пленные (20)

 Процесс передачи боевикам 15 человек находится на финишной прямой, - Тандит

Украина продолжает делать все для того, чтобы освободить своих пленных из ОРДЛО.

Об этом в эфире "112 Украина" заявил советник главы СБУ Юрий Тандит, передает Цензор.НЕТ.

"Я бы сказал, на финишной прямой (процесс передачи пленных. - Ред.). Мы действуем в рамках закона, мы не пиратская республика, есть определенная процедура, по которой мы идем… Это люди, которые имеют непосредственное отношение к АТО, их подавали в списке. Как знак доброй воли, 6 женщин и 9 больных. Надеемся, что со стороны Москвы будет тоже принято решение в канун праздников, мы надеемся, что это так называемое православное государство будет действовать как Украина", - сказал Тандит.

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При этом он подчеркнул, что Украина продолжает делать все для того, чтобы освободить своих пленных из ОРДЛО.

"Мы делаем все, чтобы освободить наших оставшихся ребят. Мы предложили беспрецедентное условие операции, мы готовы отдавать за каждого нашего героя четверых. Мы говорим, что мы готовы отдать 228, забрав 57 человек. Для нас это очень важно. Мы понимаем, что решения принимаются в Кремле и мы делаем все, чтобы процесс возобновился", - сказал он.

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"Мы используем абсолютно все методы, начиная от помощи со стороны специальных служб, заканчивая услугами волонтеров, безыменных героев. Также нам помогают представители церкви. У одного из наших заложников в руке пуля… Мы проводим специальные мероприятия, чтобы понимать, что там внутри. Нам помогают международные организации, которые с ними встречаются. Мы знаем, в каком состоянии они находятся. Да, конечно (знаем, в каких условиях удерживаются)", - добавил Тандит.
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Краще б той Тандіт сам пішов. Добровільно. З Надькою.
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Хорошо видно что продажным кацапским холуям в Украине такие как Гадя - Сявка...., то что их хозяева кремлёвские фашисты приказали им шибко подвывать и они преданно исполняют? Ужасный лапотный москаль оккупант -кацап он фашист и лютый враг украинскому народу, так как хочет аннексировать святую суверенную украинскую землю Крыма и Донбасса. Но чтобы матёрого врага оккупанта захватчика успешно и массово уничтожать, его надо хорошо знать и уважать как сильного лютого кровавого но достойного врага. А кто такие жалкие продажные кацапские прихвостни предавшие за 30 кровавых кремлёвских сребреников Иуды даже свою Родину свой родной гордый украинский народ. В украинского народа такую такую падаль без своей Родину вот такая грязная кацапская затычка которую использывают кремлёвские фашисты преступники вызывает только ненависть и презрение. Это жалкие исполнительные шавки лающего только по команде своего хозяина ужасного фюрера лапотных кацапов кровавого фашиста путлина. Это опустившиеся продажная падаль -мерзость, гадкие недокацапы и лютые враги многомиллионному свободолюбивому украинскому народу, который ещё пока полностью не добил эту продажную прокацапскую нечисть.
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