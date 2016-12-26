 Минтранс РФ о крушении Ту-154: теракт не входит в основные версии катастрофы

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщил министр транспорта РФ Максим Соколов в понедельник на брифинге.
"Целью работы правительственной комиссии не является установление причин, приведших к данной катастрофе, к данной аварии. Однако хочу сказать, что организации работы нам необходимо понимать, что же все-таки произошло с самолетом. Сегодня, насколько нам известно, основные версии не включают в себя версию террористического акта, поэтому мы исходим из того, что причинами этой катастрофы могли бы быть либо техническое состояние, либо ошибки пилотирования", - сообщил Соколов.
Он подчеркнул, что причины устанавливает следствие, а также специальная техническая комиссия министерства обороны.
Соколов напомнил, что правкомиссия, которую он возглавляет, занимается ликвидацией последствий и организацией работы с родственниками погибших.
Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным ведомства, на борту находились 92 человека.
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Ансамбль Александрова, который летел на борту разбившегося в Сочи ТУ-154, собирался выступить в Алеппо(438)
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Ряд независимых специалистов в качестве приоритетной рассматривают версию теракта на борту военного самолета Ту-154, который потерпел крушение через несколько минут после взлета. Он вылетел с сочинского аэропорта "Адлер" и направлялся в сирийскую Латакию. В нем находились, по последним данным, 93 человека, среди которых - журналисты, Ансамбль песни и пляски имени Александрова, высокопоставленные военнослужащие. По данным Минобороны, никто из них не выжил. Самолет предположительно вез секретные документы. Артисты собирались выступить в Алеппо, который был занят сирийскими войсками в декабре, рассказал "Медузе" сотрудник коллектива. Это противоречит информации в ведущих российских СМИ, согласно которой концерт предполагалось провести на авиабазе "Хмеймим".
Газета "Коммерсант" приводит мнение майора ВВС, летчика-инструктора Андрея Красноперова, который практически не сомневается в том, что лайнер взорвался в воздухе. В качестве главных аргументов, выдвигаемых в пользу такого предположения, он называет два факта, которые установлены к настоящему моменту: во-первых, слишком большой разброс обломков, достигающий 15 км; во-вторых, слишком резкое и скорое прерывание полета после момента взлета.
"Это слишком подозрительно, что самолет после взлета в наборе высоты пропадает с экранов радара", - заявил он, отметив, что "резкое падение "резкое падение… бывает в том случае, когда что-то нештатное случилось, что-то взорвалось, что-то отвалилось".
Эта катастрофа напомнила ему гибель гражданского лайнера А321 в Шарм-эш-Шейхе, где поначалу российские власти также всячески отказывались признавать версию теракта и лишь позже вынуждены были согласиться с тем, что имел место взрыв на борту.
"Ситуация, возможно, схожа с трагедией в Шарм-эш-Шейхе, там тоже после взлета прошло совсем немного времени", - звучало мнение.
"Летчик спокойно мог передать информацию, включить сигнал бедствия, но этого не случилось. Значит, что-то было такое нештатное, резкое на седьмой минуте полета… На экипаж я не могу грешить, а техника так резко не ломается", - продолжал летчик.
Инструктор не сомневается, что при таких условиях лишь умышленно спровоцированный взрыв мог неожиданно прервать полет судна.
"…Если бы самолет падал целый, то такого бы не было разлета осколков, поверьте, - завели эксперт. - Самолет развалился, просто развалился, значит, взорвался, значит, где-то кому-то дали чемоданчик, учитывая, что это был рейс в Сирию, и летели музыканты из ансамбля, могли что-то пронести с этими музыкальными инструментами, кто-то что-то мог подложить. Поверьте, такой разлет осколков бывает только при разрушении самолета в воздухе. Просто он взрывается, и все. А когда лайнер просто падает, получается пятно масляное, и потом всплывают части. Самолет, если он падает, пикирует в воду, просто исчезает, его находят через какое-то время. А тут даже нашли человека уже, который уже в прибрежной зоне пострадал от обломков. Это говорит о том, что обломки падали на землю в беспорядочном падении, значит, он взорвался в воздухе".
В свою очередь издание "Открытая Россия" приводит слова авиаэксперта Вадима Лукашевича, который также обратил внимание на большую площадь рассеивания элементов лайнера.
"…Отмечается, что обломки рассыпаны по площади в полтора километра. А это много, потому что это может быть свидетельством того, что самолет начал разрушаться еще в воздухе… А если в воздухе - то это теракт. Потому что невозможно, чтобы при ошибке пилотирования самолет разрушился в воздухе. Это нужно сорвать его, например, в штопор, и это очень сложно было бы сделать. А если это техническая неисправность, то, все равно, не бывает таких неисправностей, которые приводят к разрушению в воздухе", - сказал специалист.
В беседе с Русской службой "Би-би-си" он подтвердил, что версию теракта исключать не стоит.
"…Исключать возможность взрыва на борту нельзя… В случае, если выяснится, что обломки самолета лежат на большой площади, то это будет означать, что разрушение Ту-154 началось в воздухе", - высказался Лукашевич, указав, что считать этот самолет старым и непригодным к эксплуатации нельзя.
В разговоре с "Новой Газетой" он предоставил более расширенное объяснение своей позиции, которая во многом соответствует рассуждениям Красноперова.
"Когда взорвали Airbus над Синаем, весь мир знал, что это теракт, - объяснял Лукашевич. - Все разведки сообщили, одни мы две недели дурака валяли. Просто если это теракт, нужно понимать, что это ответ нам за Алеппо… Когда взорвали самолет над Синаем, все понимали такую вещь - это Шарм-эш-Шейх, плохая система безопасности, радикальные группировки. Сегодняшний контекст - убийство нашего посла в Турции сотрудником госбезопасности. Сегодня мы понесли потери уже в Министерстве обороны… Наиболее вероятными называют ошибку пилотирования и техническую неисправность. Но дело в том, что за 7 минут полета самолет успевает набрать приличную высоту. Для той высоты обломки, найденные в совершенно разных местах - это слишком. Это говорит о том, что он начал разрушаться в воздухе. Никакая техническая неисправность не в состоянии привести к разрушению самолета в воздухе. Самолет - это достаточно надежная штука. Если разрушение начало происходить в небе, значит, уже там произошло что-то неординарное… Почему шасси оторвалось? Шасси у самолета могло быть оторвано, если он шел на посадку, если пилоты не успели его убрать. Но, понимаете, семь минут - это много, летчики не могли шасси не убрать. Если шасси было не убрано, они бы об этом сообщили. Стая птиц? Тогда должны вырубиться два или три двигателя сразу. Но на высоте два-три километра у них масса времени принять решение. Яркий пример - «чудо на Гудзоне»", - заключил специалист.
В свою очередь ранее упомянутый летчик-инструктор Красноперов в беседе с "Новой газетой" снова подчеркнул, что катастрофа напоминает ему трагедию над Синайским полуостровом.
"Та же история: самолет пропадает с радаров, потом выясняется, что, оказывается, у него оторвался хвост, и через огромное количество времени нам сообщают о теракте, - напомнил он. - Понимаете, летчику нажать кнопку сигнала бедствия - это доля секунды… Но тут пусто, обрыв связи. Дальше, разлет осколков самолета - на 15 км. Это значит, что он развалился в воздухе. Самолет крепкий, даже попадая в воду, у него, ладно, может отвалиться крыло, но он не развалится на части. Людей просто так не может раскидать на несколько километров (паспорт корреспондента нашли в нескольких километрах от шасси). … Он сел с целью дозаправиться… Что появилось на самолете после этой дозаправки? Здесь ведь не так, как на гражданских. После контроля документов подъезжают машины, загружают дополнительные вещи. Пронести что-то гораздо проще. Люди свои, все расслабленные, никто не думает о безопасности в этот момент".
Со своей стороны военный эксперт Александр Гольц также насторожился из-за того, "что российская власть сразу начала отрицать версию теракта", передает "Би-би-си". В то же время он признал, что самолеты Ту-154 являются морально устаревшими машинами.
Аналогичное мнение высказывает в беседе с "Комсомольской правдой" Александр Романов, бывший командир воздушного судна, специалист по безопасности полетов.
"В связи с тем, что обломки на значительном расстоянии сейчас разбросаны, это говорит о том, что самолет, возможно, уже разваливался в воздухе, - сообщил он. - И не исключено, что это был теракт (ситуация политическая сейчас очень сложная). Есть возможность говорить о каких-то диверсиях. Все, наверное, догадывались, куда летит самолет, и что-то могли подложить в багаж, еще куда-нибудь. То есть это, мне кажется, схоже с египетским случаем…", - отметил специалист.
По его словам, ключевой момент события связан с дозаправкой самолета в Сочи.
"Скорее всего, подъезжали сервисные службы, был какой-то довоз воды, естественно, были заправщики, были технические службы. Потому что должны были пройти все технические регламенты, всё выполнить техническое со стороны наземных служб. Поэтому народу подходило к самолету довольно много", - предположил он, пояснив, что в этот момент, вероятно, в багажный отсек была подложена мина.
В то же время он пояснил, что при иных обстоятельствах у экипажа была бы возможность подать сигнал бедствия, чего в данном случае сделано не было.
"За 7 минут самолет мог набрать порядка 3-4 тысяч метров, и оттуда все возможности передать у экипажа были, если бы не было какой-то неожиданной, внезапной ситуации, когда все происходило практически мгновенно, экипаж был лишен возможности передать о сложностях, которые возникли на борту. Поэтому, скорее всего, здесь был какой-то теракт", - резюмировал эксперт.
В департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ подтвердили, что потерпевший крушение самолет Ту-154 лишь недавно - осенью нынешнего года - прошел плановое обслуживание, а управлял им опытный пилот, сообщает "Интерфакс". Со своей стороны источник в экстренных службах также исключил версию об ошибке пилота и назвал "благоприятными" погодные условия в районе авиакатастрофы.
"Маловероятна и версия ошибки пилотов, потому как они имели большой опыт управления воз
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Они скажут не то что было, а то, что им надо, это ж Параша .
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31 мин ·
Говорят, что в злополучном ТУ-154 должны были лететь Москалькова и Кобзон. Все-таки, у иных особей имеется лишняя хромосома выживания. Кобзюку-шарманщику пупок нашептал, что, мол, не надо бы садиться на борт этого корыта, а унтер-омбудсменша по определению сильна своим ректальным мозгом, что неудивительно.
Так что у этих скрепных есть все шансы дожить до Гааги. Должен ведь кто-то Путину в камере и спеть, и о правах человека напомнить...
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Господи, ты недоглядел!
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и мечь".А там некий йоханный Вайсман(он же Саша Белый) тоже заменил в самолете с бонзами забуханного бортстрелка на еще более трезвого русского боярина,выданного замуж за ГЕРМАн-
скую баронессу с глубочайшей и широчайшей родословной.Да--ссс...Вот-ссс...
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А что ж тогда ента камера записала?
https://www.youtube.com/watch?v=z_8Wyhe8vsg
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в темном небе ровно в 5-50.
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Кроме того, моментальное пропадание с радара в небе (без падения) и разрыв связи, осколки самолета, разбросанные на десяток км, однозначно говорят о том, что самолет развалился в воздухе.
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https://www.youtube.com/watch?v=N8Kb2jM6U0o
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видео -- задорнов
Просто вспомним слова этого замечательного человека, проникнемся его обостренной эмпатией, его глубокому сопереживанию гражданам Нидерландов. Попробуем нащупать внутри себя разницу между ним и вами. Желательно без каментов.
З.Ы. НЕ могу отметку времени ткнуть. С 45-й секунды крч...
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https://twitter.com/Nick4Nemo/status/813291389828075520
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Радоваться гибели людей нельзя, а вот гибели пособников террористов, бомбящих твою страну и убивающих твоих родных можно. В этом вся разница
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Русне в следующий раз артистов в Сирию надо на авиапоносце отправлять. Говно не тонет.
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Тепер от, Богдан Гдаль (Bohdan Hdal), абсолютно людина миру й добра, просить викинути на смітник канал Tvrain. І це нормально. Бо воно, цей Путін, лізе звідусіль.
Знаєте чому? В нас не бачать людей.
Вони в нас не бачать людей. Ми для них - матеріал.
Meduza туда же. Вони з іншого тіста.
Це тісто називається фашизм.
Звичайний московітський фашизм.
А фашизм далі трактується як ліберальний чи радикальний.
Рот не закрився ні в кого в РФ. Усі всиловили свою позицію. Апелюють до загальнолюдських цінностей. Й хочуть нашого співчуття.
Яке може спвічуття, коли нам просто байдуже?
От мені все це байдуже. Ні горя ні радості.
Вас не існує. Ви розчинился в своїй ненависті до усіх, хто вас любив.
Так що "Никогда мы не будем братьями" нехай здається тепер квіточками. - Р. Скрипін
www.facebook.com/skrypin/posts/10211439029353982
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Эти кадры успели заснять камеры видеонаблюдения установленные на пляже «Огонек». Через мгновение после вспышки самолет потерпел крушение.
Кадры с яркой вспышкой выложил на YouTube-канале пользователь, зарегистрированный под данными Иван Иванов, он сообщил, что веб-камеры зафиксировали на пляже в Адлере вспышку непонятного происхождения, после которой стало известно о падении Ту-154 и гибели 91 пассажира.
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А может и стая рептилоидов сразу во все двигатели попала. Ночных. А чё, в Раше и не такое бывает...
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Он упал, так как был тяжелее воздуха
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Долго над морем кокошник летал.
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журналист - : шо с Ту-154?
путен - "он утонул", про себя "ну и ... с ним"
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Пляски на костях сирийских детей не получилось. Самолет, скорее всего, был взорван
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Российские православные из РПЦ мп Кирилла Гундяева нанесли ракетный удар в Сирии по больнице «Врачей без границ» и разбомбили там же мирный гуманитарный конвой.
Генеральный секретарь ООН господин Пан Ги Мун официально заявил, что жертвами ракетных ударов по Сирии стали около 50 человек, десятки человек ранены, в том числе врачи и обслуживающий персонал лечебного учреждения.
После прямого попадания четырех российских ракет в здание больницы останки восьми человек из числа персонала спасатели так и не обнаружили.
Спикер ООН Фархан Хак уточнил, что среди погибших были также дети.
ПАСЕ признала Россию агрессором, а украинский Крым - временно оккупированной территорией
Ссылка: http://kommersant.ru/doc/2754590
Господи Вседержитель! «Доколе, Владыка Святый и Истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?» (Откр.6:10).
Владыко, Боже! Ты взыскиваешь кровь убитых с убийц и не забываешь вопля угнетенных. Просим Тебя, разрушь экономику России, чтобы она не могла содержать свою злодейскую сатанинскую православную армию, производить оружие и торговать им.
Взыщи с москвитян, которые поддерживают бесноватого владимира люциферовича всю кровь ЧЕЛОВЕЧЕСКУЮ, пролитую ими в Чечне, Молдове, Грузии, Крыму, на Донбассе, Луганщине и в Сирии.
Просим Тебя, Владыко, Боже, сотворивший небо и землю и море и все, что в них, излить ярость Твою на кремлевское капище сатаны за то, что вместо гуманитарной помощи Совет Федерации РФ присылает в Украину вооруженных наемников-диверсантов, РЗСО «Ураган» - реактивные системы залпового огня калибра 220 мм, термобарическое оружие, боеприпасы, бронетехнику, самоходные артиллерийские установки, дизельное топливо для танков, военное снаряжение и финансирует (содержит на зарплате) 18 000 донецких террористов.
«Да будет потомство их на погибель, и да изгладится имя их детей в следующем роде» (Пс.108:13).
Услышь, Господи, нашу молитву и внемли гласу моления христиан Украины. Аминь!
P.S. Если на это сообщение появится комментарий, состоящий из одного предложения, в котором четыре нецензурных выражения и одно слово - имя существительное, значит это оставил каловые выделения российский тролли из Ольгино, с улицы Савушкина, № 55, которая находится в Банд-Петербурге.
«Повара путина» - деградирующие, а порой и просто невменяемые существа потому, что нормальный гражданин не будет выполнять столь мерзкую работу. Это заболевание вызвано хроническим психическим расстройством, слабоумием, постоянным недоеданием и недовыпиванием «Боярышника».
Для общения в сетях им достаточно не более десяти слов: «Дебил», «Козел», «Ширка», «Телка», «Бабло», «Бухло» и «Урод».
Остальные три выражения писать нецелесообразно по этическим соображениям и из уважения к дамам.
Круг интересов российских тролли обычно ограничен минетами, «пуканами» и расположением на человеческом теле анально-орально-генитальных органов, куда они отправляют своих оппонентов. «Рупоры» кремля» также большие специалисты в области содомии и зоофилии.
Вычислить их можно не только по запаху, но и по другим признакам. Поскольку многие тролли приехали в Питер из глухой тайги по «лимиту», то и погоняло у них звериное или птичье: «Волков», «Лосев», «Бобров» или «Соколов», «Коршунов», «Грачёв». В их комментариях просматриваются признаки агрессии и кремлевской истерии.
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Борт Ту-154, вылетел с военной авиабазы. Тнемпература в месте взлета от-1 до -3 С. Заправка производилась авиационным керосином ТС-1 (топливо самолетное). В зависимости от температуры и времени года в авиакеросин идут присадки - жидкости "И","ИМ","ТГФ"(тетрогидрофурроловый спирт).Служит для нейтрализации воды в топливе, препятствуя образованию кристаллов льда в трубопроводах. С учетом дозаправки борта в Адлере на гражданском аэродроме, и тем, что лететь в более жаркий климат - Сирия, вполне могли заправить ТС-1 чистым (учитывая температуру +3 до +5 в точке взлета. За время стоянки (заправки) и гонки движков смесь топлива пошла по трубопроводам. Вполне возможно, что забились фильтры и один из движков "обрезало", что на взлете очень проблемно. Неизвестно и загрузку борта (багаж), где находились участники полета (если в хвосте ЛА то проблемс, Ту-154 не "любит" заднюю центровку). Вполне могли довести центровку до 29-35 САХ и не выставить на задатчике стабилизатора.
Короче нехрен бухать в полете из подмосковья до промежуточной посадки. Далее кашель Унылой лошади.
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